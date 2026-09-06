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Труа - Страсбург 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Труа
Труа
2 : 6
Страсбург
Страсбург
Составы команд
Труа
Труа
Страсбург
Страсбург
33АвстралияврПатрик Бич
2ФранциязщLucas Maronnier
84'
6ФранциязщАдриан Монфрей
4Кот-д&#039;ИвуарзщЖуниор Диас
3ФранциязщAnis Ouzenadji
17ФранцияпзАнтуан Миль
8СенегалпзМухамед Диоп
10ФранцияпзMerwan Ifnaou
56'
22ФранцияпзЮго Пикар
57'
29ТогопзДерман Карим
84'
20ФранциянпРено Рипар
70'
7ФранцияпзКандет Диавара
56'
9ФранциянпЖереми Ле Дуарон
57'
23ФранциянпТимоти Нкада
70'
11ФранцияпзИрон Гомис
84'
39ФранцияYacouba Kone
84'
1ДанияврФилип Йоргенсен
16ШвециязщДженезис Антви
4Коста-РиказщХейланд Митчелл
6ФранциязщИсмаэль Дукуре
70'
36Испаниязщ Осо
23ПортугалияпзДиогу де Соуза
21СенегалпзПап Диоп
80МароккопзЖессим Яссин
79'
10СШАпзДжованни Рейна
63'
11ШвецияпзСебастьян Нанаси
63'
30ИспаниянпХакобо Ортега
71'
7АнглияпзСамуэль Амо-Амейо
63'
14ПортугалияпзДариу Эсугу
63'
31ГерманиязщКарим Кулибали
70'
40ДаниянпКонрад Хардер
71'
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
79'
Голы
Антуан Миль
Anis Ouzenadji
1:0
9'
Хакобо Ортега
Жессим Яссин
1:1
40'
Диогу де Соуза
1:2
42'
Джованни Рейна
Хакобо Ортега
1:3
57'
Самуэль Амо-Амейо
Дариу Эсугу
1:4
85'
Самуэль Амо-Амейо
1:5
88'
Конрад Хардер
Диогу де Соуза
1:6
90+2'
Жереми Ле Дуарон
Кандет Диавара
2:6
90+5'
Наказания
Жуниор Диас
37'
Пап Диоп
45+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Труа - Страсбург, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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