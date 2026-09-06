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Анже - Ренн 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Анже
Анже
1 : 2
Ренн
Ренн
Составы команд
Анже
Анже
Ренн
Ренн
1ПортугалияврАнтони Лопеш
4МализщУсман Камара
21МавританиязщЖордан Лефор
17ФранцияпзJoseph Kalulu
14МароккопзЯссин Белькдим
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
2ГаитипзКарлан Аркюс
83'
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
83'
18ГабоннпДжим Аллевина
76'
26ФранциянпАнтони Бермон
46'
19ФранциянпАмин Эль-Уаззани
76'
36ФранцияпзБане Диатта
46'
9ФранциянпПроспер Питер
76'
11КамеруннпХаруна Джибирин
76'
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
83'
7ФранциянпMamadou Usman Simbakoli
83'
30ФранцияврБрис Самба
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
24ФранциязщАнтони Руо
95ПольшапзПшемыслав Франковски
26ФранцияпзКентен Мерлен
68'
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
77'
21ФранцияпзВалентин Ронжье
45ФранцияпзМахди Камара
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
68'
9ФранциянпЭстебан Леполь
89'
10ФранциянпЛюдовик Блас
77'
18КамерунзщМахамаду Нагида
68'
90СенегалнпИсса Сумаре
68'
28ФранцияпзАдриен Томассон
77'
12ИспаниянпЭлиэзер Майенда
77'
22СенегалнпБулайе Диа
89'
Запасные
40МаливрУмар Пона
20ФранциязщМариус Луэр
24ФранциязщЭмманюэль Бьюмла
34ФранциязщМаэль Гернигон
16ФранцияврНиколя Леметр
14СШАзщБрайан Рейнольдс
5ПортугалиязщГонсалу Оливейра
70ФранцияпзАрно Норден
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
ФранцияФранк Эз
Голы
Пшемыслав Франковски
Себастьян Шиманьски
0:1
9'
Жордан Лефор
0:2
17'
Карлан Аркюс
Бранко ван ден Бомен
1:2
35'
Наказания
Чарли Крессуэлл
58'
Joseph Kalulu
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Анже - Ренн, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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