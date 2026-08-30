Депортиво - Валенсия 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Депортиво
3 : 1
Валенсия
Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Химо
83'
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|22
|зщ
|Брайт Эде
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|21
|пз
|Марио Сориано
73'
|19
|пз
|Луисми Крус
73'
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|14
|пз
|Рикардо Родригес
64'
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|32
|нп
|Бил Нсонго
83'
|34
|пз
|Тён Гейселхарт
64'
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
73'
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
73'
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
83'
|18
|пз
|Йонатан Асп Йенсен
83'
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|18
|зщ
|Пепелу
66'
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
82'
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|8
|пз
|Хави Герра
60'
|23
|пз
|Филип Угринич
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
60'
|6
|нп
|Умар Садик
|11
|нп
|Луис Риоха
60'
|9
|нп
|Уго Дуро
60'
|7
|нп
|Арно Данжума
60'
|27
|нп
|Давид Оторби
60'
|15
|пз
|Алиу Дьенг
66'
|19
|нп
|Дани Раба
82'
Запасные
|25
|вр
|Альваро Фернандес
|1
|вр
|Херман Парреньо
|3
|зщ
|Арно Комас
|24
|зщ
|Анхелиньо
|8
|пз
|Диего Вильярес
|11
|нп
|Давид Мелья
|9
|нп
|Закария Эддахшури
|25
|вр
|Кайне ван Увелен
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|29
|зщ
|Алехандро Панач
|36
|зщ
|Икер Кордоба
|42
|Aaron Mayol
|38
|Jaume Dura
Главные тренеры
|Антонио Идальго Морилья
|Карлос Корберан
Голы
Сесар Таррега
1:0
13'
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марио Сориано
2:0
17'
Умар Садик
2:1
26'
Муктар Дьякаби
3:1
59'
Наказания
Муктар Дьякаби
64'
Адрия Альтимира
90+3'
Адрия Альтимира
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Валенсия, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.