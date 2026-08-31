Лечче - Рома 31 августа обзор матча Дата публикации: 31-08-2026 Лечче 0 : 4 Рома Составы команд Лечче Лечче Рома Рим 30 вр Владимиро Фальконе 17 зщ Данилу Вейга 4 зщ Киалонда Гаспар 5 зщ Джамиль Зиберт 3 зщ Корри Ндаба 44 зщ Тьягу Габриэл 46' 29 пз Лассана Кулибали 79 пз Умар Нгом 72' 28 пз Олаф Гортер 46' 50 нп Сантьяго Пьеротти 72' 69 нп Виллем Жеббель 54' 14 пз Юссеф Мале 46' 11 нп Конан Н'Дри 46' 9 нп Никола Штулич 54' 20 пз Иван Илич 72' 7 нп Амар Фатах 72' 99 вр Миле Свилар 23 зщ Джанлука Манчини 22 зщ Марио Эрмосо 43 зщ Уэсли Франса 60' 87 зщ Даниэле Гиларди 4 пз Бриан Кристанте 17 пз Ману Коне 67' 18 пз Матиас Соуле 60' 77 пз Эмануэле Лулли 21 нп Пауло Дибала 84' 14 нп Дониэлл Мален 67' 20 пз Науэль Молина 60' 86 пз Родригу Мора 60' 61 пз Никколо Пизилли 67' 9 нп Сантьяго Кастро 67' 15 пз Мартен де Рон 84' Запасные 1 вр Марко Блеве 2 зщ Али Дембеле 8 зщ Садик Фофана 25 зщ Антонино Галло 18 зщ Габи Жан 10 пз Медон Бериша 16 нп Омри Гандельман 34 нп Ялте Лерке 33 Plamen Penev 31 Элайджа Скотт 22 Paco Esteban 70 вр Джорджо Де Марци 95 вр Пьерлуиджи Голлини 3 зщ Константинос Кульеракис 26 зщ Леонардо Балерди 5 зщ Эван Н'Дика Главные тренеры Эусебио Ди Франческо Джан Пьеро Гасперини Голы Дониэлл Мален 0:1 4' Дониэлл Мален Уэсли Франса 0:2 23' Матиас Соуле 0:3 25' Родригу Мора Джанлука Манчини 0:4 65' Наказания Дониэлл Мален 9' Иван Илич 90'

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