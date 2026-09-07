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Ювентус - Милан 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 07-09-2026
Ювентус
Ювентус
1 : 1
Милан
Милан
Составы команд
Ювентус
Турин
Милан
Милан
25ИталияврГульельмо Викарио
15ФранциязщПьер Калюлю
3Бразилиязщ Бремер
26КолумбиязщДжон Лукуми
2ТурциязщЗеки Челик
89'
5ИталияпзМануэль Локателли
12БразилияпзДуглас Луис
76'
7ПортугалияпзШику Консейсау
88'
9ФранциянпРандаль Коло Муани
31АргентинанпНиколас Гонсалес
65'
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
64'
13Кот-д&#039;ИвуарпзЖереми Бога
64'
8НидерландыпзТён Копмейнерс
65'
27ГерманиянпНик Вольтемаде
76'
11КосовонпЭдон Жегрова
88'
4ИталиязщФедерико Гатти
89'
16ФранцияврМик Меньян
34ИспаниязщМарио Хила
88'
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
14ХорватияпзЛука Модрич
82'
80СШАпзЮнус Муса
12ФранцияпзАдриен Рабьо
61'
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
56БельгиянпАлексис Салемакерс
61'
22БельгиянпДиегу Морейра
61'
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
61'
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
61'
21НигерияпзСаму Чуквезе
61'
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
82'
42ИталияпзФилиппо Терраччано
88'
Запасные
1ПольшаврКамиль Грабара
23ИталияврКарло Пинсольо
6АнглиязщЛлойд Келли
24ИталиязщДаниэле Ругани
41ИталияпзАугусто Овусу
46ИталияпзФилиппо Паньюкко
1ИталияврПьетро Терраччано
96ИталияврЛоренцо Торриани
13ФранциязщСанхун Диавара
23АнглиязщФикайо Томори
33ИталиязщДавиде Бартезаги
28ИталияпзКристиан Комотто
11СШАнпКристиан Пулишич
20АнглиянпОмари Хатчинсон
73ИталиянпФранческо Камарда
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ПортугалияРубен Аморим
Голы
Альфаджо Сиссе
Саму Чуквезе
0:1
68'
Федерико Гатти
Тён Копмейнерс
1:1
90+2'
Наказания
Первис Эступиньян
79'
Кони де Винтер
90+2'
Федерико Гатти
90+6'
Альфаджо Сиссе
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Милан, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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