Кальяри - Интер 30 августа обзор матча Дата публикации: 31-08-2026 Кальяри 0 : 1 Интер М Составы команд Кальяри Кальяри Интер М Милан 1 вр Элия Каприле 2 зщ Зе Педру 14 зщ Алессандро Дейола 83' 15 зщ Хуан Родригес 33 зщ Адам Оберт 4 пз Алессандро Романо 6 пз Гарри Уинкс 57' 8 пз Мишель Адопо 70 пз Даниэль Мальдини 78' 10 пз Якопо Фаццини 57' 31 нп Поль Менди 57' 22 пз Raphael Kofler 57' 39 нп Алиу Фадера 57' 9 нп Кевин Карлос 57' 29 нп Дженнаро Боррелли 78' 20 нп Риккардо Черво 83' 1 вр Хосеп Мартинес 25 зщ Мануэль Аканджи 68' 95 зщ Алессандро Бастони 28 зщ Бенжамен Павар 23 пз Николо Барелла 20 пз Хакан Чалханоглу 65' 32 пз Федерико Димарко 11 пз Луис Энрике 81' 8 пз Петар Сучич 65' 94 нп Франческо Эспозито 65' 10 нп Лаутаро Мартинес 21 пз Кёртис Джонс 65' 7 пз Пётр Зелиньски 65' 9 нп Маркус Тюрам 65' 6 зщ Джон Стоунз 68' 31 зщ Янн Биссекк 81' Запасные 12 вр Ален Шерри 23 вр Борис Радунович 24 зщ Джузеппе Аурелио 21 пз Николо Кавуоти 27 пз Джозеф Литета 32 пз Иван Сулев 17 нп Маттиа Феличи 30 Demi Akarakiri 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 49 вр Иван Проведель 30 зщ Карлос Аугусто 5 пз Александар Станкович 17 пз Анди Диуф 22 пз Генрих Мхитарян 14 нп Анж-Йоан Бонни Главные тренеры Фабио Пизакане Кристиан Киву Голы Хакан Чалханоглу Николо Барелла 0:1 9' Наказания Мануэль Аканджи 14' Алессандро Дейола 56' Кевин Карлос 88'

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