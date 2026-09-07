Кальяри - Лечче 7 сентября обзор матча Дата публикации: 07-09-2026 Кальяри 1 : 0 Лечче Составы команд Кальяри Кальяри Лечче Лечче 1 вр Элия Каприле 2 зщ Зе Педру 14 зщ Алессандро Дейола 15 зщ Хуан Родригес 66' 33 зщ Адам Оберт 4 пз Алессандро Романо 6 пз Гарри Уинкс 8 пз Мишель Адопо 70 пз Даниэль Мальдини 66' 10 пз Якопо Фаццини 61' 31 нп Поль Менди 74' 17 нп Маттиа Феличи 61'74' 22 пз Raphael Kofler 66' 39 нп Алиу Фадера 66' 21 пз Роберто Гальярдини 74' 35 Alessandro Sugamele 74' 30 вр Владимиро Фальконе 17 зщ Данилу Вейга 4 зщ Киалонда Гаспар 66' 44 зщ Тьягу Габриэл 25 зщ Антонино Галло 29 пз Лассана Кулибали 79 пз Умар Нгом 46' 20 пз Иван Илич 66' 50 нп Сантьяго Пьеротти 83' 9 нп Никола Штулич 99 нп Жоэль Монтейру 67' 7 нп Амар Фатах 46' 5 зщ Джамиль Зиберт 66' 14 пз Юссеф Мале 66' 11 нп Конан Н'Дри 67' 10 пз Медон Бериша 83' Запасные 12 вр Ален Шерри 23 вр Борис Радунович 24 зщ Джузеппе Аурелио 27 пз Джозеф Литета 32 пз Иван Сулев 79 пз Янис Массолен 20 нп Риккардо Черво 30 Demi Akarakiri 36 Nicola Grandu 1 вр Марко Блеве 2 зщ Али Дембеле 3 зщ Корри Ндаба 8 зщ Садик Фофана 18 зщ Габи Жан 28 пз Олаф Гортер 16 нп Омри Гандельман 33 Plamen Penev 22 Paco Esteban 31 Элайджа Скотт Главные тренеры Фабио Пизакане Эусебио Ди Франческо Голы Даниэль Мальдини Якопо Фаццини 1:0 29' Наказания Киалонда Гаспар 37' Алессандро Дейола 90+5' Джамиль Зиберт 90+5' Владимиро Фальконе 90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кальяри - Лечче, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.