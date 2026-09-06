Валенсия - Барселона 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Валенсия
0 : 5
Барселона
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
63'
|21
|зщ
|Хесус Васкес
54'
|18
|зщ
|Пепелу
54'
|24
|зщ
|Пабло Маффео
54'
|23
|пз
|Филип Угринич
|8
|пз
|Хави Герра
63'
|15
|пз
|Алиу Дьенг
|7
|нп
|Арно Данжума
|27
|нп
|Давид Оторби
76'
|5
|зщ
|Сесар Таррега
54'
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
54'
|10
|пз
|Харви Эллиотт
54'
|36
|зщ
|Икер Кордоба
63'
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
63'
|9
|нп
|Уго Дуро
76'
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
62'
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
29'
|18
|зщ
|Херард Мартин
|12
|пз
|Хави Эспарт
|8
|пз
|Педри
81'
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|17
|пз
|Энтони Гордон
62'
|11
|пз
|Рафинья
|7
|пз
|Фермин Лопес
75'
|16
|пз
|Родри
62'
|23
|зщ
|Жюль Кунде
29'
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
62'
|22
|пз
|Марк Берналь
62'
|14
|пз
|Карим Адейеми
62'
|20
|пз
|Дани Ольмо
75'
|9
|нп
|Габриэл Жезус
81'
Запасные
|25
|вр
|Кайне ван Увелен
|31
|зщ
|Родриго Гамон
|19
|нп
|Дани Раба
|37
|нп
|Аймар Бласкес
|33
|Аарон Майоль
|38
|Хауме Дура
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|25
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|6
|пз
|Гави
|29
|нп
|Хамза Абделькарим
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Ханс-Дитер Флик
Голы
Ламин Ямаль
Фермин Лопес
0:1
6'
Фермин Лопес
Энтони Гордон
0:2
22'
Рафинья
Фермин Лопес
0:3
50'
Педри
Дани Ольмо
0:4
79'
Ламин Ямаль
Дани Ольмо
0:5
84'
Наказания
Пау Кубарси
45+3'
Родри
47'
Фермин Лопес
65'
Арнау Мартинес
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Валенсия - Барселона, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.