Астон Вилла - Арсенал 31 августа обзор матча
Дата публикации: 01-09-2026
Астон Вилла
0 : 1
Арсенал
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
78'
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
71'
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|6
|пз
|Росс Баркли
78'
|11
|нп
|Николас Джексон
71'
|18
|нп
|Тэмми Абрахам
71'
|47
|нп
|Алиссон
71'
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
78'
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
78'
|1
|вр
|Давид Райя
|3
|зщ
|Кристьян Москера
79'
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|4
|зщ
|Бен Уайт
|8
|пз
|Мартин Эдегор
71'
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
71'
|41
|пз
|Деклан Райс
85'
|7
|нп
|Букайо Сака
|29
|нп
|Кай Хаверц
|17
|нп
|Христос Цолис
46'
|10
|пз
|Эберечи Эзе
46'
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
71'
|23
|пз
|Микель Мерино
71'
|15
|зщ
|Эзри Конса
79'
|36
|пз
|Мартин Субименди
85'
Запасные
|40
|вр
|Марко Бизот
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|13
|зщ
|Маттео Руджери
|26
|зщ
|Ламар Богард
|74
|нп
|Лука Линч
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Микель Артета
Голы
Букайо Сака
Риккардо Калафьори
0:1
59'
Наказания
Христос Цолис
29'
Алиссон
80'
Джон Макгинн
81'
Ян Матсен
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Астон Вилла - Арсенал, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.