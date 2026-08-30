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Депортиво - Валенсия 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Депортиво
Депортиво
3 : 1
Валенсия
Валенсия
Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Валенсия
Валенсия
13ИспанияврЛео Роман
23Испаниязщ Химо
83'
4БельгиязщЛукас Нуби
22ПольшазщБрайт Эде
12ИталияпзДжакомо Квальята
21ИспанияпзМарио Сориано
73'
19ИспанияпзЛуисми Крус
73'
16ИталияпзЛоренцо Аматуччи
14ИспанияпзРикардо Родригес
64'
7ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
32КамеруннпБил Нсонго
83'
34НидерландыпзТён Гейселхарт
64'
2ИспаниязщАдрия Альтимира
73'
10ИспаниянпЕремай Эрнандес
73'
15ИспаниязщМигель Лоурейро
83'
18ДанияпзЙонатан Асп Йенсен
83'
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
5ИспаниязщСесар Таррега
18Испаниязщ Пепелу
66'
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
22ИспаниязщАрнау Мартинес
82'
21ИспаниязщХесус Васкес
8ИспанияпзХави Герра
60'
23ШвейцарияпзФилип Угринич
39ЯпониянпРюносукэ Сато
60'
6НигериянпУмар Садик
11ИспаниянпЛуис Риоха
60'
9ИспаниянпУго Дуро
60'
7НидерландынпАрно Данжума
60'
27НигериянпДавид Оторби
60'
15МалипзАлиу Дьенг
66'
19ИспаниянпДани Раба
82'
Запасные
25ИспанияврАльваро Фернандес
1ИспанияврХерман Парреньо
3ИспаниязщАрно Комас
24Испаниязщ Анхелиньо
8ИспанияпзДиего Вильярес
11ИспаниянпДавид Мелья
9НидерландынпЗакария Эддахшури
25НидерландыврКайне ван Увелен
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
20ГваделупазщДимитри Фулкье
29ИспаниязщАлехандро Панач
36ИспаниязщИкер Кордоба
42ИспанияAaron Mayol
38ИспанияJaume Dura
Главные тренеры
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
ИспанияКарлос Корберан
Голы
Сесар Таррега
1:0
13'
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марио Сориано
2:0
17'
Умар Садик
2:1
26'
Муктар Дьякаби
3:1
59'
Наказания
Муктар Дьякаби
64'
Адрия Альтимира
90+3'
Адрия Альтимира
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Валенсия, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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