Черноморец - Левый Берег 4 сентября обзор матча
Дата публикации: 04-09-2026
Черноморец
0 : 0
Левый Берег
Составы команд
Черноморец
Одесса
Левый Берег
Киев
|12
|вр
|Чиджиоке Аньягбосо
|5
|зщ
|Василий Курко
83'
|24
|зщ
|Мозес Джарджу
|74
|зщ
|Марьян Фарина
|18
|пз
|Георгий Робакидзе
|11
|пз
|Кирилл Попов
|21
|пз
|Владислав Клименко
29'
|19
|пз
|Николай Когут
|27
|пз
|Олег Пушкарёв
66'
|13
|пз
|Vitaliy Faraseyenko
|70
|нп
|Джерри Йока
66'
|23
|зщ
|Алексей Гусев
29'
|10
|пз
|Артур Авагимян
66'
|99
|нп
|Кристиан Мба
66'
|7
|нп
|Даниил Алефиренко
83'
|12
|вр
|Роман Жмурко
|2
|зщ
|Oleg Sokolov
|97
|зщ
|Andriy Yakymiv
|13
|зщ
|Ilya Kovalenko
|6
|зщ
|Sidnney
|44
|пз
|Евгений Банада
60'
|17
|пз
|Назарий Воробчак
|10
|пз
|Diego Henrique
60'
|90
|пз
|Nicholas Osei Bonsu
68'
|7
|нп
|Дмитрий Шастал
85'
|9
|нп
|Wendell
46'
|20
|нп
|Pape Malik Fall
46'
|8
|пз
|Oleg Krivoruchko
60'
|25
|пз
|Сергей Косовский
60'
|11
|нп
|Илья Квасница
68'
|21
|нп
|Nazar Voloshyn
85'
Запасные
|35
|вр
|Максим Коваль
|22
|зщ
|Сергей Корнийчук
|4
|зщ
|Mahomed Kratov
|60
|зщ
|Максим Мельниченко
|30
|пз
|Мухаммед Джобе
|8
|пз
|Дмитрий Клёц
|16
|Nazar Bayda
|9
|Andriy Khoma
|74
|вр
|Денис Игнатенко
|23
|вр
|Александр Домолега
|4
|зщ
|Валерий Бондаренко
|3
|зщ
|Ivan Kotukha
|14
|зщ
|Северин Татолна
|37
|Roman Geresh
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
|Александр Дмитриевич Рябоконь
Наказания
Владислав Клименко
18'
Wendell
41'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Черноморец - Левый Берег, который состоялся 4 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.