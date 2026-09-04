Реал Сосьедад - Сельта 3 сентября обзор матча Дата публикации: 04-09-2026 Реал Сосьедад 0 : 0 Сельта Составы команд Реал Сосьедад Сан-Себастьян Сельта Виго 1 вр Алекс Ремиро 2 зщ Хон Арамбуру 5 зщ Игор Субельдия 6 зщ Хон Мартин 17 зщ Серхио Гомес 7 пз Андер Барренечеа 71' 14 пз Такэфуса Кубо 61' 21 пз Янхель Эррера 61' 8 пз Беньят Туррьентес 88' 9 нп Орри Оускарссон 71' 10 нп Микель Оярсабаль 4 пз Хон Горрочатеги 61' 24 пз Лука Сучич 61' 29 нп Алекс Марчаль 71' 11 нп Гонсалу Гедеш 71' 18 пз Карлос Солер 88' 13 вр Йонуц Раду 18 зщ Йоэль Лаго 3 зщ Маркос Алонсо 15 зщ Альваро Нуньес 84' 6 пз Илаш Мориба 17 пз Хави Руэда 84' 5 пз Серхио Каррейра 8 пз Мигель Роман 28 пз Андрес Антаньон 63' 9 нп Ферран Жутгла 69' 19 нп Уиллот Сведберг 63' 11 нп Пабло Дуран 63' 10 нп Яго Аспас 63' 24 нп Коухаиб Дриош 69' 20 зщ Хави Родригес 84' 22 зщ Хави Галан 84' Запасные 13 вр Унай Марреро Ларраньяга 3 зщ Айен Муньос 19 зщ Мамаду Сарр 22 зщ Эктор Форт 34 зщ Лукен Бейтия 23 пз Арсен Захарян 12 нп Джоб Очиенг 1 вр Алтай Байындыр 2 зщ Карл Старфельт 4 зщ Абдулайе Фай 16 пз Уго Гонсалес 30 пз Уго Бурсио 23 нп Уго Альварес 39 нп Джонс Эль-Абделлауи Главные тренеры Пеллегрино Матараццо Клаудио Хиральдес Наказания Янхель Эррера 22' Йоэль Лаго 52' Маркос Алонсо 57' Коухаиб Дриош 79' Лука Сучич 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Сельта, который состоялся 3 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.