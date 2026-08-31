ЛНЗ Черкассы - Верес 30 августа обзор матча
Дата публикации: 31-08-2026
ЛНЗ Черкассы
0 : 1
Верес
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Верес
Ровно
|1
|вр
|Дмитрий Ледвий
|29
|зщ
|Роман Дидык
|34
|зщ
|Назарий Муравский
|14
|зщ
|Александр Драмбаев
|11
|зщ
|Геннадий Пасич
|17
|зщ
|Денис Кузык
|16
|пз
|Артур Рябов
|19
|нп
|Евгений Пастух
|
78'
|23
|нп
|Даниил Кравчук
|
59'
|90
|нп
|Марк Ассинор
|
78'
|77
|нп
|Теди Цара
|
66'
|8
|пз
|Adam Yakubu
|
59'
|7
|нп
|Артур Микитишин
|
66'
|30
|пз
|Таллес
|
78'
|99
|нп
|Кореде Адедойин
|
78'
|91
|вр
|Валентин Горох
|22
|зщ
|Константинос Стамулис
|4
|зщ
|Кай Ципот
|3
|зщ
|Семён Вовченко
|2
|зщ
|Максим Смиян
|14
|пз
|Игорь Харатин
|88
|пз
|Ростислав Баран
|
63'
|19
|пз
|Андре Гонсалвеш
|
73'
|77
|пз
|Владислав Шарай
|
78'
|9
|нп
|Натанаэл Блэр
|
73'
|7
|нп
|Fabricio Yan
|
78'
|6
|пз
|David Niyo
|
63'
|23
|нп
|Никита Александров
|
73'
|80
|нп
|Гильерме Баия
|
73'
|44
|зщ
|Даниил Чечер
|
78'
|11
|пз
|Wesley da Conceição Duarte Moreira
|
78'
Голы
Даниил Чечер
Гильерме Баия
0:1
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Верес, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.