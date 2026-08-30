Рубин - Динамо Махачкала 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Рубин
3 : 1
Динамо Мх
Составы команд
Рубин
Казань
Динамо Мх
Махачкала
|38
|вр
|Евгений Ставер
|3
|зщ
|Дениль Мальдонадо
|13
|зщ
|Жахонгир Урозов
|51
|зщ
|Илья Рожков
|98
|зщ
|Никита Лобов
|11
|пз
|Назми Грипши
46'
|14
|пз
|Игнасио Сааведра
79'
|22
|пз
|Велдин Ходжа
|77
|пз
|Александар Юкич
89'
|44
|нп
|Даниил Кузнецов
46'
|43
|нп
|Жак-Жюльен Сиве
90+3'
|12
|зщ
|Андерсон Арройо
46'
|23
|пз
|Руслан Безруков
46'
|71
|зщ
|Илья Самошников
79'
|8
|пз
|Богдан Йочич
89'
|59
|нп
|Даниил Моторин
90+3'
|39
|вр
|Тимур Магомедов
|22
|зщ
|Мохамед Аззи
74'
|24
|зщ
|Андрес Аларкон
|43
|зщ
|Ильяс Ахмедов
73'
|99
|зщ
|Муталип Алибеков
|77
|зщ
|Темиркан Сундуков
|6
|пз
|Марат Апшацев
73'
|16
|пз
|Хуссем Мрезиг
|47
|пз
|Никита Глушков
|52
|пз
|Егор Смелов
46'
|25
|нп
|Гамид Агаларов
61'
|88
|пз
|Даниил Лесовой
46'
|11
|нп
|Миро
61'
|30
|пз
|Дмитрий Александров
73'
|19
|пз
|Кирилл Зинович
73'
|72
|зщ
|Александр Сандрачук
74'
Запасные
|25
|вр
|Артур Нигматуллин
|86
|вр
|Никита Корец
|2
|зщ
|Егор Тесленко
|4
|зщ
|Константин Нижегородов
|18
|зщ
|Максим Игнатьев
|27
|зщ
|Алексей Грицаенко
|70
|зщ
|Дмитрий Кабутов
|1
|вр
|Давид Волк
|13
|зщ
|Сослан Кагермазов
|21
|пз
|Абдулпаша Джабраилов
|9
|пз
|Ражаб Магомедов
Главные тренеры
|Франк Артига
|Вадим Валентинович Евсеев
Голы
Илья Рожков
Игнасио Сааведра
1:0
62'
Миро
1:1
73'
Александар Юкич
Андерсон Арройо
2:1
87'
Богдан Йочич
Илья Самошников
3:1
90+5'
Наказания
Андрес Аларкон
35'
Велдин Ходжа
60'
Ильяс Ахмедов
66'
Игнасио Сааведра
75'
Андерсон Арройо
80'
Миро
80'
Александар Юкич
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Динамо Махачкала, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.