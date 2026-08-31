Лацио - Дженоа 30 августа обзор матча
Дата публикации: 31-08-2026
Лацио
1 : 0
Дженоа
Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
80'
|5
|зщ
|Данило Дуки
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
63'
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|6
|пз
|Николо Ровелла
37'
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
63'
|19
|нп
|Булайе Диа
80'
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|21
|пз
|Реда Белахьяне
37'
|23
|зщ
|Альфонсо Педраса
63'
|11
|нп
|Густав Исаксен
63'
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
80'
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
80'
|1
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
78'
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|15
|пз
|Брук Нортон-Каффи
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
78'
|97
|пз
|Джибриль Соу
58'
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|9
|нп
|Витор Оливейра
63'
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
58'
|18
|пз
|Милутин Осмаич
63'
|4
|пз
|Аморим
78'
|11
|пз
|Франц-Этан Майхтри
78'
Запасные
|40
|вр
|Эдоардо Мотта
|47
|вр
|Давиде Ренцетти
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|28
|пз
|Адриан Пшиборек
|71
|пз
|Валерио Фаркомени
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|63
|нп
|Федерико Серра
|33
|Ricardo Bordon
|39
|вр
|Даниэле Соммарива
|99
|вр
|Франц Штольц
|2
|зщ
|Марио Митай
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|31
|зщ
|Давид Пучка
|34
|зщ
|Себастьян Отоа
|74
|зщ
|Мамеди Дукуре
|17
|пз
|Элиас Хавель
|20
|пз
|Стефано Сабелли
|71
|пз
|Самуэль Виафе
|85
|Marcelo Vaz
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
|Даниэле Де Росси
Голы
Давиде Фраттези
Нуну Тавареш
1:0
25'
Наказания
Лео Эстигор
15'
Маттиа Дзакканьи
90+5'
Аморим
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лацио - Дженоа, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.