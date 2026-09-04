Тулуза - Лилль 3 сентября обзор матча Дата публикации: 04-09-2026 Тулуза 0 : 1 Лилль Составы команд Тулуза Тулуза Лилль Лилль 16 вр Гийом Рест 71' 3 зщ Марк Маккензи 2 зщ Расмус Николайсен 12 зщ Christ Tape 22 зщ Рафик Мессали 66' 6 пз Алексис Восса 72' 23 пз Кристиан Кассерес 8 пз Томас Йёргенсен 13 нп Джейсен Расселл-Роу 65' 37 нп Ильяс Азизи 9 нп Сантьяго Идальго 57' 7 нп Хулиан Виньоло 57' 20 нп Каспер Тенгстедт 65' 94 зщ Ismail Diallo 66' 60 вр Матис Нифлор 71' 31 пз Никлас Шмидт 72' 1 вр Берке Озер 22 зщ Тьягу Сантош 3 зщ Натан Нгой 4 зщ Алешандро 24 зщ Калвин Вердонк 46' 6 пз Набиль Бенталеб 71' 8 пз Этан Мбаппе 57' 10 пз Хакон-Арнар Харальдссон 21 пз Бенжамен Андре 11 пз Осам Сахрауи 46' 9 нп Оливье Жиру 57' 15 зщ Ромен Перро 46' 7 нп Дилан Баква 46' 17 пз Нгалайель Мукау 57' 18 нп Аясэ Уэда 57' 19 пз Башар Онал 71' Запасные 5 зщ Сени Кумбасса 14 пз Нико Сигур 18 пз Матис Амугу 11 нп Sion Oppong 12 вр Орландо Хиль 26 зщ Исаак Коссье 28 пз Гаэтан Перрен 14 пз Мауритс Кьергор Главные тренеры Йенс Бертел Аску Давиде Анчелотти Голы Аясэ Уэда 0:1 73' Наказания Сантьяго Идальго 20'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тулуза - Лилль, который состоялся 3 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.