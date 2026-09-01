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Аталанта - Болонья 31 августа обзор матча

Дата публикации: 01-09-2026
Аталанта
Аталанта
1 : 0
Болонья
Болонья
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Болонья
Болонья
29ИталияврМарко Карнезекки
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
3Кот-д&#039;ИвуарзщОдилон Коссуну
42ИталиязщДжорджио Скальвини
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
78'
8ХорватияпзМарио Пашалич
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
13Бразилияпз Эдерсон
68'
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
56'
9ИталиянпДжанлука Скамакка
68'
18ИталиянпДжакомо Распадори
56'
59ПольшанпНикола Залевски
56'
99Северная МакедониянпЭлиф Элмас
56'
10СербияпзЛазар Самарджич
68'
90ЧерногориянпНикола Крстович
68'
16ИталиязщРауль Белланова
78'
1ПольшаврЛукаш Скорупски
5НорвегиязщЭйвинн Хелланн
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
2ШвециязщЭмиль Хольм
72'
23НигерзщРахим Альхассан
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
10ИталияпзФедерико Бернардески
4ИталияпзТоммазо Побега
72'
21ДанияпзЙенс Одгор
60'
91ИталиянпРоберто Пикколи
60'
28ИталиянпНиколо Камбьяги
7ИталияпзРиккардо Орсолини
60'80'
9УкраинанпАртём Довбик
60'
20ИталиязщНадир Цортеа
72'
8АргентинапзМикель Амондарайн
72'
6ХорватияпзНикола Моро
80'
Запасные
57ИталияврМарко Спортьелло
95ИталияврПаоло Висмара
40СловениязщРеля Обрич
6ГанапзИбраим Сулемана
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
49ИталияпзФедерико Касса
25ИталияврМассимо Пессина
72ФинляндияврУкко Хаппонен
3БельгиязщАртюр Теат
16ИталиязщНиколо Казале
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
33ИспаниязщХуан Миранда
41ЧехиязщМартин Витик
18ВенесуэлапзМарко Либра
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ГерманияДоменико Тедеско
Голы
Лазар Самарджич
Никола Залевски
1:0
90+6'
Наказания
Никола Крстович
73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Болонья, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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