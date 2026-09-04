03:40 ()
Свернуть список

Тулуза - Лилль 3 сентября обзор матча

Дата публикации: 04-09-2026
Тулуза
Тулуза
0 : 1
Лилль
Лилль
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лилль
Лилль
16ФранцияврГийом Рест
71'
3СШАзщМарк Маккензи
2ДаниязщРасмус Николайсен
12Кот-д&#039;ИвуарзщChrist Tape
22АлжирзщРафик Мессали
66'
6ФранцияпзАлексис Восса
72'
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ДанияпзТомас Йёргенсен
13КанаданпДжейсен Расселл-Роу
65'
37ФранциянпИльяс Азизи
9АргентинанпСантьяго Идальго
57'
7АргентинанпХулиан Виньоло
57'
20ДаниянпКаспер Тенгстедт
65'
94ФранциязщIsmail Diallo
66'
60ФранцияврМатис Нифлор
71'
31ГерманияпзНиклас Шмидт
72'
1ТурцияврБерке Озер
22ПортугалиязщТьягу Сантош
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
46'
6АлжирпзНабиль Бенталеб
71'
8ФранцияпзЭтан Мбаппе
57'
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
21ФранцияпзБенжамен Андре
11НорвегияпзОсам Сахрауи
46'
9ФранциянпОливье Жиру
57'
15ФранциязщРомен Перро
46'
7ФранциянпДилан Баква
46'
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
57'
18ЯпониянпАясэ Уэда
57'
19ТурцияпзБашар Онал
71'
Запасные
5ФранциязщСени Кумбасса
14КанадапзНико Сигур
18ФранцияпзМатис Амугу
11ШвециянпSion Oppong
12ПарагвайврОрландо Хиль
26ФранциязщИсаак Коссье
28ФранцияпзГаэтан Перрен
14ДанияпзМауритс Кьергор
Главные тренеры
ДанияЙенс Бертел Аску
ИталияДавиде Анчелотти
Голы
Аясэ Уэда
0:1
73'
Наказания
Сантьяго Идальго
20'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тулуза - Лилль, который состоялся 3 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close