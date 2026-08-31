Буковина - Динамо Киев 31 августа обзор матча
Дата публикации: 31-08-2026
Буковина
3 : 0
Динамо Киев
Составы команд
Буковина
Черновцы
Динамо К
Киев
|94
|вр
|Герман Пеньков
|24
|зщ
|Андрей Бусько
|2
|зщ
|Даниил Карась
|3
|зщ
|Никита Безуглый
|95
|зщ
|Пётр Стасюк
|44
|пз
|Вадим Витенчук
|25
|пз
|Виталий Груша
87'
|6
|пз
|Вячеслав Танковский
60'
|11
|пз
|Виталий Дахновский
60'
|18
|нп
|Edwin Odinaka
46'
|7
|нп
|Олег Кожушко
67'
|97
|нп
|Олег Ильин
46'
|20
|пз
|Максим Задерака
60'
|70
|нп
|Мор Талла
60'
|13
|нп
|Максим Войтиховский
67'
|12
|нп
|Evgeniy Pidlepenets
87'
|71
|вр
|Вячеслав Суркис
60'
|5
|зщ
|Алексей Сыч
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
|32
|зщ
|Тарас Михавко
|44
|зщ
|Владислав Дубинчак
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
80'
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
46'
|29
|пз
|Виталий Буяльский
60'
|22
|нп
|Владислав Кабаев
46'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
|39
|пз
|Эдуардо Герреро
46'
|9
|пз
|Назар Волошин
46'
|43
|вр
|Илья Ольховый
60'
|8
|пз
|Александр Пихаленок
60'
|99
|нп
|Пьер Мунгенге
80'
Запасные
|30
|вр
|Данила Каневцев
|5
|зщ
|Владислав Приймак
|77
|пз
|Михаэл Клепач
|1
|Artem Matsyuk
|17
|Fedir Babak
|69
|Eduard Romanets
|78
|Maksym Yakhontov
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
|40
|зщ
|Кристиан Беловар
|14
|пз
|Павел Люсин
|23
|пз
|Навин Малыш
|91
|пз
|Николай Михайленко
|90
|Denys Dykyi
Главные тренеры
|Игорь Владимирович Костюк
Голы
Олег Кожушко
1:0
12'
Вячеслав Суркис
2:0
53'
Олег Ильин
3:0
83'
Наказания
Назар Волошин
56'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Буковина - Динамо Киев, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.