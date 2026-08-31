Буковина - Динамо Киев 31 августа обзор матча Дата публикации: 31-08-2026 Буковина 3 : 0 Динамо Киев Составы команд Буковина Черновцы Динамо К Киев 94 вр Герман Пеньков 24 зщ Андрей Бусько 2 зщ Даниил Карась 3 зщ Никита Безуглый 95 зщ Пётр Стасюк 44 пз Вадим Витенчук 25 пз Виталий Груша 87' 6 пз Вячеслав Танковский 60' 11 пз Виталий Дахновский 60' 18 нп Edwin Odinaka 46' 7 нп Олег Кожушко 67' 97 нп Олег Ильин 46' 20 пз Максим Задерака 60' 70 нп Мор Талла 60' 13 нп Максим Войтиховский 67' 12 нп Evgeniy Pidlepenets 87' 71 вр Вячеслав Суркис 60' 5 зщ Алексей Сыч 94 зщ Томаш Кендзёра 32 зщ Тарас Михавко 44 зщ Владислав Дубинчак 21 пз Джастин Лонвейк 80' 15 пз Валентин Рубчинский 7 пз Андрей Ярмоленко 46' 29 пз Виталий Буяльский 60' 22 нп Владислав Кабаев 46' 11 нп Матвей Пономаренко 39 пз Эдуардо Герреро 46' 9 пз Назар Волошин 46' 43 вр Илья Ольховый 60' 8 пз Александр Пихаленок 60' 99 нп Пьер Мунгенге 80' Запасные 30 вр Данила Каневцев 5 зщ Владислав Приймак 77 пз Михаэл Клепач 1 Artem Matsyuk 17 Fedir Babak 69 Eduard Romanets 78 Maksym Yakhontov 66 зщ Алиу Тьяре 40 зщ Кристиан Беловар 14 пз Павел Люсин 23 пз Навин Малыш 91 пз Николай Михайленко 90 Denys Dykyi Главные тренеры Игорь Владимирович Костюк Голы Олег Кожушко 1:0 12' Вячеслав Суркис 2:0 53' Олег Ильин 3:0 83' Наказания Назар Волошин 56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Буковина - Динамо Киев, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.