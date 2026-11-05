РБ Лейпциг - Манчестер Сити (04.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 4 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами РБ Лейпциг и Манчестер Сити. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Марко Гуида. Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в городе Лейпциг.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав РБ Лейпциг (схема 4-3-3): Мартен Вандевордт, Ридле Баку, Вилли Орбан, Кастелло Лукеба, Давид Раум, Нейл Эль-Айнауи, Кристоф Баумгартнер, Эзекиль Банзузи, Браян Груда, Ромуло, Антонио Нуса.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Манчестер Сити на сегодняшнюю встречу: Джанлуиджи Доннарумма, Матеус Нунес, Абдукодир Хусанов, Марк Гехи, Нико О'Райли, Эллиот Андерсон, Фил Фоден, Энцо Фернандес, Раян Шерки, Илиман Ндиай, Эрлинг Холанд.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 17-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг).

На 33-й минуте в карточку арбитра попал Ридле Баку (РБ Лейпциг).

На 37-й минуте матча команда Манчестер Сити открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Кастелло Лукеба. Счет стал 0:1.

На 48-й минуте предупреждение получил Нейл Эль-Айнауи (РБ Лейпциг).

На 49-й минуте поединка команда РБ Лейпциг сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Ридле Баку. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 57-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Кристоф Баумгартнер, а вместо него вышел Кристофер Нкунку.

На 58-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Энцо Фернандес. Счет стал 1:2.

На 61-й минуте поединка команда РБ Лейпциг сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Антонио Нуса. Счет стал 2:2.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фил Фоден на поле появился Жереми Доку (Манчестер Сити).

На 67-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Ромуло, а вместо него вышел Тидиам Гомис.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антонио Нуса на поле появился Рокко Райтц (РБ Лейпциг).

На 74-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Ридле Баку, а вместо него вышел Бенджамин Хенрикс.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нейл Эль-Айнауи на поле появился Николас Зайвальд (РБ Лейпциг).

На 77-й минуте в карточку арбитра попал Давид Раум (РБ Лейпциг).

На 78-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Эрлинг Холанд. Счет стал 2:3.

На 79-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Матеус Нунес, а вместо него вышел Рубен Диаш.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эллиот Андерсон на поле появился Аюб Буадди (Манчестер Сити).

На 83-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Энцо Фернандес, а вместо него вышел Матео Ковачич.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Илиман Ндиай на поле появился Аллан (Манчестер Сити).

На 88-й минуте предупреждение получил Жереми Доку (Манчестер Сити).

На 90+4-й минуте в карточку арбитра попал Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами РБ Лейпциг и Манчестер Сити завершился с итоговым счетом 2:3 в пользу команды Манчестер Сити.

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