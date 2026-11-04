Атлетико - Бавария (03.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 3 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Атлетико Мадрид и Бавария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Франсуа Летексье. Игра прошла на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в городе Мадрид.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Атлетико Мадрид (схема 4-4-2): Ян Облак, Марк Пубиль, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Джулиано Симеоне, Пабло Барриос, Маркос Льоренте, Алекс Баэна, Александер Сёрлот, Хулиан Альварес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бавария на сегодняшнюю встречу: Мануэль Нойер, Конрад Лаймер, Дайо Упамекано, Джонатан Та, Йосип Станишич, Йозуа Киммих, Том Бишоф, Майкл Олисе, Леннарт Карл, Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 54-й минуте матча команда Бавария открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Леннарт Карл. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 56-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Йозуа Киммих (Бавария).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Алекс Баэна, а вместо него вышел Ли Кан Ин.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Робен Ле Норман на поле появился Коке (Атлетико Мадрид).

На 59-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Александер Сёрлот, а вместо него вышел Адемола Лукман.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Леннарт Карл на поле появился Натаниэль Браун (Бавария).

На 74-й минуте поединка команда Бавария сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Конрад Лаймер. Счет стал 0:2.

На 75-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Пабло Барриос, а вместо него вышел Родри Мендоса.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хулиан Альварес на поле появился Джонатан Дэвид (Атлетико Мадрид).

На 79-й минуте в составе Бавария поле покинул Альфонсо Дэвис, а вместо него вышел Ким Мин Джэ.

На 79-й минуте в карточку арбитра попал Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид).

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Конрад Лаймер на поле появился Саша Боэ (Бавария).

На 90+1-й минуте предупреждение получил Йосип Станишич (Бавария).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Атлетико Мадрид и Бавария завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Бавария.

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