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Айнтрахт - Аугсбург 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Айнтрахт
Айнтрахт
1 : 4
Аугсбург
Аугсбург
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Аугсбург
Аугсбург
1ГерманияврНоа Атуболу
26ЯпониязщКэйта Косуги
4ГерманиязщРобин Кох
2ГерманиязщЭлиас Баум
69'
3ФранциязщЛилиан Брассье
25НигерияпзРафаэль Оньедика
42ТурцияпзДжан Узун
69'
27ГерманияпзМарио Гётце
69'
11ГерманиянпЮнес Эбнуталиб
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
20ЯпониянпРицу Доан
87'
22СШАзщТимоти Чендлер
69'
8АлжирпзФарес Шаиби
69'
29МароккопзАюб Амаймуни-Эчгуяб
69'
35ДаниянпМалик Пимпонг
87'
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
27ГерманиязщМариус Вольф
72'
40СШАзщНоакай Бэнкс
2ГерманиязщКальвин Браккельман
84'
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
16ГерманияпзХеннес Беренс
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
62'
21ГерманияпзАрийон Ибрахимович
61'
11АвстриянпМихаэль Грегорич
72'
10ГерманияпзМерт Кёмюр
61'
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
62'
7Южная КореязщСол Юн Ву
72'
9ПортугалиянпРодригу Рибейру
72'
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
84'
Запасные
40БразилияврКауа Сантос
37ГерманиязщJeremiaha Maluze
5БразилиязщОтавио Фернандес
6ДанияпзОскар Хойлунн
15ГерманияпзНоэль Асеко-Нкили
22ХорватияврНеделько Лабрович
35Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
14ГерманияпзЯнник Кайтель
39НигериянпУченна Огунду
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
Голы
Жонатан Буркардт
Юнес Эбнуталиб
1:0
6'
Арийон Ибрахимович
Мариус Вольф
1:1
46'
Робин Фелльхауэр
1:2
47'
Алексис Клод-Морис
Хан-Ноа Массенго
1:3
65'
Фабиан Ридер
1:4
89'
Наказания
Ноакай Бэнкс
36'
Кэйта Косуги
45'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Айнтрахт - Аугсбург, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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