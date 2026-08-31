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Буковина - Динамо Киев 31 августа обзор матча

Дата публикации: 31-08-2026
Буковина
Буковина
3 : 0
Динамо Киев
Динамо Киев
Составы команд
Буковина
Черновцы
Динамо К
Киев
94УкраинаврГерман Пеньков
24УкраиназщАндрей Бусько
2УкраиназщДаниил Карась
3УкраиназщНикита Безуглый
95УкраиназщПётр Стасюк
44УкраинапзВадим Витенчук
25УкраинапзВиталий Груша
87'
6УкраинапзВячеслав Танковский
60'
11УкраинапзВиталий Дахновский
60'
18НигериянпEdwin Odinaka
46'
7УкраинанпОлег Кожушко
67'
97УкраинанпОлег Ильин
46'
20УкраинапзМаксим Задерака
60'
70СенегалнпМор Талла
60'
13УкраинанпМаксим Войтиховский
67'
12УкраинанпEvgeniy Pidlepenets
87'
71УкраинаврВячеслав Суркис
60'
5УкраиназщАлексей Сыч
94ПольшазщТомаш Кендзёра
32УкраиназщТарас Михавко
44УкраиназщВладислав Дубинчак
21СуринампзДжастин Лонвейк
80'
15УкраинапзВалентин Рубчинский
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
46'
29УкраинапзВиталий Буяльский
60'
22УкраинанпВладислав Кабаев
46'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
39ПанамапзЭдуардо Герреро
46'
9УкраинапзНазар Волошин
46'
43УкраинаврИлья Ольховый
60'
8УкраинапзАлександр Пихаленок
60'
99ФранциянпПьер Мунгенге
80'
Запасные
30УкраинаврДанила Каневцев
5УкраиназщВладислав Приймак
77ХорватияпзМихаэл Клепач
1УкраинаArtem Matsyuk
17УкраинаFedir Babak
69УкраинаEduard Romanets
78УкраинаMaksym Yakhontov
66СенегалзщАлиу Тьяре
40УкраиназщКристиан Беловар
14УкраинапзПавел Люсин
23УкраинапзНавин Малыш
91УкраинапзНиколай Михайленко
90УкраинаDenys Dykyi
Главные тренеры
УкраинаИгорь Владимирович Костюк
Голы
Олег Кожушко
1:0
12'
Вячеслав Суркис
2:0
53'
Олег Ильин
3:0
83'
Наказания
Назар Волошин
56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Буковина - Динамо Киев, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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