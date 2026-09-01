Аталанта - Болонья 31 августа обзор матча Дата публикации: 01-09-2026 Аталанта 1 : 0 Болонья Составы команд Аталанта Бергамо Болонья Болонья 29 вр Марко Карнезекки 77 зщ Давиде Дзаппакоста 3 зщ Одилон Коссуну 42 зщ Джорджио Скальвини 23 зщ Сеад Колашинац 78' 8 пз Марио Пашалич 70 пз Джанлука Гаэтано 13 пз Эдерсон 68' 17 пз Шарль Де Кетеларе 56' 9 нп Джанлука Скамакка 68' 18 нп Джакомо Распадори 56' 59 нп Никола Залевски 56' 99 нп Элиф Элмас 56' 10 пз Лазар Самарджич 68' 90 нп Никола Крстович 68' 16 зщ Рауль Белланова 78' 1 вр Лукаш Скорупски 5 зщ Эйвинн Хелланн 14 зщ Торбьёрн Хеггем 2 зщ Эмиль Хольм 72' 23 зщ Рахим Альхассан 19 пз Льюис Фергюсон 10 пз Федерико Бернардески 4 пз Томмазо Побега 72' 21 пз Йенс Одгор 60' 91 нп Роберто Пикколи 60' 28 нп Николо Камбьяги 7 пз Риккардо Орсолини 60'80' 9 нп Артём Довбик 60' 20 зщ Надир Цортеа 72' 8 пз Микель Амондарайн 72' 6 пз Никола Моро 80' Запасные 57 вр Марко Спортьелло 95 вр Паоло Висмара 40 зщ Реля Обрич 6 пз Ибраим Сулемана 47 пз Лоренцо Бернаскони 49 пз Федерико Касса 25 вр Массимо Пессина 72 вр Укко Хаппонен 3 зщ Артюр Теат 16 зщ Николо Казале 29 зщ Лоренцо Де Сильвестри 33 зщ Хуан Миранда 41 зщ Мартин Витик 18 пз Марко Либра Главные тренеры Маурицио Сарри Доменико Тедеско Голы Лазар Самарджич Никола Залевски 1:0 90+6' Наказания Никола Крстович 73'

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