Заря - Харьков 30 августа обзор матча
Дата публикации: 31-08-2026
Заря
0 : 3
Металлист 1925
Составы команд
Заря
Металлист 1925
Харьков
|25
|вр
|Владислав Рыбак
51'
|44
|зщ
|Игорь Пердута
51'
|55
|зщ
|Жордан
|5
|зщ
|Андрия Яньич
|39
|пз
|Артём Мачелюк
|6
|пз
|Деян Попара
51'
|30
|пз
|Иван Нестеренко
|14
|пз
|Антон Глущенко
|28
|пз
|Филипп Будковский
|27
|нп
|Domagoj Jelavic
83'
|9
|нп
|Артём Слесарь
51'
|23
|вр
|Илья Караващенко
51'
|80
|пз
|Владлен Юрченко
51'
|11
|нп
|Игорь Горбач
51'
|40
|Italo
51'
|18
|пз
|Максим Бойко
83'
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|18
|зщ
|Евгений Павлюк
|13
|зщ
|Владимир Салюк
|31
|зщ
|Артём Шабанов
|27
|зщ
|Илья Крупский
|29
|зщ
|Артём Смоляков
|5
|пз
|Иван Калюжный
|7
|нп
|Батон Забергя
75'
|14
|нп
|Рамик Гаджиев
81'
|98
|нп
|Питер Итодо
62'
|10
|нп
|Карлос Парако
81'
|19
|пз
|Эрмир Рашица
62'
|9
|нп
|Денис Антюх
75'
|11
|пз
|Sebastian Castillo
81'
|25
|пз
|Игорь Когут
81'
Запасные
|1
|вр
|Александр Сапутин
|10
|зщ
|Жуниньо
|4
|зщ
|Габриэль Эскинья
|21
|зщ
|Яков Башич
|8
|пз
|Кирилл Дришлюк
|77
|пз
|Богдан Кушниренко
|17
|нп
|Фёдор Задорожный
|23
|вр
|Ярослав Проценко
|30
|вр
|Даниил Варакута
|24
|зщ
|Александр Мартынюк
|37
|зщ
|Валерий Дубко
|6
|пз
|Rafael Profini
|16
|пз
|Nicolas Arevalo
|85
|Oleksii Plichko
|64
|Dmytro Pushkalov
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
Голы
Питер Итодо
0:1
14'
Батон Забергя
Рамик Гаджиев
0:2
54'
Батон Забергя
0:3
65'
Наказания
Рамик Гаджиев
40'
Жордан
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Харьков, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.