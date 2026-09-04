Черноморец - Левый Берег 4 сентября обзор матча Дата публикации: 04-09-2026 Черноморец 0 : 0 Левый Берег Составы команд Черноморец Одесса Левый Берег Киев 12 вр Чиджиоке Аньягбосо 5 зщ Василий Курко 83' 24 зщ Мозес Джарджу 74 зщ Марьян Фарина 18 пз Георгий Робакидзе 11 пз Кирилл Попов 21 пз Владислав Клименко 29' 19 пз Николай Когут 27 пз Олег Пушкарёв 66' 13 пз Vitaliy Faraseyenko 70 нп Джерри Йока 66' 23 зщ Алексей Гусев 29' 10 пз Артур Авагимян 66' 99 нп Кристиан Мба 66' 7 нп Даниил Алефиренко 83' 12 вр Роман Жмурко 2 зщ Oleg Sokolov 97 зщ Andriy Yakymiv 13 зщ Ilya Kovalenko 6 зщ Sidnney 44 пз Евгений Банада 60' 17 пз Назарий Воробчак 10 пз Diego Henrique 60' 90 пз Nicholas Osei Bonsu 68' 7 нп Дмитрий Шастал 85' 9 нп Wendell 46' 20 нп Pape Malik Fall 46' 8 пз Oleg Krivoruchko 60' 25 пз Сергей Косовский 60' 11 нп Илья Квасница 68' 21 нп Nazar Voloshyn 85' Запасные 35 вр Максим Коваль 22 зщ Сергей Корнийчук 4 зщ Mahomed Kratov 60 зщ Максим Мельниченко 30 пз Мухаммед Джобе 8 пз Дмитрий Клёц 16 Nazar Bayda 9 Andriy Khoma 74 вр Денис Игнатенко 23 вр Александр Домолега 4 зщ Валерий Бондаренко 3 зщ Ivan Kotukha 14 зщ Северин Татолна 37 Roman Geresh Главные тренеры Александр Кучер Роман Иосифович Григорчук Александр Дмитриевич Рябоконь Наказания Владислав Клименко 18' Wendell 41'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Черноморец - Левый Берег, который состоялся 4 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.