Славия - Арсенал (04.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 4 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами СК Славия Прага и Арсенал. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Тобиас Штилер. Игра прошла на стадионе «Фортуна Арена» в городе Прага и собрала 19 308 зрителей на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав СК Славия Прага (схема 4-2-3-1): Назар Домчак, Томаш Влчек, Томаш Голеш, Давид Зима, Оскар Кубяк, Давид Мозес, Михал Садилек, Эммануэль Аяоси, Мубарак Сулейман, Даниел Штурм, Виктор Новак.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Арсенал на сегодняшнюю встречу: Давид Рая, Бен Уайт, Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Мартин Субименди, Деклан Райс, Нони Мадуэке, Микель Мерино, Эберечи Эзе, Виктор Дьёкереш.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 9-й минуте матча команда Арсенал открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Нони Мадуэке. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 20-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Давид Мозес (СК Славия Прага).

На 38-й минуте поединка команда Арсенал сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Виктор Дьёкереш. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе СК Славия Прага поле покинул Даниел Штурм, а вместо него вышел Анж Н'Гессан.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мубарак Сулейман на поле появился Моймир Хитил (СК Славия Прага).

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Эзри Конса (Арсенал).

На 61-й минуте в составе СК Славия Прага поле покинул Томаш Влчек, а вместо него вышел Микулаш Конечны.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эзри Конса на поле появился Кристиан Москера (Арсенал).

На 62-й минуте в составе Арсенал поле покинул Эберечи Эзе, а вместо него вышел Христос Дзолис.

На 68-й минуте предупреждение получил Деклан Райс (Арсенал).

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эммануэль Аяоси на поле появился Давид Юрасек (СК Славия Прага).

На 78-й минуте в составе Арсенал поле покинул Бен Уайт, а вместо него вышел Юрриен Тимбер.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Дьёкереш на поле появился Мартин Эдегор (Арсенал).

На 81-й минуте в составе СК Славия Прага поле покинул Давид Мозес, а вместо него вышел Штепан Халоупек.

На 90-й минуте поединка команда СК Славия Прага сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Виктор Новак. Счет стал 1:2.

На 90+3-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нони Мадуэке на поле появился Макс Дауман (Арсенал).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами СК Славия Прага и Арсенал завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Арсенал.

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