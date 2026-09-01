Астон Вилла - Арсенал 31 августа обзор матча Дата публикации: 01-09-2026 Астон Вилла 0 : 1 Арсенал Составы команд Астон Вилла Бирмингем Арсенал Лондон 1 вр Дзион Судзуки 2 зщ Мэтти Кэш 78' 3 зщ Виктор Линделёф 14 зщ Пау Торрес 22 зщ Ян Матсен 8 пз Бубакар Камара 7 пз Джон Макгинн 53 пз Джордж Хеммингс 71' 10 пз Эмилиано Буэндия 6 пз Росс Баркли 78' 11 нп Николас Джексон 71' 18 нп Тэмми Абрахам 71' 47 нп Алиссон 71' 29 зщ Аарон Ван-Биссака 78' 17 пз Алехандро Гарначо 78' 1 вр Давид Райя 3 зщ Кристьян Москера 79' 6 зщ Габриэл Магальяйнс 33 зщ Риккардо Калафьори 4 зщ Бен Уайт 8 пз Мартин Эдегор 71' 49 пз Майлз Льюис-Скелли 71' 41 пз Деклан Райс 85' 7 нп Букайо Сака 29 нп Кай Хаверц 17 нп Христос Цолис 46' 10 пз Эберечи Эзе 46' 39 пз Бруно Гимарайнс 71' 23 пз Микель Мерино 71' 15 зщ Эзри Конса 79' 36 пз Мартин Субименди 85' Запасные 40 вр Марко Бизот 5 зщ Тайрон Мингз 13 зщ Маттео Руджери 26 зщ Ламар Богард 74 нп Лука Линч 13 вр Кепа Аррисабалага 5 зщ Пьеро Инкапье 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 14 нп Виктор Дьёкереш Главные тренеры Унаи Эмери Микель Артета Голы Букайо Сака Риккардо Калафьори 0:1 59' Наказания Христос Цолис 29' Алиссон 80' Джон Макгинн 81' Ян Матсен 90+6'

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