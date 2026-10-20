Фенербахче - Славия (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 20 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фенербахче и СК Славия Прага. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Рикардо Де Бургос Бенгоэтсэа. Игра прошла на стадионе «Стадион Шюкрю Сараджоглу» в городе Стамбул.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фенербахче (схема 4-2-3-1): Эдерсон, Нелсон Семеду, Милан Шкриньяр, Натан Аке, Арчи Браун, Н’Голо Канте, Маттео Гендузи, Огуз Айдын, Мейсон Гринвуд, Керем Актюркоглу, Ведат Мурики.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав СК Славия Прага на сегодняшнюю встречу: Якуб Маркович, Томаш Влчек, Давид Зима, Анж Н'Гессан, Мубарак Сулейман, Давид Мозес, Виктор Новак, Оскар Кубяк, Эммануэль Аяоси, Даниел Штурм, Лукаш Провод.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Jindřich Trpišovský (СК Славия Прага).

На 4-й минуте матча команда Фенербахче открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Огуз Айдын. Счет стал 1:0.

На 11-й минуте поединка команда Фенербахче сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Мейсон Гринвуд. Счет стал 2:0.

На 15-й минуте поединка команда СК Славия Прага сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Лукаш Провод. Счет стал 2:1.

На 21-й минуте в составе Фенербахче последовала вынужденная замена: Натан Аке уступил место Коджо Пепрах Оппонг.

На 31-й минуте в карточку арбитра попал Н’Голо Канте (Фенербахче).

На 49-й минуте предупреждение получил Милан Шкриньяр (Фенербахче).

На 60-й минуте в карточку арбитра попал Виктор Новак (СК Славия Прага).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниел Штурм на поле появился Моймир Хитил (СК Славия Прага).

На 62-й минуте в составе СК Славия Прага поле покинул Томаш Влчек, а вместо него вышел Сэмюэл Исифе.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ведат Мурики на поле появился Ромелу Лукаку (Фенербахче).

На 63-й минуте в составе Фенербахче поле покинул Огуз Айдын, а вместо него вышел Нене Доржелес.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оскар Кубяк на поле появился Тумани Диаките (СК Славия Прага).

На 82-й минуте в составе Фенербахче поле покинул Мейсон Гринвуд, а вместо него вышел Ирфан Джан Кахведжи.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Керем Актюркоглу на поле появился Исмаил Юксек (Фенербахче).

На 85-й минуте в составе СК Славия Прага поле покинул Лукаш Провод, а вместо него вышел Михал Садилек.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мубарак Сулейман на поле появился Павел Качор (СК Славия Прага).

На 88-й минуте предупреждение получил Исмаил Юксек (Фенербахче).

На 90-й минуте поединка команда СК Славия Прага сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Павел Качор. Счет стал 2:2.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фенербахче и СК Славия Прага завершился вничью со счетом 2:2.

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