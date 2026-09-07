Кальяри - Лечче 7 сентября обзор матча
Дата публикации: 07-09-2026
Кальяри
1 : 0
Лечче
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
|15
|зщ
|Хуан Родригес
66'
|33
|зщ
|Адам Оберт
|4
|пз
|Алессандро Романо
|6
|пз
|Гарри Уинкс
|8
|пз
|Мишель Адопо
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
66'
|10
|пз
|Якопо Фаццини
61'
|31
|нп
|Поль Менди
74'
|17
|нп
|Маттиа Феличи
61'74'
|22
|пз
|Raphael Kofler
66'
|39
|нп
|Алиу Фадера
66'
|21
|пз
|Роберто Гальярдини
74'
|35
|Alessandro Sugamele
74'
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
66'
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|79
|пз
|Умар Нгом
46'
|20
|пз
|Иван Илич
66'
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
83'
|9
|нп
|Никола Штулич
|99
|нп
|Жоэль Монтейру
67'
|7
|нп
|Амар Фатах
46'
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
66'
|14
|пз
|Юссеф Мале
66'
|11
|нп
|Конан Н'Дри
67'
|10
|пз
|Медон Бериша
83'
Запасные
|12
|вр
|Ален Шерри
|23
|вр
|Борис Радунович
|24
|зщ
|Джузеппе Аурелио
|27
|пз
|Джозеф Литета
|32
|пз
|Иван Сулев
|79
|пз
|Янис Массолен
|20
|нп
|Риккардо Черво
|30
|Demi Akarakiri
|36
|Nicola Grandu
|1
|вр
|Марко Блеве
|2
|зщ
|Али Дембеле
|3
|зщ
|Корри Ндаба
|8
|зщ
|Садик Фофана
|18
|зщ
|Габи Жан
|28
|пз
|Олаф Гортер
|16
|нп
|Омри Гандельман
|33
|Plamen Penev
|22
|Paco Esteban
|31
|Элайджа Скотт
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Эусебио Ди Франческо
Голы
Даниэль Мальдини
Якопо Фаццини
1:0
29'
Наказания
Киалонда Гаспар
37'
Алессандро Дейола
90+5'
Джамиль Зиберт
90+5'
Владимиро Фальконе
90+7'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кальяри - Лечче, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.