Заря - Харьков 30 августа обзор матча Дата публикации: 31-08-2026 Заря 0 : 3 Металлист 1925 Составы команд Заря Металлист 1925 Харьков 25 вр Владислав Рыбак 51' 44 зщ Игорь Пердута 51' 55 зщ Жордан 5 зщ Андрия Яньич 39 пз Артём Мачелюк 6 пз Деян Попара 51' 30 пз Иван Нестеренко 14 пз Антон Глущенко 28 пз Филипп Будковский 27 нп Domagoj Jelavic 83' 9 нп Артём Слесарь 51' 23 вр Илья Караващенко 51' 80 пз Владлен Юрченко 51' 11 нп Игорь Горбач 51' 40 Italo 51' 18 пз Максим Бойко 83' 1 вр Георгий Ермаков 18 зщ Евгений Павлюк 13 зщ Владимир Салюк 31 зщ Артём Шабанов 27 зщ Илья Крупский 29 зщ Артём Смоляков 5 пз Иван Калюжный 7 нп Батон Забергя 75' 14 нп Рамик Гаджиев 81' 98 нп Питер Итодо 62' 10 нп Карлос Парако 81' 19 пз Эрмир Рашица 62' 9 нп Денис Антюх 75' 11 пз Sebastian Castillo 81' 25 пз Игорь Когут 81' Запасные 1 вр Александр Сапутин 10 зщ Жуниньо 4 зщ Габриэль Эскинья 21 зщ Яков Башич 8 пз Кирилл Дришлюк 77 пз Богдан Кушниренко 17 нп Фёдор Задорожный 23 вр Ярослав Проценко 30 вр Даниил Варакута 24 зщ Александр Мартынюк 37 зщ Валерий Дубко 6 пз Rafael Profini 16 пз Nicolas Arevalo 85 Oleksii Plichko 64 Dmytro Pushkalov Главные тренеры Виктор Анатольевич Скрипник Голы Питер Итодо 0:1 14' Батон Забергя Рамик Гаджиев 0:2 54' Батон Забергя 0:3 65' Наказания Рамик Гаджиев 40' Жордан 73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Харьков, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.