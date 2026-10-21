Порту - ПСВ Эйндховен (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 20 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Порту и ПСВ. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даниэль Зиберт. Игра прошла на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в городе Порту.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Порту (схема 4-3-3): Диогу Кошта, Альберто Байо, Ян Беднарек, Якуб Кивер, Зайду Сануси, Виктор Фрохолдт, Пабло Росарио, Габри Вейга, Пепе, Сэмюэл Агехова, Оскар Питушевский.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ПСВ на сегодняшнюю встречу: Матей Коварж, Сержиньо Дест, Лютшарель Гертрюйда, Ярек Гонсёровский, Филип Костич, Кодай Сано, Мауро Жуниор, Эсмир Байрактаревич, Свен Мейнанс, Иван Перишич, Гус Тиль.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 39-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лютшарель Гертрюйда (ПСВ).

На 57-й минуте матча команда ПСВ открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Гус Тиль. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Порту поле покинул Сэмюэл Агехова, а вместо него вышел Андре Силва.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оскар Питушевский на поле появился Борха Сайнс (Порту).

На 58-й минуте в составе Порту поле покинул Габри Вейга, а вместо него вышел Хван Ин Бом.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Зайду Сануси на поле появился Соуза (Порту).

На 74-й минуте в составе ПСВ поле покинул Ярек Гонсёровский, а вместо него вышел Армандо Обиспо.

На 75-й минуте в карточку арбитра попал Мауро Жуниор (ПСВ).

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Фрохолдт на поле появился Секо Фофана (Порту).

На 81-й минуте в составе ПСВ поле покинул Мауро Жуниор, а вместо него вышел Ноа Фернандес.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эсмир Байрактаревич на поле появился Деннис Ман (ПСВ).

На 88-й минуте в составе ПСВ поле покинул Иван Перишич, а вместо него вышел Амир Бухамди.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филип Костич на поле появился Райан Фламинго (ПСВ).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Порту и ПСВ завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды ПСВ.

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