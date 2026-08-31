Кальяри - Интер 30 августа обзор матча
Дата публикации: 31-08-2026
Кальяри
0 : 1
Интер М
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Интер М
Милан
|1
|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
83'
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|33
|зщ
|Адам Оберт
|4
|пз
|Алессандро Романо
|6
|пз
|Гарри Уинкс
57'
|8
|пз
|Мишель Адопо
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
78'
|10
|пз
|Якопо Фаццини
57'
|31
|нп
|Поль Менди
57'
|22
|пз
|Raphael Kofler
57'
|39
|нп
|Алиу Фадера
57'
|9
|нп
|Кевин Карлос
57'
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
78'
|20
|нп
|Риккардо Черво
83'
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
68'
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
65'
|32
|пз
|Федерико Димарко
|11
|пз
|Луис Энрике
81'
|8
|пз
|Петар Сучич
65'
|94
|нп
|Франческо Эспозито
65'
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|21
|пз
|Кёртис Джонс
65'
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
65'
|9
|нп
|Маркус Тюрам
65'
|6
|зщ
|Джон Стоунз
68'
|31
|зщ
|Янн Биссекк
81'
Запасные
|12
|вр
|Ален Шерри
|23
|вр
|Борис Радунович
|24
|зщ
|Джузеппе Аурелио
|21
|пз
|Николо Кавуоти
|27
|пз
|Джозеф Литета
|32
|пз
|Иван Сулев
|17
|нп
|Маттиа Феличи
|30
|Demi Akarakiri
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|49
|вр
|Иван Проведель
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|5
|пз
|Александар Станкович
|17
|пз
|Анди Диуф
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Кристиан Киву
Голы
Хакан Чалханоглу
Николо Барелла
0:1
9'
Наказания
Мануэль Аканджи
14'
Алессандро Дейола
56'
Кевин Карлос
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кальяри - Интер, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.