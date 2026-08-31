ЛНЗ Черкассы - Верес 30 августа обзор матча Дата публикации: 31-08-2026 ЛНЗ Черкассы 0 : 1 Верес Составы команд ЛНЗ Черкассы Черкассы Верес Ровно 1 вр Дмитрий Ледвий 29 зщ Роман Дидык 34 зщ Назарий Муравский 14 зщ Александр Драмбаев 11 зщ Геннадий Пасич 17 зщ Денис Кузык 16 пз Артур Рябов 19 нп Евгений Пастух 78' 23 нп Даниил Кравчук 59' 90 нп Марк Ассинор 78' 77 нп Теди Цара 66' 8 пз Adam Yakubu 59' 7 нп Артур Микитишин 66' 30 пз Таллес 78' 99 нп Кореде Адедойин 78' 91 вр Валентин Горох 22 зщ Константинос Стамулис 4 зщ Кай Ципот 3 зщ Семён Вовченко 2 зщ Максим Смиян 14 пз Игорь Харатин 88 пз Ростислав Баран 63' 19 пз Андре Гонсалвеш 73' 77 пз Владислав Шарай 78' 9 нп Натанаэл Блэр 73' 7 нп Fabricio Yan 78' 6 пз David Niyo 63' 23 нп Никита Александров 73' 80 нп Гильерме Баия 73' 44 зщ Даниил Чечер 78' 11 пз Wesley da Conceição Duarte Moreira 78' Голы Даниил Чечер Гильерме Баия 0:1 78'

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