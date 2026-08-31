Монако - Марсель 30 августа обзор матча
Дата публикации: 31-08-2026
Монако
2 : 0
Марсель
Составы команд
Монако
Монако
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|8
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
81'
|10
|пз
|Александр Головин
81'
|17
|пз
|Станис Идумбо
85'
|29
|нп
|Парис Бруннер
81'
|11
|нп
|Маттис Аблин
81'
|14
|нп
|Мика Биерет
81'
|46
|Anis Soubeir
81'
|7
|нп
|Матис Детурбе
85'
|12
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|33
|зщ
|Эмерсон
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|77
|пз
|Амин Арит
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
85'
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
58'
|27
|пз
|Квинтен Тимбер
46'
|8
|пз
|Химад Абделли
46'
|9
|нп
|Амин Гуири
|6
|пз
|Точукву Ннади
46'73'
|48
|нп
|Кейлиан Абдалла
46'
|21
|зщ
|Найеф Агер
58'
|11
|нп
|Ниль Мопе
73'
|29
|нп
|Фарис Мумбанья
85'
Запасные
|16
|вр
|Филипп Кён
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Тило Керер
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
|47
|Safouane Benzahra
|92
|вр
|Тео Вермо
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
|43
|пз
|Таджидин Ммади
Главные тренеры
|Филипе Луис
|Бруно Женезио
Голы
Парис Бруннер
Александр Головин
1:0
13'
Парис Бруннер
Эрик Дайер
2:0
53'
Наказания
Денис Закария
42'
Ламин Камара
43'
Флавиу Назинью
88'
Лукаш Градецки
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монако - Марсель, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.