Труа - Страсбург 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Труа
2 : 6
Страсбург
Составы команд
Труа
Труа
Страсбург
Страсбург
|33
|вр
|Патрик Бич
|2
|зщ
|Lucas Maronnier
84'
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|3
|зщ
|Anis Ouzenadji
|17
|пз
|Антуан Миль
|8
|пз
|Мухамед Диоп
|10
|пз
|Merwan Ifnaou
56'
|22
|пз
|Юго Пикар
57'
|29
|пз
|Дерман Карим
84'
|20
|нп
|Рено Рипар
70'
|7
|пз
|Кандет Диавара
56'
|9
|нп
|Жереми Ле Дуарон
57'
|23
|нп
|Тимоти Нкада
70'
|11
|пз
|Ирон Гомис
84'
|39
|Yacouba Kone
84'
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|4
|зщ
|Хейланд Митчелл
|6
|зщ
|Исмаэль Дукуре
70'
|36
|зщ
|Осо
|23
|пз
|Диогу де Соуза
|21
|пз
|Пап Диоп
|80
|пз
|Жессим Яссин
79'
|10
|пз
|Джованни Рейна
63'
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
63'
|30
|нп
|Хакобо Ортега
71'
|7
|пз
|Самуэль Амо-Амейо
63'
|14
|пз
|Дариу Эсугу
63'
|31
|зщ
|Карим Кулибали
70'
|40
|нп
|Конрад Хардер
71'
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
79'
Голы
Антуан Миль
Anis Ouzenadji
1:0
9'
Хакобо Ортега
Жессим Яссин
1:1
40'
Диогу де Соуза
1:2
42'
Джованни Рейна
Хакобо Ортега
1:3
57'
Самуэль Амо-Амейо
Дариу Эсугу
1:4
85'
Самуэль Амо-Амейо
1:5
88'
Конрад Хардер
Диогу де Соуза
1:6
90+2'
Жереми Ле Дуарон
Кандет Диавара
2:6
90+5'
Наказания
Жуниор Диас
37'
Пап Диоп
45+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Труа - Страсбург, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.