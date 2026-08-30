Рубин - Динамо Махачкала 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Рубин 3 : 1 Динамо Мх Составы команд Рубин Казань Динамо Мх Махачкала 38 вр Евгений Ставер 3 зщ Дениль Мальдонадо 13 зщ Жахонгир Урозов 51 зщ Илья Рожков 98 зщ Никита Лобов 11 пз Назми Грипши 46' 14 пз Игнасио Сааведра 79' 22 пз Велдин Ходжа 77 пз Александар Юкич 89' 44 нп Даниил Кузнецов 46' 43 нп Жак-Жюльен Сиве 90+3' 12 зщ Андерсон Арройо 46' 23 пз Руслан Безруков 46' 71 зщ Илья Самошников 79' 8 пз Богдан Йочич 89' 59 нп Даниил Моторин 90+3' 39 вр Тимур Магомедов 22 зщ Мохамед Аззи 74' 24 зщ Андрес Аларкон 43 зщ Ильяс Ахмедов 73' 99 зщ Муталип Алибеков 77 зщ Темиркан Сундуков 6 пз Марат Апшацев 73' 16 пз Хуссем Мрезиг 47 пз Никита Глушков 52 пз Егор Смелов 46' 25 нп Гамид Агаларов 61' 88 пз Даниил Лесовой 46' 11 нп Миро 61' 30 пз Дмитрий Александров 73' 19 пз Кирилл Зинович 73' 72 зщ Александр Сандрачук 74' Запасные 25 вр Артур Нигматуллин 86 вр Никита Корец 2 зщ Егор Тесленко 4 зщ Константин Нижегородов 18 зщ Максим Игнатьев 27 зщ Алексей Грицаенко 70 зщ Дмитрий Кабутов 1 вр Давид Волк 13 зщ Сослан Кагермазов 21 пз Абдулпаша Джабраилов 9 пз Ражаб Магомедов Главные тренеры Франк Артига Вадим Валентинович Евсеев Голы Илья Рожков Игнасио Сааведра 1:0 62' Миро 1:1 73' Александар Юкич Андерсон Арройо 2:1 87' Богдан Йочич Илья Самошников 3:1 90+5' Наказания Андрес Аларкон 35' Велдин Ходжа 60' Ильяс Ахмедов 66' Игнасио Сааведра 75' Андерсон Арройо 80' Миро 80' Александар Юкич 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Динамо Махачкала, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.