Динамо Мазачкала - Родина 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Динамо Мх
2 : 0
Родина
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Родина
Москва
|39
|вр
|Тимур Магомедов
|24
|зщ
|Андрес Аларкон
|72
|зщ
|Александр Сандрачук
38'
|99
|зщ
|Муталип Алибеков
|77
|зщ
|Темиркан Сундуков
|6
|пз
|Марат Апшацев
89'
|16
|пз
|Хуссем Мрезиг
|47
|пз
|Никита Глушков
|52
|пз
|Егор Смелов
38'
|88
|пз
|Даниил Лесовой
89'
|11
|нп
|Миро
86'
|23
|зщ
|Махмуджон Махамаджонов
38'
|25
|нп
|Гамид Агаларов
38'
|10
|пз
|Мохаммад Хоссейннежад
86'
|8
|пз
|Владимир Хубулов
89'
|30
|пз
|Дмитрий Александров
89'
|13
|вр
|Сергей Волков
|3
|зщ
|Лео Гогличидзе
|26
|зщ
|Артём Мещанинов
|75
|зщ
|Микаэль Наде
75'
|80
|зщ
|Станислав Бессмертный
|6
|пз
|Руслан Фищенко
|8
|пз
|Икер Посо
57'
|10
|нп
|Йорди Рейна
57'
|17
|нп
|Солтмурад Бакаев
57'
|7
|нп
|Герман Онугха
|9
|нп
|Артём Максименко
80'
|88
|зщ
|Артём Сокол
57'
|38
|пз
|Леон Мусаев
57'
|5
|пз
|Андрей Егорычев
57'
|55
|зщ
|Митя Крижан
75'
|11
|нп
|Брайан Мансилья
80'
Запасные
|1
|вр
|Давид Волк
|33
|вр
|Никита Карабашев
|13
|зщ
|Сослан Кагермазов
|43
|зщ
|Ильяс Ахмедов
|19
|пз
|Кирилл Зинович
|21
|пз
|Абдулпаша Джабраилов
|9
|пз
|Ражаб Магомедов
|1
|вр
|Сергей Айдаров
|49
|зщ
|Илья Дятлов
|23
|пз
|Кирилл Ушатов
|72
|пз
|Астемир Гордюшенко
|77
|нп
|Артур Гарибян
|18
|нп
|Магомедхабиб Абдусаламов
|99
|нп
|Иван Тимошенко
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Хуан Диас
Голы
Гамид Агаларов
Марат Апшацев
1:0
51'
Хуссем Мрезиг
Даниил Лесовой
2:0
64'
Наказания
Герман Онугха
8'
Икер Посо
15'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Мазачкала - Родина, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.