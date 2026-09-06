Айнтрахт - Аугсбург 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Айнтрахт
1 : 4
Аугсбург
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
|4
|зщ
|Робин Кох
|2
|зщ
|Элиас Баум
69'
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|42
|пз
|Джан Узун
69'
|27
|пз
|Марио Гётце
69'
|11
|нп
|Юнес Эбнуталиб
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|20
|нп
|Рицу Доан
87'
|22
|зщ
|Тимоти Чендлер
69'
|8
|пз
|Фарес Шаиби
69'
|29
|пз
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
69'
|35
|нп
|Малик Пимпонг
87'
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|27
|зщ
|Мариус Вольф
72'
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|2
|зщ
|Кальвин Браккельман
84'
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|16
|пз
|Хеннес Беренс
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
62'
|21
|пз
|Арийон Ибрахимович
61'
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
72'
|10
|пз
|Мерт Кёмюр
61'
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
62'
|7
|зщ
|Сол Юн Ву
72'
|9
|нп
|Родригу Рибейру
72'
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
84'
Запасные
|40
|вр
|Кауа Сантос
|37
|зщ
|Jeremiaha Maluze
|5
|зщ
|Отавио Фернандес
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
|15
|пз
|Ноэль Асеко-Нкили
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|35
|зщ
|Джума Ба
|14
|пз
|Янник Кайтель
|39
|нп
|Ученна Огунду
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
Голы
Жонатан Буркардт
Юнес Эбнуталиб
1:0
6'
Арийон Ибрахимович
Мариус Вольф
1:1
46'
Робин Фелльхауэр
1:2
47'
Алексис Клод-Морис
Хан-Ноа Массенго
1:3
65'
Фабиан Ридер
1:4
89'
Наказания
Ноакай Бэнкс
36'
Кэйта Косуги
45'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Айнтрахт - Аугсбург, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.