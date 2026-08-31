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ЛНЗ Черкассы - Верес 30 августа обзор матча

Дата публикации: 31-08-2026
ЛНЗ Черкассы
ЛНЗ Черкассы
0 : 1
Верес
Верес
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Верес
Ровно
1 Украина вр Дмитрий Ледвий
29 Украина зщ Роман Дидык
34 Украина зщ Назарий Муравский
14 Украина зщ Александр Драмбаев
11 Украина зщ Геннадий Пасич
17 Украина зщ Денис Кузык
16 Украина пз Артур Рябов
19 Украина нп Евгений Пастух
78'
23 Украина нп Даниил Кравчук
59'
90 Гана нп Марк Ассинор
78'
77 Албания нп Теди Цара
66'
8 Нигерия пз Adam Yakubu
59'
7 Украина нп Артур Микитишин
66'
30 Бразилия пз Таллес
78'
99 Нигерия нп Кореде Адедойин
78'
91 Украина вр Валентин Горох
22 Греция зщ Константинос Стамулис
4 Словения зщ Кай Ципот
3 Украина зщ Семён Вовченко
2 Украина зщ Максим Смиян
14 Украина пз Игорь Харатин
88 Украина пз Ростислав Баран
63'
19 Португалия пз Андре Гонсалвеш
73'
77 Украина пз Владислав Шарай
78'
9 Австралия нп Натанаэл Блэр
73'
7 Бразилия нп Fabricio Yan
78'
6 Руанда пз David Niyo
63'
23 Украина нп Никита Александров
73'
80 Бразилия нп Гильерме Баия
73'
44 Украина зщ Даниил Чечер
78'
11 Бразилия пз Wesley da Conceição Duarte Moreira
78'
Голы
Даниил Чечер
Гильерме Баия
0:1
78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Верес, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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