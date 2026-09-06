Эпицентр - Буковина 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Эпицентр
0 : 0
Буковина
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Буковина
Черновцы
|71
|вр
|Nikita Fedotov
|13
|зщ
|Serjan Repaj
|77
|зщ
|Nil Coch
|10
|зщ
|Хон Себерио
46'
|7
|пз
|Валерий Лучкевич
|97
|пз
|Александр Климец
|14
|пз
|Рауль Таварес
76'
|21
|пз
|Nene
|99
|нп
|Carlos Rojas
|59
|нп
|Артём Козак
58'
|20
|нп
|Vadym Sydun
|8
|пз
|Mykola Myronyuk
46'
|27
|пз
|Даниил Ващенко
58'
|5
|пз
|Евгений Запорожец
76'
|94
|вр
|Герман Пеньков
|2
|зщ
|Даниил Карась
|3
|зщ
|Никита Безуглый
|24
|зщ
|Андрей Бусько
|95
|зщ
|Пётр Стасюк
|11
|пз
|Виталий Дахновский
65'
|20
|пз
|Максим Задерака
75'
|44
|пз
|Вадим Витенчук
|25
|пз
|Виталий Груша
87'
|7
|нп
|Олег Кожушко
65'
|18
|нп
|Edwin Odinaka
64'
|97
|нп
|Олег Ильин
64'
|70
|нп
|Мор Талла
65'
|21
|нп
|Даниил Кравчук
65'
|6
|пз
|Вячеслав Танковский
75'
|17
|Fedir Babak
87'
Наказания
Хон Себерио
19'
Рауль Таварес
25'
Никита Безуглый
38'
Vadym Sydun
67'
Андрей Бусько
81'
Даниил Ващенко
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Буковина, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.