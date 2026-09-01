Бенфика - Эшторил 31 августа обзор матча
Дата публикации: 01-09-2026
Бенфика
2 : 1
Эшторил
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
31'
|27
|пз
|Рафаэл Силва
63'
|10
|пз
|Георгий Судаков
80'
|25
|пз
|Джанлука Престианни
80'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
80'
|36
|пз
|Жоау Пальинья
31'
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
63'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
80'
|77
|нп
|Гонсалу Морейра
80'
|22
|нп
|Джон Дуран
80'
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|2
|зщ
|Рикард Санчес
72'
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|3
|зщ
|Фернандо Медрано
82'
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
|25
|зщ
|Стелиос Андреу
71'
|15
|пз
|Исмаэль Сиерра
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|8
|пз
|Шека
46'
|7
|нп
|Andre Lacximicant
72'
|14
|нп
|Янис Беграуи
|10
|зщ
|Джордан Холсгров
46'
|98
|нп
|Fabricio Garcia
71'
|22
|пз
|Pedro Carvalho
72'
|17
|нп
|Peixinho
72'
|99
|пз
|Рафик Гюйтан
82'
Запасные
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|62
|зщ
|Жозе Нету
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|16
|зщ
|Мануэл Силва
|13
|пз
|Якуб Каминьский
|20
|пз
|Ричард Риос
|72
|нп
|Анизиу
|16
|вр
|Мартин Турк
|19
|зщ
|Тьягу Паренте
|90
|пз
|Tiago Brito
|80
|пз
|Луиш Гомеш
|23
|Diogo Dias
|42
|Jordan Arnolin
Главные тренеры
|Марку Силва
Голы
Вангелис Павлидис
1:0
40'
Клеман Лангле
Томаш Араужу
2:0
51'
Янис Беграуи
Фернандо Медрано
2:1
82'
Наказания
Исмаэль Сиерра
75'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Эшторил, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.