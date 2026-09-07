23:14 ()
Свернуть список

Хетафе - Сельта 7 сентября обзор матча

Дата публикации: 07-09-2026
Хетафе
Хетафе
1 : 1
Сельта
Сельта
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Сельта
Виго
13ИспанияврДавид Сория
17ИспаниязщКико Фемения
8'
2Тогозщ Джене
24АргентиназщСаид Ромеро
22КолумбиязщХоан Мохика
8СербиязщНеманья Гудель
23БельгияпзОрель Мангала
90+4'
11ИспанияпзРамон Терратс
90+4'
6ИспанияпзМарио Мартин
19ТурциянпЭнес Унал
10УругвайнпМартин Сатриано
73'
21ИспаниязщАндрес Гарсия
8'
20ИспаниянпИван Асон
73'
15УругвайзщСебастьян Боселли
90+4'
30БоливияпзОскар Лопес
90+4'
13РумынияврЙонуц Раду
3ИспаниязщМаркос Алонсо
22ИспаниязщХави Галан
64'
2ШвециязщКарл Старфельт
18ИспаниязщЙоэль Лаго
8ИспанияпзМигель Роман
6ГвинеяпзИлаш Мориба
16ИспанияпзУго Гонсалес
83'
39НорвегиянпДжонс Эль-Абделлауи
64'
11ИспаниянпПабло Дуран
69'
10ИспаниянпЯго Аспас
64'
17ИспанияпзХави Руэда
64'
5ИспанияпзСерхио Каррейра
64'
24НидерландынпКоухаиб Дриош
64'
7ИспаниянпБорха Иглесиас
69'
9ИспаниянпФерран Жутгла
83'
Запасные
35ИспанияврДиего Феррер
1ЧехияврИржи Летачек
3Испаниязщ Давинчи
26Кот-д&#039;ИвуарзщЖан Ив Валу
4ГрузиязщСаба Сазонов
9ИспаниянпБорха Майораль
27ГамбияEbrahima Drammeh
31МароккоMohamed Hamdoune
1ТурцияврАлтай Байындыр
15ИспаниязщАльваро Нуньес
21УругвайзщСебастьян Касерес
20ИспаниязщХави Родригес
30ИспанияпзУго Бурсио
19ШвециянпУиллот Сведберг
23ИспаниянпУго Альварес
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияКлаудио Хиральдес
Голы
Мартин Сатриано
1:0
21'
Карл Старфельт
Уго Гонсалес
1:1
57'
Наказания
Хоан Мохика
45+6'
Саид Ромеро
55'
Саид Ромеро
67'
Карл Старфельт
77'
Рамон Терратс
85'
Маркос Алонсо
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Сельта, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close