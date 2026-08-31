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Кальяри - Интер 30 августа обзор матча

Дата публикации: 31-08-2026
Кальяри
Кальяри
0 : 1
Интер М
Интер М
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Интер М
Милан
1ИталияврЭлия Каприле
2Португалиязщ Зе Педру
14ИталиязщАлессандро Дейола
83'
15УругвайзщХуан Родригес
33СловакиязщАдам Оберт
4ШвейцарияпзАлессандро Романо
6АнглияпзГарри Уинкс
57'
8ФранцияпзМишель Адопо
70ИталияпзДаниэль Мальдини
78'
10ИталияпзЯкопо Фаццини
57'
31СенегалнпПоль Менди
57'
22ИталияпзRaphael Kofler
57'
39ГамбиянпАлиу Фадера
57'
9ИспаниянпКевин Карлос
57'
29ИталиянпДженнаро Боррелли
78'
20ИталиянпРиккардо Черво
83'
1ИспанияврХосеп Мартинес
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
68'
95ИталиязщАлессандро Бастони
28ФранциязщБенжамен Павар
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
65'
32ИталияпзФедерико Димарко
11БразилияпзЛуис Энрике
81'
8ХорватияпзПетар Сучич
65'
94ИталиянпФранческо Эспозито
65'
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
21АнглияпзКёртис Джонс
65'
7ПольшапзПётр Зелиньски
65'
9ФранциянпМаркус Тюрам
65'
6АнглиязщДжон Стоунз
68'
31ГерманиязщЯнн Биссекк
81'
Запасные
12АлбанияврАлен Шерри
23СербияврБорис Радунович
24ИталиязщДжузеппе Аурелио
21ИталияпзНиколо Кавуоти
27ЗамбияпзДжозеф Литета
32БолгарияпзИван Сулев
17ИталиянпМаттиа Феличи
30АнглияDemi Akarakiri
12ИталияврРаффаэле Ди Дженнаро
49ИталияврИван Проведель
30БразилиязщКарлос Аугусто
5СербияпзАлександар Станкович
17ФранцияпзАнди Диуф
22АрменияпзГенрих Мхитарян
14Кот-д&#039;ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
Главные тренеры
ИталияФабио Пизакане
РумынияКристиан Киву
Голы
Хакан Чалханоглу
Николо Барелла
0:1
9'
Наказания
Мануэль Аканджи
14'
Алессандро Дейола
56'
Кевин Карлос
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кальяри - Интер, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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