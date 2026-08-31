Сельта - Атлетик 30 августа обзор матча
Дата публикации: 31-08-2026
Сельта
0 : 2
Атлетик Б
Составы команд
Сельта
Виго
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Хави Родригес
46'
|4
|зщ
|Абдулайе Фай
46'
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|14
|пз
|Алейс Фебас
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|6
|пз
|Илаш Мориба
46'
|16
|пз
|Уго Гонсалес
46'
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
57'
|29
|зщ
|Йоэль Лаго
46'
|17
|пз
|Хави Руэда
46'
|8
|пз
|Мигель Роман
46'
|10
|нп
|Яго Аспас
46'
|23
|нп
|Уго Альварес
57'
|1
|вр
|Унай Симон
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|12
|зщ
|Хесус Аресо
86'
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
65'
|8
|пз
|Ойан Сансет
65'
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
65'
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|23
|пз
|Роберт Наварро
74'
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
65'
|28
|пз
|Пейо Каналес
65'
|11
|нп
|Горка Гурусета
65'
|10
|пз
|Нико Уильямс
74'
|31
|зщ
|Жоанеко Луи-Жан
86'
Запасные
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|27
|зщ
|Kike Ribes
|22
|зщ
|Хави Галан
|30
|пз
|Уго Бурсио
|28
|пз
|Андрес Антаньон
|11
|нп
|Пабло Дуран
|39
|нп
|Джонс Эль-Абделлауи
|13
|вр
|Алекс Падилья
|15
|зщ
|Уго Ринкон
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|19
|зщ
|Адама Бойро
|20
|пз
|Алехандро Рего
|21
|нп
|Мароан Саннади
|25
|нп
|Альваро Джало
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Эдин Терзич
Голы
Алекс Беренгер
Иньяки Уильямс
0:1
20'
Роберт Наварро
Иньиго Руис де Галарета
0:2
22'
Наказания
Юри Берчиче
48'
Роберт Наварро
61'
Беньят Херенабаррена
71'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Атлетик, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.