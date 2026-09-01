Осасуна - Хетафе 31 августа обзор матча
Дата публикации: 01-09-2026
Осасуна
1 : 0
Хетафе
Составы команд
Осасуна
Памплона
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Серхио Эррера
|27
|зщ
|Иньиго Аргибиде
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
39'
|23
|зщ
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
46'
|8
|пз
|Икер Муньос
71'
|16
|пз
|Мой Гомес
77'
|10
|пз
|Аймар Орос
71'
|17
|нп
|Анте Будимир
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
39'
|21
|нп
|Хонатан Дубасин
46'
|6
|пз
|Лукас Торро
71'
|9
|нп
|Рауль Гарсия
71'
|11
|нп
|Энрике Барха
77'
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
65'
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|17
|зщ
|Кико Фемения
|11
|пз
|Рамон Терратс
|23
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Франчо Серрано
76'
|19
|нп
|Энес Унал
|10
|нп
|Мартин Сатриано
86'
|28
|пз
|Альберто Риско
65'
|8
|зщ
|Неманья Гудель
76'
|9
|нп
|Борха Майораль
86'
Запасные
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|15
|зщ
|Диего Рико
|48
|зщ
|Rockson Yeboah
|29
|пз
|Асьер Осамбела
|26
|пз
|Мауро Эчегоен
|18
|нп
|Рауль Моро
|30
|Asier Bonel
|35
|вр
|Диего Феррер
|1
|вр
|Иржи Летачек
|3
|зщ
|Давинчи
|4
|зщ
|Саба Сазонов
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|30
|пз
|Оскар Лопес
|32
|нп
|Хоселу Перес
|31
|Mohamed Hamdoune
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
Голы
Анте Будимир
1:0
45+2'
Наказания
Хорхе Эррандо
17'
Джене
45'
Хоан Мохика
58'
Энес Унал
60'
Орель Мангала
65'
Икер Муньос
67'
Рауль Гарсия
80'
Серхио Эррера
90+3'
Энрике Барха
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осасуна - Хетафе, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.