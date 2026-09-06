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Динамо Мазачкала - Родина 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Динамо Мх
Динамо Мх
2 : 0
Родина
Родина
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Родина
Москва
39РоссияврТимур Магомедов
24КолумбиязщАндрес Аларкон
72РоссиязщАлександр Сандрачук
38'
99РоссиязщМуталип Алибеков
77РоссиязщТемиркан Сундуков
6РоссияпзМарат Апшацев
89'
16АлжирпзХуссем Мрезиг
47РоссияпзНикита Глушков
52РоссияпзЕгор Смелов
38'
88РоссияпзДаниил Лесовой
89'
11Анголанп Миро
86'
23УзбекистанзщМахмуджон Махамаджонов
38'
25РоссиянпГамид Агаларов
38'
10ИранпзМохаммад Хоссейннежад
86'
8РоссияпзВладимир Хубулов
89'
30РоссияпзДмитрий Александров
89'
13РоссияврСергей Волков
3РоссиязщЛео Гогличидзе
26РоссиязщАртём Мещанинов
75ФранциязщМикаэль Наде
75'
80РоссиязщСтанислав Бессмертный
6РоссияпзРуслан Фищенко
8ИспанияпзИкер Посо
57'
10ПерунпЙорди Рейна
57'
17РоссиянпСолтмурад Бакаев
57'
7РоссиянпГерман Онугха
9РоссиянпАртём Максименко
80'
88РоссиязщАртём Сокол
57'
38РоссияпзЛеон Мусаев
57'
5РоссияпзАндрей Егорычев
57'
55СловениязщМитя Крижан
75'
11АргентинанпБрайан Мансилья
80'
Запасные
1РоссияврДавид Волк
33РоссияврНикита Карабашев
13РоссиязщСослан Кагермазов
43РоссиязщИльяс Ахмедов
19БеларусьпзКирилл Зинович
21РоссияпзАбдулпаша Джабраилов
9РоссияпзРажаб Магомедов
1РоссияврСергей Айдаров
49РоссиязщИлья Дятлов
23РоссияпзКирилл Ушатов
72РоссияпзАстемир Гордюшенко
77АрмениянпАртур Гарибян
18РоссиянпМагомедхабиб Абдусаламов
99РоссиянпИван Тимошенко
Главные тренеры
РоссияВадим Валентинович Евсеев
ИспанияХуан Диас
Голы
Гамид Агаларов
Марат Апшацев
1:0
51'
Хуссем Мрезиг
Даниил Лесовой
2:0
64'
Наказания
Герман Онугха
8'
Икер Посо
15'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Мазачкала - Родина, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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