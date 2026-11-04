Вильярреал - ПСЖ (03.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 3 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Вильярреал и Пари Сен-Жермен. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Феликс Цвайер. Игра прошла на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в городе Вильярреал.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Вильярреал (схема 4-2-3-1): Петер Гулачи, Александер Фримен, Сантьяго Моуриньо, Ренату Вейга, Карлос Ромеро, Пап Гей, Санти Комесанья, Николя Пепе, Карлос Масиа, Тейджон Бьюкенен, Айосе Перес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Пари Сен-Жермен на сегодняшнюю встречу: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Илья Забарный, Виллиан Пачо, Лукас Эрнандес, Жуан Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Магнес Аклиуш, Сенни Майюлу, Дезире Дуэ.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 9-й минуте матча команда Пари Сен-Жермен открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Жуан Невеш. Счет стал 0:1.

На 12-й минуте поединка команда Пари Сен-Жермен сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Дезире Дуэ. Счет стал 0:2.

На 13-й минуте поединка команда Пари Сен-Жермен сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Сенни Майюлу. Счет стал 0:3.

На 17-й минуте поединка команда Пари Сен-Жермен сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Фабиан Руис. Счет стал 0:4.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 45-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Санти Комесанья (Вильярреал).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Вильярреал поле покинул Николя Пепе, а вместо него вышел Серхи Кардона.

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Сантьяго Моуриньо (Вильярреал).

На 50-й минуте поединка команда Пари Сен-Жермен сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Фабиан Руис. Счет стал 0:5.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сенни Майюлу на поле появился Мика Годтс (Пари Сен-Жермен).

На 60-й минуте в составе Пари Сен-Жермен поле покинул Магнес Аклиуш, а вместо него вышел Ферран Торрес.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Карлос Ромеро на поле появился Тани Олувасейи (Вильярреал).

На 63-й минуте в составе Вильярреал поле покинул Айосе Перес, а вместо него вышел Георгий Микаутадзе.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Санти Комесанья на поле появился Альберто Молейро (Вильярреал).

На 66-й минуте предупреждение получил Серхи Кардона (Вильярреал).

На 74-й минуте в составе Пари Сен-Жермен поле покинул Ашраф Хакими, а вместо него вышел Давид Боли.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дезире Дуэ на поле появился Квентин Нджанту (Пари Сен-Жермен).

На 74-й минуте в составе Пари Сен-Жермен поле покинул Витинья, а вместо него вышел Лукас Бералдо.

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Квентин Нджанту (Пари Сен-Жермен).

На 78-й минуте предупреждение получил Альберто Молейро (Вильярреал).

На 78-й минуте поединка команда Пари Сен-Жермен сумела увеличить преимущество до 6 мячей. Точным ударом отметился Давид Боли. Счет стал 0:6.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александер Фримен на поле появился Пау Наварро (Вильярреал).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Вильярреал и Пари Сен-Жермен завершился с итоговым счетом 0:6 в пользу команды Пари Сен-Жермен.

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