Аталанта - Болонья 31 августа обзор матча
Дата публикации: 01-09-2026
Аталанта
1 : 0
Болонья
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Болонья
Болонья
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
78'
|8
|пз
|Марио Пашалич
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|13
|пз
|Эдерсон
68'
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
56'
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
68'
|18
|нп
|Джакомо Распадори
56'
|59
|нп
|Никола Залевски
56'
|99
|нп
|Элиф Элмас
56'
|10
|пз
|Лазар Самарджич
68'
|90
|нп
|Никола Крстович
68'
|16
|зщ
|Рауль Белланова
78'
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|5
|зщ
|Эйвинн Хелланн
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
72'
|23
|зщ
|Рахим Альхассан
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Федерико Бернардески
|4
|пз
|Томмазо Побега
72'
|21
|пз
|Йенс Одгор
60'
|91
|нп
|Роберто Пикколи
60'
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|7
|пз
|Риккардо Орсолини
60'80'
|9
|нп
|Артём Довбик
60'
|20
|зщ
|Надир Цортеа
72'
|8
|пз
|Микель Амондарайн
72'
|6
|пз
|Никола Моро
80'
Запасные
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|95
|вр
|Паоло Висмара
|40
|зщ
|Реля Обрич
|6
|пз
|Ибраим Сулемана
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|49
|пз
|Федерико Касса
|25
|вр
|Массимо Пессина
|72
|вр
|Укко Хаппонен
|3
|зщ
|Артюр Теат
|16
|зщ
|Николо Казале
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|41
|зщ
|Мартин Витик
|18
|пз
|Марко Либра
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Доменико Тедеско
Голы
Лазар Самарджич
Никола Залевски
1:0
90+6'
Наказания
Никола Крстович
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Болонья, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.