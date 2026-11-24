Чемпионат Украины 2026/27 / Обзор матчей 13-го тура Дата публикации: 24-11-2026



Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 13-го тура Украинской Премьер лиги, эфир состоялся 23 ноября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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8-16 / 15-й тур / Итоги Тура / РФПЛ 2026/27 / Эфир от 23.11.2026

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