Эвертон - Манчестер Юнайтед 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Эвертон 2 : 2 Ман Юнайтед Составы команд Эвертон Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер 1 вр Джордан Пикфорд 6 зщ Джеймс Тарковски 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 16 зщ Виталий Миколенко 34 пз Мерлин Рёль 75' 45 пз Харрисон Армстронг 37 пз Джеймс Гарнер 77' 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 19 пз Тайрик Джордж 22 пз Бреннан Джонсон 66' 11 нп Тьерно Барри 10 пз Джек Грилиш 66' 30 пз Хейден Рис Хакни 75' 2 зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс 77' 1 вр Сенне Ламменс 2 зщ Диогу Дало 84' 5 зщ Гарри Магуайр 6 зщ Лисандро Мартинес 23 зщ Люк Шоу 90+1' 18 пз Юри Тилеманс 37 пз Кобби Майну 84' 8 пз Бруну Фернандеш 9 пз Маркус Рашфорд 70' 10 пз Матеус Кунья 70' 19 нп Брайан Мбемо 13 пз Патрик Доргу 70' 30 нп Беньямин Шешко 70' 15 зщ Лени Йоро 84' 17 пз Андрей Сантос 84' 3 зщ Нуссайр Мазрауи 90+1' Запасные 12 вр Марк Траверс 5 зщ Майкл Кин 15 зщ Джейк О'Брайен 24 пз Карлос Алькарас 20 нп Тайлер Диблинг 58 нп Брейден Грэм 12 вр Карл Дарлоу 26 зщ Эйден Хевен 7 пз Мэйсон Маунт 11 нп Джошуа Зиркзее Главные тренеры Дэвид Мойес Майкл Кэррик Голы Брайан Мбемо Кобби Майну 0:1 46' Тайрик Джордж Хейден Рис Хакни 1:1 83' Беньямин Шешко Люк Шоу 1:2 88' Эйнсли Мэйтленд-Найлс 2:2 90+6' Наказания Харрисон Армстронг 13' Бреннан Джонсон 34' Люк Шоу 62' Мерлин Рёль 64' Гарри Магуайр 79' Диогу Дало 81'

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