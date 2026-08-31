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Сельта - Атлетик 30 августа обзор матча

Дата публикации: 31-08-2026
Сельта
Сельта
0 : 2
Атлетик Б
Атлетик Б
Составы команд
Сельта
Виго
Атлетик Б
Бильбао
13РумынияврЙонуц Раду
20ИспаниязщХави Родригес
46'
4СенегалзщАбдулайе Фай
46'
2ШвециязщКарл Старфельт
15ИспаниязщАльваро Нуньес
14ИспанияпзАлейс Фебас
5ИспанияпзСерхио Каррейра
6ГвинеяпзИлаш Мориба
46'
16ИспанияпзУго Гонсалес
46'
9ИспаниянпФерран Жутгла
19ШвециянпУиллот Сведберг
57'
29ИспаниязщЙоэль Лаго
46'
17ИспанияпзХави Руэда
46'
8ИспанияпзМигель Роман
46'
10ИспаниянпЯго Аспас
46'
23ИспаниянпУго Альварес
57'
1ИспанияврУнай Симон
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
12ИспаниязщХесус Аресо
86'
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
9ГанапзИньяки Уильямс
65'
8ИспанияпзОйан Сансет
65'
7ИспанияпзАлекс Беренгер
16ИспанияпзИньиго Руис де Галарета
65'
24ИспанияпзБеньят Херенабаррена
23ИспанияпзРоберт Наварро
74'
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
65'
28ИспанияпзПейо Каналес
65'
11ИспаниянпГорка Гурусета
65'
10ИспанияпзНико Уильямс
74'
31ФранциязщЖоанеко Луи-Жан
86'
Запасные
1ТурцияврАлтай Байындыр
27ИспаниязщKike Ribes
22ИспаниязщХави Галан
30ИспанияпзУго Бурсио
28ИспанияпзАндрес Антаньон
11ИспаниянпПабло Дуран
39НорвегиянпДжонс Эль-Абделлауи
13МексикаврАлекс Падилья
15ИспаниязщУго Ринкон
5ИспаниязщЕрай Альварес
19ИспаниязщАдама Бойро
20ИспанияпзАлехандро Рего
21МарокконпМароан Саннади
25Гвинея-БисаунпАльваро Джало
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ГерманияЭдин Терзич
Голы
Алекс Беренгер
Иньяки Уильямс
0:1
20'
Роберт Наварро
Иньиго Руис де Галарета
0:2
22'
Наказания
Юри Берчиче
48'
Роберт Наварро
61'
Беньят Херенабаррена
71'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Атлетик, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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