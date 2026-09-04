Реал Сосьедад - Сельта 3 сентября обзор матча
Дата публикации: 04-09-2026
Реал Сосьедад
0 : 0
Сельта
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Сельта
Виго
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|6
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|7
|пз
|Андер Барренечеа
71'
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
61'
|21
|пз
|Янхель Эррера
61'
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
88'
|9
|нп
|Орри Оускарссон
71'
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
61'
|24
|пз
|Лука Сучич
61'
|29
|нп
|Алекс Марчаль
71'
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
71'
|18
|пз
|Карлос Солер
88'
|13
|вр
|Йонуц Раду
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
84'
|6
|пз
|Илаш Мориба
|17
|пз
|Хави Руэда
84'
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|8
|пз
|Мигель Роман
|28
|пз
|Андрес Антаньон
63'
|9
|нп
|Ферран Жутгла
69'
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
63'
|11
|нп
|Пабло Дуран
63'
|10
|нп
|Яго Аспас
63'
|24
|нп
|Коухаиб Дриош
69'
|20
|зщ
|Хави Родригес
84'
|22
|зщ
|Хави Галан
84'
Запасные
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|3
|зщ
|Айен Муньос
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|22
|зщ
|Эктор Форт
|34
|зщ
|Лукен Бейтия
|23
|пз
|Арсен Захарян
|12
|нп
|Джоб Очиенг
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|4
|зщ
|Абдулайе Фай
|16
|пз
|Уго Гонсалес
|30
|пз
|Уго Бурсио
|23
|нп
|Уго Альварес
|39
|нп
|Джонс Эль-Абделлауи
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Клаудио Хиральдес
Наказания
Янхель Эррера
22'
Йоэль Лаго
52'
Маркос Алонсо
57'
Коухаиб Дриош
79'
Лука Сучич
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Сельта, который состоялся 3 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.