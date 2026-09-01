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Осасуна - Хетафе 31 августа обзор матча

Дата публикации: 01-09-2026
Осасуна
Осасуна
1 : 0
Хетафе
Хетафе
Составы команд
Осасуна
Памплона
Хетафе
Хетафе
1ИспанияврСерхио Эррера
27ИспаниязщИньиго Аргибиде
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщХорхе Эррандо
39'
23ИспаниязщАбель Бретонес
7ИспанияпзХон Монкайола
14ИспанияпзРубен Гарсия
46'
8ИспанияпзИкер Муньос
71'
16ИспанияпзМой Гомес
77'
10ИспанияпзАймар Орос
71'
17ХорватиянпАнте Будимир
22КамерунзщФлавьен Бойомо
39'
21ИспаниянпХонатан Дубасин
46'
6ИспанияпзЛукас Торро
71'
9ИспаниянпРауль Гарсия
71'
11ИспаниянпЭнрике Барха
77'
13ИспанияврДавид Сория
2Тогозщ Джене
24АргентиназщСаид Ромеро
21ИспаниязщАндрес Гарсия
65'
22КолумбиязщХоан Мохика
17ИспаниязщКико Фемения
11ИспанияпзРамон Терратс
23БельгияпзОрель Мангала
16ИспанияпзФранчо Серрано
76'
19ТурциянпЭнес Унал
10УругвайнпМартин Сатриано
86'
28ИспанияпзАльберто Риско
65'
8СербиязщНеманья Гудель
76'
9ИспаниянпБорха Майораль
86'
Запасные
13ИспанияврАйтор Фернандес
15ИспаниязщДиего Рико
48ГаназщRockson Yeboah
29ИспанияпзАсьер Осамбела
26ИспанияпзМауро Эчегоен
18ИспаниянпРауль Моро
30ИспанияAsier Bonel
35ИспанияврДиего Феррер
1ЧехияврИржи Летачек
3Испаниязщ Давинчи
4ГрузиязщСаба Сазонов
15УругвайзщСебастьян Боселли
26Кот-д&#039;ИвуарзщЖан Ив Валу
30БоливияпзОскар Лопес
32ИспаниянпХоселу Перес
31МароккоMohamed Hamdoune
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
Голы
Анте Будимир
1:0
45+2'
Наказания
Хорхе Эррандо
17'
Джене
45'
Хоан Мохика
58'
Энес Унал
60'
Орель Мангала
65'
Икер Муньос
67'
Рауль Гарсия
80'
Серхио Эррера
90+3'
Энрике Барха
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осасуна - Хетафе, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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