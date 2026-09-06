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Гамбург - Майнц 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Гамбург
Гамбург
0 : 5
Майнц
Майнц
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Майнц
Майнц
1ПортугалияврДаниэл Хойер
24АргентиназщНиколас Капальдо
33БельгиязщСебастиан Борнау
23ГерманиязщДжордан Торунарига
46'
21ГерманияпзНиколай Ремберг
11ДанияпзАльберт Грёнбек
7МароккопзЗакария Эль-Уахди
3НорвегияпзДавид Мёллер Вольфе
84'
5ФранцияпзМартен Аделин
46'
4ФранциянпБилал Надир
46'
9НигериянпТеремас Моффи
64'
43ГерманиязщШафик Нанджа
46'
20ПортугалияпзФабиу Виейра
46'
27ЗамбиянпПатсон Дака
46'
19ГерманиянпОтто Штанге
64'
37ГерманияпзЛуис Лемке
84'
1ГерманияврАлександер Шволов
4АвстриязщШтефан Пош
88'
48ПольшазщКацпер Потульский
3ПерузщФабио Грубер
19ФранцияпзАнтони Каси
81'
6ЯпонияпзКаисю Сано
88'
2АвстрияпзФилипп Мвене
7Южная КореяпзЛи Чжэ Сун
88'
10ГерманияпзНадим Амири
23СуринамнпШеральдо Бекер
68'
9ГерманиянпФиллип Тиц
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
68'
21ГерманиязщДанни да Коста
81'
15СШАпзЛеннард Мэлони
88'
20ФинляндиянпОтто Руоппи
88'
47ГерманияRael Nakuzola
88'
Запасные
12НорвегияврСандер Тангвик
22ГерманияпзКофи Амоако
18ГамбияпзБейкери Джатта
15ДаниянпЮссуф Поульсен
16ГерманиязщШтефан Белл
24ЯпонияпзСота Кавасаки
17ГерманиянпБенедикт Холлербах
40ГерманияMaximilian Kinzig
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
Голы
Шеральдо Бекер
Каисю Сано
0:1
19'
Филипп Мвене
Шеральдо Бекер
0:2
41'
Филлип Тиц
Шеральдо Бекер
0:3
48'
Филлип Тиц
Ли Чжэ Сун
0:4
83'
Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
Филипп Мвене
0:5
90+1'
Наказания
Антони Каси
31'
Закария Эль-Уахди
36'
Филипп Мвене
85'
Шеральдо Бекер
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гамбург - Майнц, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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