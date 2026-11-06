Сельта - Юнион (05.11.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 5 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сельта и Юнион Сен-Жилуаз. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Алияр Агаев. Игра прошла на стадионе «Эстадио Абанка-Балаидос» в городе Виго.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сельта (схема 3-4-3): Йонуц Раду, Хави Родригес, Йоэль Лаго, Маркос Алонсо, Хавьер Руэда, Алейкс Фебас, Уго Бурсио, Серхио Каррейра, Уго Альварес, Пабло Дуран, Виллиот Сведберг.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Юнион Сен-Жилуаз на сегодняшнюю встречу: Эрве Коффи, Нохим Шибани, Массир Силла, Никки Хавенар, Луи Патрис, Камиль Ван де Перре, Адем Зорган, Гильерме Смит, Релебохиле Мофкенг, Бесфорт Зенели, Кевин Родригес.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 11-й минуте матча команда Сельта открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Пабло Дуран. Счет стал 1:0.

На 35-й минуте поединка команда Юнион Сен-Жилуаз сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Бесфорт Зенели. Счет стал 1:1.

На 49-й минуте поединка команда Юнион Сен-Жилуаз сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Бесфорт Зенели. Счет стал 1:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Сельта поле покинул Алейкс Фебас, а вместо него вышел Яго Аспас.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уго Альварес на поле появился Илайш Мориба (Сельта).

На 66-й минуте в составе Юнион Сен-Жилуаз поле покинул Адем Зорган, а вместо него вышел Дилан Акино.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевин Родригес на поле появился Дензел Де Рове (Юнион Сен-Жилуаз).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 71-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Гильерме Смит (Юнион Сен-Жилуаз).

На 71-й минуте в составе Сельта поле покинул Виллиот Сведберг, а вместо него вышел Кухайб Дриуш.

На 80-й минуте Бесфорт Зенели (Юнион Сен-Жилуаз) не сумел реализовать пенальти.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хавьер Руэда на поле появился Ферран Жутгла (Сельта).

На 81-й минуте в составе Сельта поле покинул Уго Бурсио, а вместо него вышел Андрес Антаньон.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гильерме Смит на поле появился Илан Юртёван (Юнион Сен-Жилуаз).

На 81-й минуте в составе Юнион Сен-Жилуаз поле покинул Никки Хавенар, а вместо него вышел Росс Сайкс.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Релебохиле Мофкенг на поле появился Дариус Олару (Юнион Сен-Жилуаз).

На 90+5-й минуте в карточку арбитра попал Пабло Дуран (Сельта).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сельта и Юнион Сен-Жилуаз завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Юнион Сен-Жилуаз.

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