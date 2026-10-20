Аль-Наср - Неом (20.10.2026) | Саудовская Аравия - Про-Лига 2026/2026

Во вторник, 20 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ан-Наср и Неом. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Файсал Сулейман Аль-Балауи. Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в городе Эр-Рияд.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ан-Наср (схема 4-2-3-1): Бенто, Наваф Бушал, Абдулелах Аль-Амри, Иньиго Мартинес, Айман Яхья, Абдулла Аль-Хайбари, Саму Кошта, Анжело, Жуан Феликс, Садио Мане, Криштиану Роналду.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Неом на сегодняшнюю встречу: Марцин Булка, Мохаммед Аль Доссари, Натан Зезе, Маланг Сарр, Мохаммед Аль-Бурайк, Абдулмалик Аль Ояяри, Аббас Садик Альхассан, Абу Таха, Халил Аль-Абси, Александр Ляказетт, Саид Бенрама.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Йоргос Масурас (Неом).

На 28-й минуте в карточку арбитра попал Мохаммед Аль Доссари (Неом).

На 45-й минуте предупреждение получил Мохаммед Аль-Бурайк (Неом).

На 45-й минуте Криштиану Роналду (Ан-Наср) не сумел реализовать пенальти.

На 56-й минуте в карточку арбитра попал Абу Таха (Неом).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 57-й минуте в составе Неом поле покинул Аббас Садик Альхассан, а вместо него вышел Валентин Вада.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Халил Аль-Абси на поле появился Йоргос Масурас (Неом).

На 61-й минуте матча команда Ан-Наср открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Жуан Феликс. Счет стал 1:0.

На 63-й минуте предупреждение получил Саму Кошта (Ан-Наср).

На 72-й минуте в составе Ан-Наср поле покинул Анжело, а вместо него вышел Абдулла Аль-Хамдан.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохаммед Аль Доссари на поле появился Харун Камара (Неом).

На 76-й минуте в составе Неом поле покинул Абу Таха, а вместо него вышел Халифа Аль-Давсари.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Абдулмалик Аль Ояяри на поле появился Фейсал Аль-Гамди (Неом).

На 81-й минуте в составе Ан-Наср поле покинул Айман Яхья, а вместо него вышел Авад Аман.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жуан Феликс на поле появился Сами Аль-Наджи (Ан-Наср).

На 90-й минуте в составе Ан-Наср поле покинул Садио Мане, а вместо него вышел Саад Хакнави.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ан-Наср и Неом завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Ан-Наср.

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