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Заря - Харьков 30 августа обзор матча

Дата публикации: 31-08-2026
Заря
Заря
0 : 3
Металлист 1925
Металлист 1925
Составы команд
Заря
Металлист 1925
Харьков
25УкраинаврВладислав Рыбак
51'
44УкраиназщИгорь Пердута
51'
55Бразилиязщ Жордан
5Босния и ГерцеговиназщАндрия Яньич
39УкраинапзАртём Мачелюк
6Босния и ГерцеговинапзДеян Попара
51'
30УкраинапзИван Нестеренко
14УкраинапзАнтон Глущенко
28УкраинапзФилипп Будковский
27ХорватиянпDomagoj Jelavic
83'
9УкраинанпАртём Слесарь
51'
23УкраинаврИлья Караващенко
51'
80УкраинапзВладлен Юрченко
51'
11УкраинанпИгорь Горбач
51'
40Бразилия Italo
51'
18УкраинапзМаксим Бойко
83'
1УкраинаврГеоргий Ермаков
18УкраиназщЕвгений Павлюк
13УкраиназщВладимир Салюк
31УкраиназщАртём Шабанов
27УкраиназщИлья Крупский
29УкраиназщАртём Смоляков
5УкраинапзИван Калюжный
7КосовонпБатон Забергя
75'
14УкраинанпРамик Гаджиев
81'
98НигериянпПитер Итодо
62'
10ВенесуэланпКарлос Парако
81'
19АлбанияпзЭрмир Рашица
62'
9УкраинанпДенис Антюх
75'
11ВенесуэлапзSebastian Castillo
81'
25УкраинапзИгорь Когут
81'
Запасные
1УкраинаврАлександр Сапутин
10Бразилиязщ Жуниньо
4АвстриязщГабриэль Эскинья
21ХорватиязщЯков Башич
8УкраинапзКирилл Дришлюк
77УкраинапзБогдан Кушниренко
17УкраинанпФёдор Задорожный
23УкраинаврЯрослав Проценко
30УкраинаврДаниил Варакута
24УкраиназщАлександр Мартынюк
37УкраиназщВалерий Дубко
6АргентинапзRafael Profini
16КолумбияпзNicolas Arevalo
85УкраинаOleksii Plichko
64УкраинаDmytro Pushkalov
Главные тренеры
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
Голы
Питер Итодо
0:1
14'
Батон Забергя
Рамик Гаджиев
0:2
54'
Батон Забергя
0:3
65'
Наказания
Рамик Гаджиев
40'
Жордан
73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Харьков, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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