Тулуза - Лилль 3 сентября обзор матча
Дата публикации: 04-09-2026
Тулуза
0 : 1
Лилль
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лилль
Лилль
|16
|вр
|Гийом Рест
71'
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Christ Tape
|22
|зщ
|Рафик Мессали
66'
|6
|пз
|Алексис Восса
72'
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
65'
|37
|нп
|Ильяс Азизи
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
57'
|7
|нп
|Хулиан Виньоло
57'
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
65'
|94
|зщ
|Ismail Diallo
66'
|60
|вр
|Матис Нифлор
71'
|31
|пз
|Никлас Шмидт
72'
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
46'
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
71'
|8
|пз
|Этан Мбаппе
57'
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|11
|пз
|Осам Сахрауи
46'
|9
|нп
|Оливье Жиру
57'
|15
|зщ
|Ромен Перро
46'
|7
|нп
|Дилан Баква
46'
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
57'
|18
|нп
|Аясэ Уэда
57'
|19
|пз
|Башар Онал
71'
Запасные
|5
|зщ
|Сени Кумбасса
|14
|пз
|Нико Сигур
|18
|пз
|Матис Амугу
|11
|нп
|Sion Oppong
|12
|вр
|Орландо Хиль
|26
|зщ
|Исаак Коссье
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
Главные тренеры
|Йенс Бертел Аску
|Давиде Анчелотти
Голы
Аясэ Уэда
0:1
73'
Наказания
Сантьяго Идальго
20'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тулуза - Лилль, который состоялся 3 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.