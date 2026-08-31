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Монако - Марсель 30 августа обзор матча

Дата публикации: 31-08-2026
Монако
Монако
2 : 0
Марсель
Марсель
Составы команд
Монако
Монако
Марсель
Марсель
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
72СенегалзщСадибу Сане
15АнглиязщЭрик Дайер
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
8СенегалпзЛамин Камара
6ШвейцарияпзДенис Закария
28ФранцияпзМамаду Кулибали
81'
10РоссияпзАлександр Головин
81'
17БельгияпзСтанис Идумбо
85'
29ГерманиянпПарис Бруннер
81'
11ФранциянпМаттис Аблин
81'
14ДаниянпМика Биерет
81'
46ФранцияAnis Soubeir
81'
7ФранциянпМатис Детурбе
85'
12НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
33Италиязщ Эмерсон
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
77МароккопзАмин Арит
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
7АнглияпзЭйнджел Гомес
85'
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
58'
27НидерландыпзКвинтен Тимбер
46'
8АлжирпзХимад Абделли
46'
9АлжирнпАмин Гуири
6НигерияпзТочукву Ннади
46'73'
48ФранциянпКейлиан Абдалла
46'
21МароккозщНайеф Агер
58'
11ФранциянпНиль Мопе
73'
29КамеруннпФарис Мумбанья
85'
Запасные
16ШвейцарияврФилипп Кён
4НидерландызщДжордан Тезе
5ГерманиязщТило Керер
13ФранциязщКристиан Мависса
47ФранцияSafouane Benzahra
92ФранцияврТео Вермо
13КанадазщДерек Корнелиус
25ШвейцариязщУлиссес Гарсия
43ФранцияпзТаджидин Ммади
Главные тренеры
БразилияФилипе Луис
ФранцияБруно Женезио
Голы
Парис Бруннер
Александр Головин
1:0
13'
Парис Бруннер
Эрик Дайер
2:0
53'
Наказания
Денис Закария
42'
Ламин Камара
43'
Флавиу Назинью
88'
Лукаш Градецки
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монако - Марсель, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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