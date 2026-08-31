Сельта - Атлетик 30 августа обзор матча Дата публикации: 31-08-2026 Сельта 0 : 2 Атлетик Б Составы команд Сельта Виго Атлетик Б Бильбао 13 вр Йонуц Раду 20 зщ Хави Родригес 46' 4 зщ Абдулайе Фай 46' 2 зщ Карл Старфельт 15 зщ Альваро Нуньес 14 пз Алейс Фебас 5 пз Серхио Каррейра 6 пз Илаш Мориба 46' 16 пз Уго Гонсалес 46' 9 нп Ферран Жутгла 19 нп Уиллот Сведберг 57' 29 зщ Йоэль Лаго 46' 17 пз Хави Руэда 46' 8 пз Мигель Роман 46' 10 нп Яго Аспас 46' 23 нп Уго Альварес 57' 1 вр Унай Симон 14 зщ Эмерик Лапорт 12 зщ Хесус Аресо 86' 4 зщ Айтор Паредес 17 зщ Юри Берчиче 9 пз Иньяки Уильямс 65' 8 пз Ойан Сансет 65' 7 пз Алекс Беренгер 16 пз Иньиго Руис де Галарета 65' 24 пз Беньят Херенабаррена 23 пз Роберт Наварро 74' 18 пз Микель Хаурехисар 65' 28 пз Пейо Каналес 65' 11 нп Горка Гурусета 65' 10 пз Нико Уильямс 74' 31 зщ Жоанеко Луи-Жан 86' Запасные 1 вр Алтай Байындыр 27 зщ Kike Ribes 22 зщ Хави Галан 30 пз Уго Бурсио 28 пз Андрес Антаньон 11 нп Пабло Дуран 39 нп Джонс Эль-Абделлауи 13 вр Алекс Падилья 15 зщ Уго Ринкон 5 зщ Ерай Альварес 19 зщ Адама Бойро 20 пз Алехандро Рего 21 нп Мароан Саннади 25 нп Альваро Джало Главные тренеры Клаудио Хиральдес Эдин Терзич Голы Алекс Беренгер Иньяки Уильямс 0:1 20' Роберт Наварро Иньиго Руис де Галарета 0:2 22' Наказания Юри Берчиче 48' Роберт Наварро 61' Беньят Херенабаррена 71'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Атлетик, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.