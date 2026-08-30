Депортиво - Валенсия 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Депортиво 3 : 1 Валенсия Составы команд Депортиво Ла-Корунья Валенсия Валенсия 13 вр Лео Роман 23 зщ Химо 83' 4 зщ Лукас Нуби 22 зщ Брайт Эде 12 пз Джакомо Квальята 21 пз Марио Сориано 73' 19 пз Луисми Крус 73' 16 пз Лоренцо Аматуччи 14 пз Рикардо Родригес 64' 7 нп Пьер-Эмерик Обамеянг 32 нп Бил Нсонго 83' 34 пз Тён Гейселхарт 64' 2 зщ Адрия Альтимира 73' 10 нп Еремай Эрнандес 73' 15 зщ Мигель Лоурейро 83' 18 пз Йонатан Асп Йенсен 83' 1 вр Столе Димитриевски 5 зщ Сесар Таррега 18 зщ Пепелу 66' 4 зщ Муктар Дьякаби 22 зщ Арнау Мартинес 82' 21 зщ Хесус Васкес 8 пз Хави Герра 60' 23 пз Филип Угринич 39 нп Рюносукэ Сато 60' 6 нп Умар Садик 11 нп Луис Риоха 60' 9 нп Уго Дуро 60' 7 нп Арно Данжума 60' 27 нп Давид Оторби 60' 15 пз Алиу Дьенг 66' 19 нп Дани Раба 82' Запасные 25 вр Альваро Фернандес 1 вр Херман Парреньо 3 зщ Арно Комас 24 зщ Анхелиньо 8 пз Диего Вильярес 11 нп Давид Мелья 9 нп Закария Эддахшури 25 вр Кайне ван Увелен 14 зщ Хосе Луис Гайя 20 зщ Димитри Фулкье 29 зщ Алехандро Панач 36 зщ Икер Кордоба 42 Aaron Mayol 38 Jaume Dura Главные тренеры Антонио Идальго Морилья Карлос Корберан Голы Сесар Таррега 1:0 13' Пьер-Эмерик Обамеянг Марио Сориано 2:0 17' Умар Садик 2:1 26' Муктар Дьякаби 3:1 59' Наказания Муктар Дьякаби 64' Адрия Альтимира 90+3' Адрия Альтимира 90+3'

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