Ювентус - Милан 6 сентября обзор матча Дата публикации: 07-09-2026 Ювентус 1 : 1 Милан Составы команд Ювентус Турин Милан Милан 25 вр Гульельмо Викарио 15 зщ Пьер Калюлю 3 зщ Бремер 26 зщ Джон Лукуми 2 зщ Зеки Челик 89' 5 пз Мануэль Локателли 12 пз Дуглас Луис 76' 7 пз Шику Консейсау 88' 9 нп Рандаль Коло Муани 31 нп Николас Гонсалес 65' 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 64' 13 пз Жереми Бога 64' 8 пз Тён Копмейнерс 65' 27 нп Ник Вольтемаде 76' 11 нп Эдон Жегрова 88' 4 зщ Федерико Гатти 89' 16 вр Мик Меньян 34 зщ Марио Хила 88' 5 зщ Кони де Винтер 31 зщ Страхиня Павлович 14 пз Лука Модрич 82' 80 пз Юнус Муса 12 пз Адриен Рабьо 61' 2 пз Первис Эступиньян 9 нп Гонсалу Рамуш 56 нп Алексис Салемакерс 61' 22 нп Диегу Морейра 61' 8 пз Рубен Лофтус-Чик 61' 70 пз Альфаджо Сиссе 61' 21 пз Саму Чуквезе 61' 30 пз Ардон Яшари 82' 42 пз Филиппо Терраччано 88' Запасные 1 вр Камиль Грабара 23 вр Карло Пинсольо 6 зщ Ллойд Келли 24 зщ Даниэле Ругани 41 пз Аугусто Овусу 46 пз Филиппо Паньюкко 1 вр Пьетро Терраччано 96 вр Лоренцо Торриани 13 зщ Санхун Диавара 23 зщ Фикайо Томори 33 зщ Давиде Бартезаги 28 пз Кристиан Комотто 11 нп Кристиан Пулишич 20 нп Омари Хатчинсон 73 нп Франческо Камарда Главные тренеры Лучано Спаллетти Рубен Аморим Голы Альфаджо Сиссе Саму Чуквезе 0:1 68' Федерико Гатти Тён Копмейнерс 1:1 90+2' Наказания Первис Эступиньян 79' Кони де Винтер 90+2' Федерико Гатти 90+6' Альфаджо Сиссе 90+6'

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