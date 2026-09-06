Эпицентр - Буковина 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Эпицентр 0 : 0 Буковина Составы команд Эпицентр Дунаевцы Буковина Черновцы 71 вр Nikita Fedotov 13 зщ Serjan Repaj 77 зщ Nil Coch 10 зщ Хон Себерио 46' 7 пз Валерий Лучкевич 97 пз Александр Климец 14 пз Рауль Таварес 76' 21 пз Nene 99 нп Carlos Rojas 59 нп Артём Козак 58' 20 нп Vadym Sydun 8 пз Mykola Myronyuk 46' 27 пз Даниил Ващенко 58' 5 пз Евгений Запорожец 76' 94 вр Герман Пеньков 2 зщ Даниил Карась 3 зщ Никита Безуглый 24 зщ Андрей Бусько 95 зщ Пётр Стасюк 11 пз Виталий Дахновский 65' 20 пз Максим Задерака 75' 44 пз Вадим Витенчук 25 пз Виталий Груша 87' 7 нп Олег Кожушко 65' 18 нп Edwin Odinaka 64' 97 нп Олег Ильин 64' 70 нп Мор Талла 65' 21 нп Даниил Кравчук 65' 6 пз Вячеслав Танковский 75' 17 Fedir Babak 87' Наказания Хон Себерио 19' Рауль Таварес 25' Никита Безуглый 38' Vadym Sydun 67' Андрей Бусько 81' Даниил Ващенко 85'

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