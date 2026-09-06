Гамбург - Майнц 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Гамбург 0 : 5 Майнц Составы команд Гамбург Гамбург Майнц Майнц 1 вр Даниэл Хойер 24 зщ Николас Капальдо 33 зщ Себастиан Борнау 23 зщ Джордан Торунарига 46' 21 пз Николай Ремберг 11 пз Альберт Грёнбек 7 пз Закария Эль-Уахди 3 пз Давид Мёллер Вольфе 84' 5 пз Мартен Аделин 46' 4 нп Билал Надир 46' 9 нп Теремас Моффи 64' 43 зщ Шафик Нанджа 46' 20 пз Фабиу Виейра 46' 27 нп Патсон Дака 46' 19 нп Отто Штанге 64' 37 пз Луис Лемке 84' 1 вр Александер Шволов 4 зщ Штефан Пош 88' 48 зщ Кацпер Потульский 3 зщ Фабио Грубер 19 пз Антони Каси 81' 6 пз Каисю Сано 88' 2 пз Филипп Мвене 7 пз Ли Чжэ Сун 88' 10 пз Надим Амири 23 нп Шеральдо Бекер 68' 9 нп Филлип Тиц 11 нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер 68' 21 зщ Данни да Коста 81' 15 пз Леннард Мэлони 88' 20 нп Отто Руоппи 88' 47 Rael Nakuzola 88' Запасные 12 вр Сандер Тангвик 22 пз Кофи Амоако 18 пз Бейкери Джатта 15 нп Юссуф Поульсен 16 зщ Штефан Белл 24 пз Сота Кавасаки 17 нп Бенедикт Холлербах 40 Maximilian Kinzig Главные тренеры Урс Фишер Голы Шеральдо Бекер Каисю Сано 0:1 19' Филипп Мвене Шеральдо Бекер 0:2 41' Филлип Тиц Шеральдо Бекер 0:3 48' Филлип Тиц Ли Чжэ Сун 0:4 83' Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер Филипп Мвене 0:5 90+1' Наказания Антони Каси 31' Закария Эль-Уахди 36' Филипп Мвене 85' Шеральдо Бекер 90+2'

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