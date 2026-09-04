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Реал Сосьедад - Сельта 3 сентября обзор матча

Дата публикации: 04-09-2026
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 : 0
Сельта
Сельта
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Сельта
Виго
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
6ИспаниязщХон Мартин
17ИспаниязщСерхио Гомес
7ИспанияпзАндер Барренечеа
71'
14ЯпонияпзТакэфуса Кубо
61'
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
61'
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
88'
9ИсландиянпОрри Оускарссон
71'
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
4ИспанияпзХон Горрочатеги
61'
24ХорватияпзЛука Сучич
61'
29ИспаниянпАлекс Марчаль
71'
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
71'
18ИспанияпзКарлос Солер
88'
13РумынияврЙонуц Раду
18ИспаниязщЙоэль Лаго
3ИспаниязщМаркос Алонсо
15ИспаниязщАльваро Нуньес
84'
6ГвинеяпзИлаш Мориба
17ИспанияпзХави Руэда
84'
5ИспанияпзСерхио Каррейра
8ИспанияпзМигель Роман
28ИспанияпзАндрес Антаньон
63'
9ИспаниянпФерран Жутгла
69'
19ШвециянпУиллот Сведберг
63'
11ИспаниянпПабло Дуран
63'
10ИспаниянпЯго Аспас
63'
24НидерландынпКоухаиб Дриош
69'
20ИспаниязщХави Родригес
84'
22ИспаниязщХави Галан
84'
Запасные
13ИспанияврУнай Марреро Ларраньяга
3ИспаниязщАйен Муньос
19СенегалзщМамаду Сарр
22ИспаниязщЭктор Форт
34ИспаниязщЛукен Бейтия
23РоссияпзАрсен Захарян
12КениянпДжоб Очиенг
1ТурцияврАлтай Байындыр
2ШвециязщКарл Старфельт
4СенегалзщАбдулайе Фай
16ИспанияпзУго Гонсалес
30ИспанияпзУго Бурсио
23ИспаниянпУго Альварес
39НорвегиянпДжонс Эль-Абделлауи
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ИспанияКлаудио Хиральдес
Наказания
Янхель Эррера
22'
Йоэль Лаго
52'
Маркос Алонсо
57'
Коухаиб Дриош
79'
Лука Сучич
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Сельта, который состоялся 3 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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