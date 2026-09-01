Осасуна - Хетафе 31 августа обзор матча Дата публикации: 01-09-2026 Осасуна 1 : 0 Хетафе Составы команд Осасуна Памплона Хетафе Хетафе 1 вр Серхио Эррера 27 зщ Иньиго Аргибиде 24 зщ Алехандро Катена 5 зщ Хорхе Эррандо 39' 23 зщ Абель Бретонес 7 пз Хон Монкайола 14 пз Рубен Гарсия 46' 8 пз Икер Муньос 71' 16 пз Мой Гомес 77' 10 пз Аймар Орос 71' 17 нп Анте Будимир 22 зщ Флавьен Бойомо 39' 21 нп Хонатан Дубасин 46' 6 пз Лукас Торро 71' 9 нп Рауль Гарсия 71' 11 нп Энрике Барха 77' 13 вр Давид Сория 2 зщ Джене 24 зщ Саид Ромеро 21 зщ Андрес Гарсия 65' 22 зщ Хоан Мохика 17 зщ Кико Фемения 11 пз Рамон Терратс 23 пз Орель Мангала 16 пз Франчо Серрано 76' 19 нп Энес Унал 10 нп Мартин Сатриано 86' 28 пз Альберто Риско 65' 8 зщ Неманья Гудель 76' 9 нп Борха Майораль 86' Запасные 13 вр Айтор Фернандес 15 зщ Диего Рико 48 зщ Rockson Yeboah 29 пз Асьер Осамбела 26 пз Мауро Эчегоен 18 нп Рауль Моро 30 Asier Bonel 35 вр Диего Феррер 1 вр Иржи Летачек 3 зщ Давинчи 4 зщ Саба Сазонов 15 зщ Себастьян Боселли 26 зщ Жан Ив Валу 30 пз Оскар Лопес 32 нп Хоселу Перес 31 Mohamed Hamdoune Главные тренеры Хосе Бордалас Голы Анте Будимир 1:0 45+2' Наказания Хорхе Эррандо 17' Джене 45' Хоан Мохика 58' Энес Унал 60' Орель Мангала 65' Икер Муньос 67' Рауль Гарсия 80' Серхио Эррера 90+3' Энрике Барха 90+4'

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