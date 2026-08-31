Монако - Марсель 30 августа обзор матча Дата публикации: 31-08-2026 Монако 2 : 0 Марсель Составы команд Монако Монако Марсель Марсель 1 вр Лукаш Градецки 2 зщ Вандерсон 72 зщ Садибу Сане 15 зщ Эрик Дайер 20 зщ Флавиу Назинью 8 пз Ламин Камара 6 пз Денис Закария 28 пз Мамаду Кулибали 81' 10 пз Александр Головин 81' 17 пз Станис Идумбо 85' 29 нп Парис Бруннер 81' 11 нп Маттис Аблин 81' 14 нп Мика Биерет 81' 46 Anis Soubeir 81' 7 нп Матис Детурбе 85' 12 вр Жеффри Де Ланге 22 зщ Тимоти Веа 33 зщ Эмерсон 4 зщ Си Джей Иган-Райли 77 пз Амин Арит 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 7 пз Эйнджел Гомес 85' 19 пз Жоффрей Кондогбиа 58' 27 пз Квинтен Тимбер 46' 8 пз Химад Абделли 46' 9 нп Амин Гуири 6 пз Точукву Ннади 46'73' 48 нп Кейлиан Абдалла 46' 21 зщ Найеф Агер 58' 11 нп Ниль Мопе 73' 29 нп Фарис Мумбанья 85' Запасные 16 вр Филипп Кён 4 зщ Джордан Тезе 5 зщ Тило Керер 13 зщ Кристиан Мависса 47 Safouane Benzahra 92 вр Тео Вермо 13 зщ Дерек Корнелиус 25 зщ Улиссес Гарсия 43 пз Таджидин Ммади Главные тренеры Филипе Луис Бруно Женезио Голы Парис Бруннер Александр Головин 1:0 13' Парис Бруннер Эрик Дайер 2:0 53' Наказания Денис Закария 42' Ламин Камара 43' Флавиу Назинью 88' Лукаш Градецки 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монако - Марсель, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.