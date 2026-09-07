Хетафе - Сельта 7 сентября обзор матча Дата публикации: 07-09-2026 Хетафе 1 : 1 Сельта Составы команд Хетафе Хетафе Сельта Виго 13 вр Давид Сория 17 зщ Кико Фемения 8' 2 зщ Джене 24 зщ Саид Ромеро 22 зщ Хоан Мохика 8 зщ Неманья Гудель 23 пз Орель Мангала 90+4' 11 пз Рамон Терратс 90+4' 6 пз Марио Мартин 19 нп Энес Унал 10 нп Мартин Сатриано 73' 21 зщ Андрес Гарсия 8' 20 нп Иван Асон 73' 15 зщ Себастьян Боселли 90+4' 30 пз Оскар Лопес 90+4' 13 вр Йонуц Раду 3 зщ Маркос Алонсо 22 зщ Хави Галан 64' 2 зщ Карл Старфельт 18 зщ Йоэль Лаго 8 пз Мигель Роман 6 пз Илаш Мориба 16 пз Уго Гонсалес 83' 39 нп Джонс Эль-Абделлауи 64' 11 нп Пабло Дуран 69' 10 нп Яго Аспас 64' 17 пз Хави Руэда 64' 5 пз Серхио Каррейра 64' 24 нп Коухаиб Дриош 64' 7 нп Борха Иглесиас 69' 9 нп Ферран Жутгла 83' Запасные 35 вр Диего Феррер 1 вр Иржи Летачек 3 зщ Давинчи 26 зщ Жан Ив Валу 4 зщ Саба Сазонов 9 нп Борха Майораль 27 Ebrahima Drammeh 31 Mohamed Hamdoune 1 вр Алтай Байындыр 15 зщ Альваро Нуньес 21 зщ Себастьян Касерес 20 зщ Хави Родригес 30 пз Уго Бурсио 19 нп Уиллот Сведберг 23 нп Уго Альварес Главные тренеры Хосе Бордалас Клаудио Хиральдес Голы Мартин Сатриано 1:0 21' Карл Старфельт Уго Гонсалес 1:1 57' Наказания Хоан Мохика 45+6' Саид Ромеро 55' Саид Ромеро 67' Карл Старфельт 77' Рамон Терратс 85' Маркос Алонсо 85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Сельта, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.