Хетафе - Сельта 7 сентября обзор матча
Дата публикации: 07-09-2026
Хетафе
1 : 1
Сельта
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Сельта
Виго
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
8'
|2
|зщ
|Джене
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|23
|пз
|Орель Мангала
90+4'
|11
|пз
|Рамон Терратс
90+4'
|6
|пз
|Марио Мартин
|19
|нп
|Энес Унал
|10
|нп
|Мартин Сатриано
73'
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
8'
|20
|нп
|Иван Асон
73'
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
90+4'
|30
|пз
|Оскар Лопес
90+4'
|13
|вр
|Йонуц Раду
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|22
|зщ
|Хави Галан
64'
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|8
|пз
|Мигель Роман
|6
|пз
|Илаш Мориба
|16
|пз
|Уго Гонсалес
83'
|39
|нп
|Джонс Эль-Абделлауи
64'
|11
|нп
|Пабло Дуран
69'
|10
|нп
|Яго Аспас
64'
|17
|пз
|Хави Руэда
64'
|5
|пз
|Серхио Каррейра
64'
|24
|нп
|Коухаиб Дриош
64'
|7
|нп
|Борха Иглесиас
69'
|9
|нп
|Ферран Жутгла
83'
Запасные
|35
|вр
|Диего Феррер
|1
|вр
|Иржи Летачек
|3
|зщ
|Давинчи
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|4
|зщ
|Саба Сазонов
|9
|нп
|Борха Майораль
|27
|Ebrahima Drammeh
|31
|Mohamed Hamdoune
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|20
|зщ
|Хави Родригес
|30
|пз
|Уго Бурсио
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
|23
|нп
|Уго Альварес
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Клаудио Хиральдес
Голы
Мартин Сатриано
1:0
21'
Карл Старфельт
Уго Гонсалес
1:1
57'
Наказания
Хоан Мохика
45+6'
Саид Ромеро
55'
Саид Ромеро
67'
Карл Старфельт
77'
Рамон Терратс
85'
Маркос Алонсо
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Сельта, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.