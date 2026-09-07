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Кальяри - Лечче 7 сентября обзор матча

Дата публикации: 07-09-2026
Кальяри
Кальяри
1 : 0
Лечче
Лечче
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лечче
Лечче
1ИталияврЭлия Каприле
2Португалиязщ Зе Педру
14ИталиязщАлессандро Дейола
15УругвайзщХуан Родригес
66'
33СловакиязщАдам Оберт
4ШвейцарияпзАлессандро Романо
6АнглияпзГарри Уинкс
8ФранцияпзМишель Адопо
70ИталияпзДаниэль Мальдини
66'
10ИталияпзЯкопо Фаццини
61'
31СенегалнпПоль Менди
74'
17ИталиянпМаттиа Феличи
61'74'
22ИталияпзRaphael Kofler
66'
39ГамбиянпАлиу Фадера
66'
21ИталияпзРоберто Гальярдини
74'
35ИталияAlessandro Sugamele
74'
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
4АнголазщКиалонда Гаспар
66'
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
29МалипзЛассана Кулибали
79МавританияпзУмар Нгом
46'
20СербияпзИван Илич
66'
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
83'
9СербиянпНикола Штулич
99ШвейцариянпЖоэль Монтейру
67'
7ШвециянпАмар Фатах
46'
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
66'
14МароккопзЮссеф Мале
66'
11Кот-д&#039;ИвуарнпКонан Н'Дри
67'
10АлбанияпзМедон Бериша
83'
Запасные
12АлбанияврАлен Шерри
23СербияврБорис Радунович
24ИталиязщДжузеппе Аурелио
27ЗамбияпзДжозеф Литета
32БолгарияпзИван Сулев
79ФранцияпзЯнис Массолен
20ИталиянпРиккардо Черво
30АнглияDemi Akarakiri
36ИталияNicola Grandu
1ИталияврМарко Блеве
2ФранциязщАли Дембеле
3ИрландиязщКорри Ндаба
8ГерманиязщСадик Фофана
18ФранциязщГаби Жан
28НидерландыпзОлаф Гортер
16ИзраильнпОмри Гандельман
33БолгарияPlamen Penev
22ИспанияPaco Esteban
31ГерманияЭлайджа Скотт
Главные тренеры
ИталияФабио Пизакане
ИталияЭусебио Ди Франческо
Голы
Даниэль Мальдини
Якопо Фаццини
1:0
29'
Наказания
Киалонда Гаспар
37'
Алессандро Дейола
90+5'
Джамиль Зиберт
90+5'
Владимиро Фальконе
90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кальяри - Лечче, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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