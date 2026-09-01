Бенфика - Эшторил 31 августа обзор матча Дата публикации: 01-09-2026 Бенфика 2 : 1 Эшторил Составы команд Бенфика Лиссабон Эшторил Эшторил 24 вр Самуэл Суареш 6 зщ Александр Бах 44 зщ Томаш Араужу 2 зщ Клеман Лангле 26 зщ Самуэль Даль 18 пз Леандро Баррейро 5 пз Энсо Барренечеа 31' 27 пз Рафаэл Силва 63' 10 пз Георгий Судаков 80' 25 пз Джанлука Престианни 80' 14 нп Вангелис Павлидис 80' 36 пз Жоау Пальинья 31' 21 пз Андреас Шельдеруп 63' 11 пз Доди Лукебакио 80' 77 нп Гонсалу Морейра 80' 22 нп Джон Дуран 80' 1 вр Хоэль Роблес 2 зщ Рикард Санчес 72' 4 зщ Франсишку Феррейра 3 зщ Фернандо Медрано 82' 5 зщ Антеф Тсунги 25 зщ Стелиос Андреу 71' 15 пз Исмаэль Сиерра 12 пз Жоау Карвалью 8 пз Шека 46' 7 нп Andre Lacximicant 72' 14 нп Янис Беграуи 10 зщ Джордан Холсгров 46' 98 нп Fabricio Garcia 71' 22 пз Pedro Carvalho 72' 17 нп Peixinho 72' 99 пз Рафик Гюйтан 82' Запасные 1 вр Анатолий Трубин 62 зщ Жозе Нету 3 зщ Алессандро Чиркати 16 зщ Мануэл Силва 13 пз Якуб Каминьский 20 пз Ричард Риос 72 нп Анизиу 16 вр Мартин Турк 19 зщ Тьягу Паренте 90 пз Tiago Brito 80 пз Луиш Гомеш 23 Diogo Dias 42 Jordan Arnolin Главные тренеры Марку Силва Голы Вангелис Павлидис 1:0 40' Клеман Лангле Томаш Араужу 2:0 51' Янис Беграуи Фернандо Медрано 2:1 82' Наказания Исмаэль Сиерра 75'

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