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Эпицентр - Буковина 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Эпицентр
Эпицентр
0 : 0
Буковина
Буковина
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Буковина
Черновцы
71УкраинаврNikita Fedotov
13АлбаниязщSerjan Repaj
77ИспаниязщNil Coch
10ИспаниязщХон Себерио
46'
7УкраинапзВалерий Лучкевич
97УкраинапзАлександр Климец
14ИспанияпзРауль Таварес
76'
21Испанияпз Nene
99ИспаниянпCarlos Rojas
59УкраинанпАртём Козак
58'
20УкраинанпVadym Sydun
8УкраинапзMykola Myronyuk
46'
27УкраинапзДаниил Ващенко
58'
5УкраинапзЕвгений Запорожец
76'
94УкраинаврГерман Пеньков
2УкраиназщДаниил Карась
3УкраиназщНикита Безуглый
24УкраиназщАндрей Бусько
95УкраиназщПётр Стасюк
11УкраинапзВиталий Дахновский
65'
20УкраинапзМаксим Задерака
75'
44УкраинапзВадим Витенчук
25УкраинапзВиталий Груша
87'
7УкраинанпОлег Кожушко
65'
18НигериянпEdwin Odinaka
64'
97УкраинанпОлег Ильин
64'
70СенегалнпМор Талла
65'
21УкраинанпДаниил Кравчук
65'
6УкраинапзВячеслав Танковский
75'
17УкраинаFedir Babak
87'
Наказания
Хон Себерио
19'
Рауль Таварес
25'
Никита Безуглый
38'
Vadym Sydun
67'
Андрей Бусько
81'
Даниил Ващенко
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Буковина, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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