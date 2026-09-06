Анже - Ренн 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Анже 1 : 2 Ренн Составы команд Анже Анже Ренн Ренн 1 вр Антони Лопеш 4 зщ Усман Камара 21 зщ Жордан Лефор 17 пз Joseph Kalulu 14 пз Яссин Белькдим 8 пз Бранко ван ден Бомен 2 пз Карлан Аркюс 83' 10 пз Мохамед Амин Сбаи 83' 18 нп Джим Аллевина 76' 26 нп Антони Бермон 46' 19 нп Амин Эль-Уаззани 76' 36 пз Бане Диатта 46' 9 нп Проспер Питер 76' 11 нп Харуна Джибирин 76' 27 зщ Лилиан Раолисоа 83' 7 нп Mamadou Usman Simbakoli 83' 30 вр Брис Самба 4 зщ Чарли Крессуэлл 24 зщ Антони Руо 95 пз Пшемыслав Франковски 26 пз Кентен Мерлен 68' 17 пз Себастьян Шиманьски 77' 21 пз Валентин Ронжье 45 пз Махди Камара 11 нп Мусса Аль-Тамари 68' 9 нп Эстебан Леполь 89' 10 нп Людовик Блас 77' 18 зщ Махамаду Нагида 68' 90 нп Исса Сумаре 68' 28 пз Адриен Томассон 77' 12 нп Элиэзер Майенда 77' 22 нп Булайе Диа 89' Запасные 40 вр Умар Пона 20 зщ Мариус Луэр 24 зщ Эмманюэль Бьюмла 34 зщ Маэль Гернигон 16 вр Николя Леметр 14 зщ Брайан Рейнольдс 5 зщ Гонсалу Оливейра 70 пз Арно Норден Главные тренеры Александр Дюжо Стефан Жийи Франк Эз Голы Пшемыслав Франковски Себастьян Шиманьски 0:1 9' Жордан Лефор 0:2 17' Карлан Аркюс Бранко ван ден Бомен 1:2 35' Наказания Чарли Крессуэлл 58' Joseph Kalulu 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Анже - Ренн, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.