Анже - Ренн 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Анже
1 : 2
Ренн
Составы команд
Анже
Анже
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Антони Лопеш
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|2
|пз
|Карлан Аркюс
83'
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
83'
|18
|нп
|Джим Аллевина
76'
|26
|нп
|Антони Бермон
46'
|19
|нп
|Амин Эль-Уаззани
76'
|36
|пз
|Бане Диатта
46'
|9
|нп
|Проспер Питер
76'
|11
|нп
|Харуна Джибирин
76'
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
83'
|7
|нп
|Mamadou Usman Simbakoli
83'
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|24
|зщ
|Антони Руо
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Кентен Мерлен
68'
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
77'
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|45
|пз
|Махди Камара
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
68'
|9
|нп
|Эстебан Леполь
89'
|10
|нп
|Людовик Блас
77'
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
68'
|90
|нп
|Исса Сумаре
68'
|28
|пз
|Адриен Томассон
77'
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
77'
|22
|нп
|Булайе Диа
89'
Запасные
|40
|вр
|Умар Пона
|20
|зщ
|Мариус Луэр
|24
|зщ
|Эмманюэль Бьюмла
|34
|зщ
|Маэль Гернигон
|16
|вр
|Николя Леметр
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|5
|зщ
|Гонсалу Оливейра
|70
|пз
|Арно Норден
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
|Франк Эз
Голы
Пшемыслав Франковски
Себастьян Шиманьски
0:1
9'
Жордан Лефор
0:2
17'
Карлан Аркюс
Бранко ван ден Бомен
1:2
35'
Наказания
Чарли Крессуэлл
58'
Joseph Kalulu
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Анже - Ренн, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.