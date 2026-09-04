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Черноморец - Левый Берег 4 сентября обзор матча

Дата публикации: 04-09-2026
Черноморец
Черноморец
0 : 0
Левый Берег
Левый Берег
Составы команд
Черноморец
Одесса
Левый Берег
Киев
12НигерияврЧиджиоке Аньягбосо
5УкраиназщВасилий Курко
83'
24ГамбиязщМозес Джарджу
74УкраиназщМарьян Фарина
18ГрузияпзГеоргий Робакидзе
11УкраинапзКирилл Попов
21УкраинапзВладислав Клименко
29'
19УкраинапзНиколай Когут
27УкраинапзОлег Пушкарёв
66'
13УкраинапзVitaliy Faraseyenko
70КонгонпДжерри Йока
66'
23УкраиназщАлексей Гусев
29'
10УкраинапзАртур Авагимян
66'
99НигериянпКристиан Мба
66'
7УкраинанпДаниил Алефиренко
83'
12УкраинаврРоман Жмурко
2УкраиназщOleg Sokolov
97УкраиназщAndriy Yakymiv
13УкраиназщIlya Kovalenko
6Бразилиязщ Sidnney
44УкраинапзЕвгений Банада
60'
17УкраинапзНазарий Воробчак
10БразилияпзDiego Henrique
60'
90ГанапзNicholas Osei Bonsu
68'
7УкраинанпДмитрий Шастал
85'
9Бразилиянп Wendell
46'
20СенегалнпPape Malik Fall
46'
8УкраинапзOleg Krivoruchko
60'
25УкраинапзСергей Косовский
60'
11УкраинанпИлья Квасница
68'
21УкраинанпNazar Voloshyn
85'
Запасные
35УкраинаврМаксим Коваль
22УкраиназщСергей Корнийчук
4УкраиназщMahomed Kratov
60УкраиназщМаксим Мельниченко
30ГамбияпзМухаммед Джобе
8УкраинапзДмитрий Клёц
16УкраинаNazar Bayda
9УкраинаAndriy Khoma
74УкраинаврДенис Игнатенко
23УкраинаврАлександр Домолега
4УкраиназщВалерий Бондаренко
3УкраиназщIvan Kotukha
14ЦАРзщСеверин Татолна
37УкраинаRoman Geresh
Главные тренеры
УкраинаАлександр Кучер
УкраинаРоман Иосифович Григорчук
УкраинаАлександр Дмитриевич Рябоконь
Наказания
Владислав Клименко
18'
Wendell
41'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Черноморец - Левый Берег, который состоялся 4 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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