Манчестер Юнайтед - Рома (03.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 3 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Манчестер Юнайтед и Рома. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хесус Гил Мансано. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Манчестер Юнайтед (схема 4-2-3-1): Сенне Ламменс, Лени Йоро, Гарри Магуайр, Айден Хевен, Диогу Далот, Карлос Балеба, Кобби Мейну, Амад Диалло, Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Бриан Мбемо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Рома на сегодняшнюю встречу: Девис Васкес, Джанлука Манчини, Леонардо Балерди, Марио Эрмосо, Девин Ренш, Брайан Кристанте, Мартен де Рон, Уэсли, Матиас Суле, Родригу Мора, Дониэлл Мален.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 11-й минуте матча команда Рома открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Матиас Суле. Счет стал 0:1.

На 17-й минуте поединка команда Рома сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Дониэлл Мален. Счет стал 0:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 20-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Матиас Суле (Рома).

На 20-й минуте в карточку арбитра попал Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед).

На 21-й минуте в составе Рома последовала вынужденная замена: Девин Ренш уступил место Эмануэле Лулли.

На 35-й минуте предупреждение получил Эмануэле Лулли (Рома).

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Дониэлл Мален (Рома).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Родригу Мора на поле появился Никколо Пизилли (Рома).

На 51-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Карлос Балеба, а вместо него вышел Юри Тилеманс.

На 58-й минуте поединка команда Манчестер Юнайтед сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Бруну Фернандеш. Счет стал 1:2.

На 70-й минуте предупреждение получил Айден Хевен (Манчестер Юнайтед).

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Айден Хевен на поле появился Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед).

На 75-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Амад Диалло, а вместо него вышел Шей Лейси.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джанлука Манчини на поле появился Даниэле Гиларди (Рома).

На 76-й минуте в составе Рома поле покинул Марио Эрмосо, а вместо него вышел Эван Ндика.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дониэлл Мален на поле появился Сантьяго Кастро (Рома).

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).

На 83-й минуте поединка команда Манчестер Юнайтед сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Матеус Кунья. Счет стал 2:2.

На 86-й минуте поединка команда Манчестер Юнайтед сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Матеус Кунья. Счет стал 3:2.

На 87-й минуте предупреждение получил Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед).

На 88-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Гарри Магуайр, а вместо него вышел Маттейс де Лигт.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бруну Фернандеш на поле появился Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед).

На 90+1-й минуте Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Манчестер Юнайтед и Рома завершился с итоговым счетом 3:2 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

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