Ювентус - Милан 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 07-09-2026
Ювентус
1 : 1
Милан
Составы команд
Ювентус
Турин
Милан
Милан
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|2
|зщ
|Зеки Челик
89'
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|12
|пз
|Дуглас Луис
76'
|7
|пз
|Шику Консейсау
88'
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|31
|нп
|Николас Гонсалес
65'
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
64'
|13
|пз
|Жереми Бога
64'
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
65'
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
76'
|11
|нп
|Эдон Жегрова
88'
|4
|зщ
|Федерико Гатти
89'
|16
|вр
|Мик Меньян
|34
|зщ
|Марио Хила
88'
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|14
|пз
|Лука Модрич
82'
|80
|пз
|Юнус Муса
|12
|пз
|Адриен Рабьо
61'
|2
|пз
|Первис Эступиньян
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
61'
|22
|нп
|Диегу Морейра
61'
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
61'
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
61'
|21
|пз
|Саму Чуквезе
61'
|30
|пз
|Ардон Яшари
82'
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
88'
Запасные
|1
|вр
|Камиль Грабара
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|41
|пз
|Аугусто Овусу
|46
|пз
|Филиппо Паньюкко
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|13
|зщ
|Санхун Диавара
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|28
|пз
|Кристиан Комотто
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|73
|нп
|Франческо Камарда
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Рубен Аморим
Голы
Альфаджо Сиссе
Саму Чуквезе
0:1
68'
Федерико Гатти
Тён Копмейнерс
1:1
90+2'
Наказания
Первис Эступиньян
79'
Кони де Винтер
90+2'
Федерико Гатти
90+6'
Альфаджо Сиссе
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Милан, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.