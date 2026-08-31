Лечче - Рома 31 августа обзор матча
Дата публикации: 31-08-2026
Лечче
0 : 4
Рома
Составы команд
Лечче
Лечче
Рома
Рим
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|3
|зщ
|Корри Ндаба
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
46'
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|79
|пз
|Умар Нгом
72'
|28
|пз
|Олаф Гортер
46'
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
72'
|69
|нп
|Виллем Жеббель
54'
|14
|пз
|Юссеф Мале
46'
|11
|нп
|Конан Н'Дри
46'
|9
|нп
|Никола Штулич
54'
|20
|пз
|Иван Илич
72'
|7
|нп
|Амар Фатах
72'
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|43
|зщ
|Уэсли Франса
60'
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
67'
|18
|пз
|Матиас Соуле
60'
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
|21
|нп
|Пауло Дибала
84'
|14
|нп
|Дониэлл Мален
67'
|20
|пз
|Науэль Молина
60'
|86
|пз
|Родригу Мора
60'
|61
|пз
|Никколо Пизилли
67'
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
67'
|15
|пз
|Мартен де Рон
84'
Запасные
|1
|вр
|Марко Блеве
|2
|зщ
|Али Дембеле
|8
|зщ
|Садик Фофана
|25
|зщ
|Антонино Галло
|18
|зщ
|Габи Жан
|10
|пз
|Медон Бериша
|16
|нп
|Омри Гандельман
|34
|нп
|Ялте Лерке
|33
|Plamen Penev
|31
|Элайджа Скотт
|22
|Paco Esteban
|70
|вр
|Джорджо Де Марци
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
|26
|зщ
|Леонардо Балерди
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Джан Пьеро Гасперини
Голы
Дониэлл Мален
0:1
4'
Дониэлл Мален
Уэсли Франса
0:2
23'
Матиас Соуле
0:3
25'
Родригу Мора
Джанлука Манчини
0:4
65'
Наказания
Дониэлл Мален
9'
Иван Илич
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лечче - Рома, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.