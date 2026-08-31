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Лечче - Рома 31 августа обзор матча

Дата публикации: 31-08-2026
Лечче
Лечче
0 : 4
Рома
Рома
Составы команд
Лечче
Лечче
Рома
Рим
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
4АнголазщКиалонда Гаспар
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
3ИрландиязщКорри Ндаба
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
46'
29МалипзЛассана Кулибали
79МавританияпзУмар Нгом
72'
28НидерландыпзОлаф Гортер
46'
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
72'
69ФранциянпВиллем Жеббель
54'
14МароккопзЮссеф Мале
46'
11Кот-д&#039;ИвуарнпКонан Н'Дри
46'
9СербиянпНикола Штулич
54'
20СербияпзИван Илич
72'
7ШвециянпАмар Фатах
72'
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
22ИспаниязщМарио Эрмосо
43БразилиязщУэсли Франса
60'
87ИталиязщДаниэле Гиларди
4ИталияпзБриан Кристанте
17ФранцияпзМану Коне
67'
18АргентинапзМатиас Соуле
60'
77ИталияпзЭмануэле Лулли
21АргентинанпПауло Дибала
84'
14НидерландынпДониэлл Мален
67'
20АргентинапзНауэль Молина
60'
86ПортугалияпзРодригу Мора
60'
61ИталияпзНикколо Пизилли
67'
9АргентинанпСантьяго Кастро
67'
15НидерландыпзМартен де Рон
84'
Запасные
1ИталияврМарко Блеве
2ФранциязщАли Дембеле
8ГерманиязщСадик Фофана
25ИталиязщАнтонино Галло
18ФранциязщГаби Жан
10АлбанияпзМедон Бериша
16ИзраильнпОмри Гандельман
34ДаниянпЯлте Лерке
33БолгарияPlamen Penev
31ГерманияЭлайджа Скотт
22ИспанияPaco Esteban
70СШАврДжорджо Де Марци
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
26АргентиназщЛеонардо Балерди
5Кот-д&#039;ИвуарзщЭван Н'Дика
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияДжан Пьеро Гасперини
Голы
Дониэлл Мален
0:1
4'
Дониэлл Мален
Уэсли Франса
0:2
23'
Матиас Соуле
0:3
25'
Родригу Мора
Джанлука Манчини
0:4
65'
Наказания
Дониэлл Мален
9'
Иван Илич
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лечче - Рома, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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