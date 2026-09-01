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Бенфика - Эшторил 31 августа обзор матча

Дата публикации: 01-09-2026
Бенфика
Бенфика
2 : 1
Эшторил
Эшторил
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
24ПортугалияврСамуэл Суареш
6ДаниязщАлександр Бах
44ПортугалиязщТомаш Араужу
2ФранциязщКлеман Лангле
26ШвециязщСамуэль Даль
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
31'
27ПортугалияпзРафаэл Силва
63'
10УкраинапзГеоргий Судаков
80'
25АргентинапзДжанлука Престианни
80'
14ГрециянпВангелис Павлидис
80'
36ПортугалияпзЖоау Пальинья
31'
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
63'
11БельгияпзДоди Лукебакио
80'
77ПортугалиянпГонсалу Морейра
80'
22КолумбиянпДжон Дуран
80'
1ИспанияврХоэль Роблес
2ИспаниязщРикард Санчес
72'
4ПортугалиязщФрансишку Феррейра
3ИспаниязщФернандо Медрано
82'
5БельгиязщАнтеф Тсунги
25КипрзщСтелиос Андреу
71'
15ИспанияпзИсмаэль Сиерра
12ПортугалияпзЖоау Карвалью
8Португалияпз Шека
46'
7ПортугалиянпAndre Lacximicant
72'
14ФранциянпЯнис Беграуи
10ШотландиязщДжордан Холсгров
46'
98Кабо-ВерденпFabricio Garcia
71'
22ПортугалияпзPedro Carvalho
72'
17Португалиянп Peixinho
72'
99ФранцияпзРафик Гюйтан
82'
Запасные
1УкраинаврАнатолий Трубин
62ПортугалиязщЖозе Нету
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
16ПортугалиязщМануэл Силва
13ПольшапзЯкуб Каминьский
20КолумбияпзРичард Риос
72Португалиянп Анизиу
16СловенияврМартин Турк
19ПортугалиязщТьягу Паренте
90ПортугалияпзTiago Brito
80ПортугалияпзЛуиш Гомеш
23ПортугалияDiogo Dias
42ПортугалияJordan Arnolin
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
Голы
Вангелис Павлидис
1:0
40'
Клеман Лангле
Томаш Араужу
2:0
51'
Янис Беграуи
Фернандо Медрано
2:1
82'
Наказания
Исмаэль Сиерра
75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Эшторил, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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