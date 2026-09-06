Гамбург - Майнц 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Гамбург
0 : 5
Майнц
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|24
|зщ
|Николас Капальдо
|33
|зщ
|Себастиан Борнау
|23
|зщ
|Джордан Торунарига
46'
|21
|пз
|Николай Ремберг
|11
|пз
|Альберт Грёнбек
|7
|пз
|Закария Эль-Уахди
|3
|пз
|Давид Мёллер Вольфе
84'
|5
|пз
|Мартен Аделин
46'
|4
|нп
|Билал Надир
46'
|9
|нп
|Теремас Моффи
64'
|43
|зщ
|Шафик Нанджа
46'
|20
|пз
|Фабиу Виейра
46'
|27
|нп
|Патсон Дака
46'
|19
|нп
|Отто Штанге
64'
|37
|пз
|Луис Лемке
84'
|1
|вр
|Александер Шволов
|4
|зщ
|Штефан Пош
88'
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|3
|зщ
|Фабио Грубер
|19
|пз
|Антони Каси
81'
|6
|пз
|Каисю Сано
88'
|2
|пз
|Филипп Мвене
|7
|пз
|Ли Чжэ Сун
88'
|10
|пз
|Надим Амири
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
68'
|9
|нп
|Филлип Тиц
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
68'
|21
|зщ
|Данни да Коста
81'
|15
|пз
|Леннард Мэлони
88'
|20
|нп
|Отто Руоппи
88'
|47
|Rael Nakuzola
88'
Запасные
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|22
|пз
|Кофи Амоако
|18
|пз
|Бейкери Джатта
|15
|нп
|Юссуф Поульсен
|16
|зщ
|Штефан Белл
|24
|пз
|Сота Кавасаки
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
|40
|Maximilian Kinzig
Главные тренеры
|Урс Фишер
Голы
Шеральдо Бекер
Каисю Сано
0:1
19'
Филипп Мвене
Шеральдо Бекер
0:2
41'
Филлип Тиц
Шеральдо Бекер
0:3
48'
Филлип Тиц
Ли Чжэ Сун
0:4
83'
Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
Филипп Мвене
0:5
90+1'
Наказания
Антони Каси
31'
Закария Эль-Уахди
36'
Филипп Мвене
85'
Шеральдо Бекер
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гамбург - Майнц, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.