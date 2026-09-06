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Валенсия - Барселона 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Валенсия
Валенсия
0 : 5
Барселона
Барселона
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Барселона
Барселона
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
22ИспаниязщАрнау Мартинес
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
63'
21ИспаниязщХесус Васкес
54'
18Испаниязщ Пепелу
54'
24ИспаниязщПабло Маффео
54'
23ШвейцарияпзФилип Угринич
8ИспанияпзХави Герра
63'
15МалипзАлиу Дьенг
7НидерландынпАрно Данжума
27НигериянпДавид Оторби
76'
5ИспаниязщСесар Таррега
54'
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
54'
10АнглияпзХарви Эллиотт
54'
36ИспаниязщИкер Кордоба
63'
39ЯпониянпРюносукэ Сато
63'
9ИспаниянпУго Дуро
76'
1ИспанияврЖоан Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
62'
24ИспаниязщЭрик Гарсия
29'
18ИспаниязщХерард Мартин
12ИспанияпзХави Эспарт
8Испанияпз Педри
81'
10ИспанияпзЛамин Ямаль
17АнглияпзЭнтони Гордон
62'
11Бразилияпз Рафинья
7ИспанияпзФермин Лопес
75'
16Испанияпз Родри
62'
23ФранциязщЖюль Кунде
29'
15ДаниязщАндреас Кристенсен
62'
22ИспанияпзМарк Берналь
62'
14ГерманияпзКарим Адейеми
62'
20ИспанияпзДани Ольмо
75'
9БразилиянпГабриэл Жезус
81'
Запасные
25НидерландыврКайне ван Увелен
31ИспаниязщРодриго Гамон
19ИспаниянпДани Раба
37ИспаниянпАймар Бласкес
33ИспанияАарон Майоль
38ИспанияХауме Дура
13ПольшаврВойцех Щенсны
25ХорватияврДоминик Ливакович
2ПортугалиязщЖоау Канселу
3ИспаниязщАлекс Бальде
6Испанияпз Гави
29ЕгипетнпХамза Абделькарим
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ГерманияХанс-Дитер Флик
Голы
Ламин Ямаль
Фермин Лопес
0:1
6'
Фермин Лопес
Энтони Гордон
0:2
22'
Рафинья
Фермин Лопес
0:3
50'
Педри
Дани Ольмо
0:4
79'
Ламин Ямаль
Дани Ольмо
0:5
84'
Наказания
Пау Кубарси
45+3'
Родри
47'
Фермин Лопес
65'
Арнау Мартинес
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Валенсия - Барселона, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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