Валенсия - Барселона 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Валенсия 0 : 5 Барселона Составы команд Валенсия Валенсия Барселона Барселона 1 вр Столе Димитриевски 22 зщ Арнау Мартинес 4 зщ Муктар Дьякаби 63' 21 зщ Хесус Васкес 54' 18 зщ Пепелу 54' 24 зщ Пабло Маффео 54' 23 пз Филип Угринич 8 пз Хави Герра 63' 15 пз Алиу Дьенг 7 нп Арно Данжума 27 нп Давид Оторби 76' 5 зщ Сесар Таррега 54' 14 зщ Хосе Луис Гайя 54' 10 пз Харви Эллиотт 54' 36 зщ Икер Кордоба 63' 39 нп Рюносукэ Сато 63' 9 нп Уго Дуро 76' 1 вр Жоан Гарсия 5 зщ Пау Кубарси 62' 24 зщ Эрик Гарсия 29' 18 зщ Херард Мартин 12 пз Хави Эспарт 8 пз Педри 81' 10 пз Ламин Ямаль 17 пз Энтони Гордон 62' 11 пз Рафинья 7 пз Фермин Лопес 75' 16 пз Родри 62' 23 зщ Жюль Кунде 29' 15 зщ Андреас Кристенсен 62' 22 пз Марк Берналь 62' 14 пз Карим Адейеми 62' 20 пз Дани Ольмо 75' 9 нп Габриэл Жезус 81' Запасные 25 вр Кайне ван Увелен 31 зщ Родриго Гамон 19 нп Дани Раба 37 нп Аймар Бласкес 33 Аарон Майоль 38 Хауме Дура 13 вр Войцех Щенсны 25 вр Доминик Ливакович 2 зщ Жоау Канселу 3 зщ Алекс Бальде 6 пз Гави 29 нп Хамза Абделькарим Главные тренеры Карлос Корберан Ханс-Дитер Флик Голы Ламин Ямаль Фермин Лопес 0:1 6' Фермин Лопес Энтони Гордон 0:2 22' Рафинья Фермин Лопес 0:3 50' Педри Дани Ольмо 0:4 79' Ламин Ямаль Дани Ольмо 0:5 84' Наказания Пау Кубарси 45+3' Родри 47' Фермин Лопес 65' Арнау Мартинес 81'

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