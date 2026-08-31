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Лацио - Дженоа 30 августа обзор матча

Дата публикации: 31-08-2026
Лацио
Лацио
1 : 0
Дженоа
Дженоа
Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
35ГрецияврХристос Мандас
15ИталиязщРомано Флориани
80'
5НидерландызщДанило Дуки
25ДаниязщОливер Нильсен
17ПортугалиязщНуну Тавареш
63'
16ИталияпзДавиде Фраттези
6ИталияпзНиколо Ровелла
37'
24НидерландыпзКеннет Тейлор
22ИталиянпМаттео Канчелльери
63'
19СенегалнпБулайе Диа
80'
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
21ФранцияпзРеда Белахьяне
37'
23ИспаниязщАльфонсо Педраса
63'
11ДаниянпГустав Исаксен
63'
29ИталияпзМануэль Лаццари
80'
9ИталиянпАндреа Пинамонти
80'
1НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
22МексиказщХоан Васкес
78'
5НорвегиязщЛео Эстигор
15АнглияпзБрук Нортон-Каффи
32ДанияпзМортен Френнруп
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
8ИталияпзТоммазо Бальданци
78'
97ШвейцарияпзДжибриль Соу
58'
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
9ПортугалиянпВитор Оливейра
63'
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
58'
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
63'
4Бразилияпз Аморим
78'
11ШвейцарияпзФранц-Этан Майхтри
78'
Запасные
40ИталияврЭдоардо Мотта
47ИталияврДавиде Ренцетти
13ИталиязщАлессио Романьоли
37ХорватиязщЙосип Шутало
28ПольшапзАдриан Пшиборек
71ИталияпзВалерио Фаркомени
14НидерландынпТейянни Нослин
63ИталиянпФедерико Серра
33БразилияRicardo Bordon
39ИталияврДаниэле Соммарива
99АвстрияврФранц Штольц
2АлбаниязщМарио Митай
3ИспаниязщАарон Мартин
31АвстриязщДавид Пучка
34ДаниязщСебастьян Отоа
74ФранциязщМамеди Дукуре
17АвстрияпзЭлиас Хавель
20ИталияпзСтефано Сабелли
71ИталияпзСамуэль Виафе
85ГвинеяMarcelo Vaz
Главные тренеры
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияДаниэле Де Росси
Голы
Давиде Фраттези
Нуну Тавареш
1:0
25'
Наказания
Лео Эстигор
15'
Маттиа Дзакканьи
90+5'
Аморим
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лацио - Дженоа, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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