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Эвертон - Манчестер Юнайтед 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Эвертон
Эвертон
2 : 2
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
4АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
16УкраиназщВиталий Миколенко
34ГерманияпзМерлин Рёль
75'
45АнглияпзХаррисон Армстронг
37АнглияпзДжеймс Гарнер
77'
8АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
19АнглияпзТайрик Джордж
22УэльспзБреннан Джонсон
66'
11ФранциянпТьерно Барри
10АнглияпзДжек Грилиш
66'
30АнглияпзХейден Рис Хакни
75'
2АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
77'
1БельгияврСенне Ламменс
2ПортугалиязщДиогу Дало
84'
5АнглиязщГарри Магуайр
6АргентиназщЛисандро Мартинес
23АнглиязщЛюк Шоу
90+1'
18БельгияпзЮри Тилеманс
37АнглияпзКобби Майну
84'
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
9АнглияпзМаркус Рашфорд
70'
10БразилияпзМатеус Кунья
70'
19КамеруннпБрайан Мбемо
13ДанияпзПатрик Доргу
70'
30СловениянпБеньямин Шешко
70'
15ФранциязщЛени Йоро
84'
17БразилияпзАндрей Сантос
84'
3МароккозщНуссайр Мазрауи
90+1'
Запасные
12ИрландияврМарк Траверс
5АнглиязщМайкл Кин
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
24АргентинапзКарлос Алькарас
20АнглиянпТайлер Диблинг
58Северная ИрландиянпБрейден Грэм
12УэльсврКарл Дарлоу
26АнглиязщЭйден Хевен
7АнглияпзМэйсон Маунт
11НидерландынпДжошуа Зиркзее
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
АнглияМайкл Кэррик
Голы
Брайан Мбемо
Кобби Майну
0:1
46'
Тайрик Джордж
Хейден Рис Хакни
1:1
83'
Беньямин Шешко
Люк Шоу
1:2
88'
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
2:2
90+6'
Наказания
Харрисон Армстронг
13'
Бреннан Джонсон
34'
Люк Шоу
62'
Мерлин Рёль
64'
Гарри Магуайр
79'
Диогу Дало
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эвертон - Манчестер Юнайтед, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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