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Рубин - Динамо Махачкала 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Рубин
Рубин
3 : 1
Динамо Мх
Динамо Мх
Составы команд
Рубин
Казань
Динамо Мх
Махачкала
38РоссияврЕвгений Ставер
3ГондурасзщДениль Мальдонадо
13УзбекистанзщЖахонгир Урозов
51РоссиязщИлья Рожков
98РоссиязщНикита Лобов
11АлбанияпзНазми Грипши
46'
14ЧилипзИгнасио Сааведра
79'
22КосовопзВелдин Ходжа
77АвстрияпзАлександар Юкич
89'
44РоссиянпДаниил Кузнецов
46'
43ФранциянпЖак-Жюльен Сиве
90+3'
12КолумбиязщАндерсон Арройо
46'
23РоссияпзРуслан Безруков
46'
71РоссиязщИлья Самошников
79'
8СербияпзБогдан Йочич
89'
59РоссиянпДаниил Моторин
90+3'
39РоссияврТимур Магомедов
22АлжирзщМохамед Аззи
74'
24КолумбиязщАндрес Аларкон
43РоссиязщИльяс Ахмедов
73'
99РоссиязщМуталип Алибеков
77РоссиязщТемиркан Сундуков
6РоссияпзМарат Апшацев
73'
16АлжирпзХуссем Мрезиг
47РоссияпзНикита Глушков
52РоссияпзЕгор Смелов
46'
25РоссиянпГамид Агаларов
61'
88РоссияпзДаниил Лесовой
46'
11Анголанп Миро
61'
30РоссияпзДмитрий Александров
73'
19БеларусьпзКирилл Зинович
73'
72РоссиязщАлександр Сандрачук
74'
Запасные
25РоссияврАртур Нигматуллин
86РоссияврНикита Корец
2РоссиязщЕгор Тесленко
4РоссиязщКонстантин Нижегородов
18РоссиязщМаксим Игнатьев
27РоссиязщАлексей Грицаенко
70РоссиязщДмитрий Кабутов
1РоссияврДавид Волк
13РоссиязщСослан Кагермазов
21РоссияпзАбдулпаша Джабраилов
9РоссияпзРажаб Магомедов
Главные тренеры
ИспанияФранк Артига
РоссияВадим Валентинович Евсеев
Голы
Илья Рожков
Игнасио Сааведра
1:0
62'
Миро
1:1
73'
Александар Юкич
Андерсон Арройо
2:1
87'
Богдан Йочич
Илья Самошников
3:1
90+5'
Наказания
Андрес Аларкон
35'
Велдин Ходжа
60'
Ильяс Ахмедов
66'
Игнасио Сааведра
75'
Андерсон Арройо
80'
Миро
80'
Александар Юкич
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Динамо Махачкала, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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