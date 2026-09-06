Эвертон - Манчестер Юнайтед 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Эвертон
2 : 2
Ман Юнайтед
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|34
|пз
|Мерлин Рёль
75'
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
77'
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|19
|пз
|Тайрик Джордж
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
66'
|11
|нп
|Тьерно Барри
|10
|пз
|Джек Грилиш
66'
|30
|пз
|Хейден Рис Хакни
75'
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
77'
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
84'
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
90+1'
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|37
|пз
|Кобби Майну
84'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
70'
|10
|пз
|Матеус Кунья
70'
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|13
|пз
|Патрик Доргу
70'
|30
|нп
|Беньямин Шешко
70'
|15
|зщ
|Лени Йоро
84'
|17
|пз
|Андрей Сантос
84'
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
90+1'
Запасные
|12
|вр
|Марк Траверс
|5
|зщ
|Майкл Кин
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|20
|нп
|Тайлер Диблинг
|58
|нп
|Брейден Грэм
|12
|вр
|Карл Дарлоу
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Майкл Кэррик
Голы
Брайан Мбемо
Кобби Майну
0:1
46'
Тайрик Джордж
Хейден Рис Хакни
1:1
83'
Беньямин Шешко
Люк Шоу
1:2
88'
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
2:2
90+6'
Наказания
Харрисон Армстронг
13'
Бреннан Джонсон
34'
Люк Шоу
62'
Мерлин Рёль
64'
Гарри Магуайр
79'
Диогу Дало
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эвертон - Манчестер Юнайтед, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.