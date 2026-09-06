Айнтрахт - Аугсбург 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Айнтрахт 1 : 4 Аугсбург Составы команд Айнтрахт Ф Франкфурт-на-Майне Аугсбург Аугсбург 1 вр Ноа Атуболу 26 зщ Кэйта Косуги 4 зщ Робин Кох 2 зщ Элиас Баум 69' 3 зщ Лилиан Брассье 25 пз Рафаэль Оньедика 42 пз Джан Узун 69' 27 пз Марио Гётце 69' 11 нп Юнес Эбнуталиб 9 нп Жонатан Буркардт 20 нп Рицу Доан 87' 22 зщ Тимоти Чендлер 69' 8 пз Фарес Шаиби 69' 29 пз Аюб Амаймуни-Эчгуяб 69' 35 нп Малик Пимпонг 87' 1 вр Финн Дамен 5 зщ Крислен Матсима 27 зщ Мариус Вольф 72' 40 зщ Ноакай Бэнкс 2 зщ Кальвин Браккельман 84' 4 пз Хан-Ноа Массенго 32 пз Фабиан Ридер 16 пз Хеннес Беренс 19 пз Робин Фелльхауэр 62' 21 пз Арийон Ибрахимович 61' 11 нп Михаэль Грегорич 72' 10 пз Мерт Кёмюр 61' 20 пз Алексис Клод-Морис 62' 7 зщ Сол Юн Ву 72' 9 нп Родригу Рибейру 72' 6 зщ Джеффри Гауэлеув 84' Запасные 40 вр Кауа Сантос 37 зщ Jeremiaha Maluze 5 зщ Отавио Фернандес 6 пз Оскар Хойлунн 15 пз Ноэль Асеко-Нкили 22 вр Неделько Лабрович 35 зщ Джума Ба 14 пз Янник Кайтель 39 нп Ученна Огунду Главные тренеры Адольф Хюттер Голы Жонатан Буркардт Юнес Эбнуталиб 1:0 6' Арийон Ибрахимович Мариус Вольф 1:1 46' Робин Фелльхауэр 1:2 47' Алексис Клод-Морис Хан-Ноа Массенго 1:3 65' Фабиан Ридер 1:4 89' Наказания Ноакай Бэнкс 36' Кэйта Косуги 45'

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