Лацио - Дженоа 30 августа обзор матча Дата публикации: 31-08-2026 Лацио 1 : 0 Дженоа Составы команд Лацио Рим Дженоа Генуя 35 вр Христос Мандас 15 зщ Романо Флориани 80' 5 зщ Данило Дуки 25 зщ Оливер Нильсен 17 зщ Нуну Тавареш 63' 16 пз Давиде Фраттези 6 пз Николо Ровелла 37' 24 пз Кеннет Тейлор 22 нп Маттео Канчелльери 63' 19 нп Булайе Диа 80' 10 нп Маттиа Дзакканьи 21 пз Реда Белахьяне 37' 23 зщ Альфонсо Педраса 63' 11 нп Густав Исаксен 63' 29 пз Мануэль Лаццари 80' 9 нп Андреа Пинамонти 80' 1 вр Юстин Бейло 27 зщ Алессандро Маркандалли 22 зщ Хоан Васкес 78' 5 зщ Лео Эстигор 15 пз Брук Нортон-Каффи 32 пз Мортен Френнруп 77 пз Микаэль-Эгиль Эллертссон 8 пз Томмазо Бальданци 78' 97 пз Джибриль Соу 58' 29 нп Лоренцо Коломбо 9 нп Витор Оливейра 63' 10 нп Жуниор Мессьяс 58' 18 пз Милутин Осмаич 63' 4 пз Аморим 78' 11 пз Франц-Этан Майхтри 78' Запасные 40 вр Эдоардо Мотта 47 вр Давиде Ренцетти 13 зщ Алессио Романьоли 37 зщ Йосип Шутало 28 пз Адриан Пшиборек 71 пз Валерио Фаркомени 14 нп Тейянни Нослин 63 нп Федерико Серра 33 Ricardo Bordon 39 вр Даниэле Соммарива 99 вр Франц Штольц 2 зщ Марио Митай 3 зщ Аарон Мартин 31 зщ Давид Пучка 34 зщ Себастьян Отоа 74 зщ Мамеди Дукуре 17 пз Элиас Хавель 20 пз Стефано Сабелли 71 пз Самуэль Виафе 85 Marcelo Vaz Главные тренеры Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Даниэле Де Росси Голы Давиде Фраттези Нуну Тавареш 1:0 25' Наказания Лео Эстигор 15' Маттиа Дзакканьи 90+5' Аморим 90+5'

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