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Астон Вилла - Арсенал 31 августа обзор матча

Дата публикации: 01-09-2026
Астон Вилла
Астон Вилла
0 : 1
Арсенал
Арсенал
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
1ЯпонияврДзион Судзуки
2ПольшазщМэтти Кэш
78'
3ШвециязщВиктор Линделёф
14ИспаниязщПау Торрес
22НидерландызщЯн Матсен
8ФранцияпзБубакар Камара
7ШотландияпзДжон Макгинн
53АнглияпзДжордж Хеммингс
71'
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
6АнглияпзРосс Баркли
78'
11СенегалнпНиколас Джексон
71'
18АнглиянпТэмми Абрахам
71'
47Бразилиянп Алиссон
71'
29ДР КонгозщАарон Ван-Биссака
78'
17АргентинапзАлехандро Гарначо
78'
1ИспанияврДавид Райя
3ИспаниязщКристьян Москера
79'
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
4АнглиязщБен Уайт
8НорвегияпзМартин Эдегор
71'
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
71'
41АнглияпзДеклан Райс
85'
7АнглиянпБукайо Сака
29ГерманиянпКай Хаверц
17ГрециянпХристос Цолис
46'
10АнглияпзЭберечи Эзе
46'
39БразилияпзБруно Гимарайнс
71'
23ИспанияпзМикель Мерино
71'
15АнглиязщЭзри Конса
79'
36ИспанияпзМартин Субименди
85'
Запасные
40НидерландыврМарко Бизот
5АнглиязщТайрон Мингз
13ИталиязщМаттео Руджери
26НидерландызщЛамар Богард
74АнглиянпЛука Линч
13ИспанияврКепа Аррисабалага
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИспанияМикель Артета
Голы
Букайо Сака
Риккардо Калафьори
0:1
59'
Наказания
Христос Цолис
29'
Алиссон
80'
Джон Макгинн
81'
Ян Матсен
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Астон Вилла - Арсенал, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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