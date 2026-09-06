Динамо Мазачкала - Родина 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Динамо Мх 2 : 0 Родина Составы команд Динамо Мх Махачкала Родина Москва 39 вр Тимур Магомедов 24 зщ Андрес Аларкон 72 зщ Александр Сандрачук 38' 99 зщ Муталип Алибеков 77 зщ Темиркан Сундуков 6 пз Марат Апшацев 89' 16 пз Хуссем Мрезиг 47 пз Никита Глушков 52 пз Егор Смелов 38' 88 пз Даниил Лесовой 89' 11 нп Миро 86' 23 зщ Махмуджон Махамаджонов 38' 25 нп Гамид Агаларов 38' 10 пз Мохаммад Хоссейннежад 86' 8 пз Владимир Хубулов 89' 30 пз Дмитрий Александров 89' 13 вр Сергей Волков 3 зщ Лео Гогличидзе 26 зщ Артём Мещанинов 75 зщ Микаэль Наде 75' 80 зщ Станислав Бессмертный 6 пз Руслан Фищенко 8 пз Икер Посо 57' 10 нп Йорди Рейна 57' 17 нп Солтмурад Бакаев 57' 7 нп Герман Онугха 9 нп Артём Максименко 80' 88 зщ Артём Сокол 57' 38 пз Леон Мусаев 57' 5 пз Андрей Егорычев 57' 55 зщ Митя Крижан 75' 11 нп Брайан Мансилья 80' Запасные 1 вр Давид Волк 33 вр Никита Карабашев 13 зщ Сослан Кагермазов 43 зщ Ильяс Ахмедов 19 пз Кирилл Зинович 21 пз Абдулпаша Джабраилов 9 пз Ражаб Магомедов 1 вр Сергей Айдаров 49 зщ Илья Дятлов 23 пз Кирилл Ушатов 72 пз Астемир Гордюшенко 77 нп Артур Гарибян 18 нп Магомедхабиб Абдусаламов 99 нп Иван Тимошенко Главные тренеры Вадим Валентинович Евсеев Хуан Диас Голы Гамид Агаларов Марат Апшацев 1:0 51' Хуссем Мрезиг Даниил Лесовой 2:0 64' Наказания Герман Онугха 8' Икер Посо 15'

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