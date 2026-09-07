Эспаньол - Севилья 6 сентября обзор матча Дата публикации: 07-09-2026 Эспаньол 1 : 1 Севилья Составы команд Эспаньол Барселона Севилья Севилья 13 вр Марко Дмитрович 23 зщ Омар Эль-Хилали 75' 14 зщ Унай Нуньес 86' 21 зщ Рохер Инохо 86' 6 зщ Леандро Кабрера 8 пз Эду Эспосито 22 пз Aлекс Калатрава 59' 28 пз Хави Эрнандес 20 пз Габриэл Москардо 59' 24 нп Тайрис Долан 9 нп Роберто Фернандес 4 пз Урко Гонсалес 59' 18 нп Маркос Фернандес 59' 15 пз Брайан Сарагоса 75' 5 зщ Клеменс Ридель 86' 3 зщ Квилиндсхи Хартман 86' 1 вр Одиссеас Влаходимос 2 зщ Хуан Иглесиас 4 зщ Кике Салас 17 зщ Габриэль Суасо 12 зщ Аруна Санганте 18 пз Хон Гуриди 71' 30 пз Мигель Сьерра 71' 6 пз Люсьен Агуме 8 пз Георгий Кочорашвили 54' 9 нп Робби Юр 54' 21 нп Чидера Эджуке 61' 24 пз Юссуф Фофана 54' 19 нп Лукас Стассин 54' 5 зщ Андрес Кастрин 61' 22 зщ Хосе Анхель Кармона 71' 14 пз Мануэль Буэно 71' Запасные 1 вр Анхель Фортуньо 16 зщ Ванья Дркушич 32 зщ Хосе Анхель Лопес 26 пз Рафель Бауса 10 пз Поль Лосано 11 нп Пере Милья 17 нп Хофре Каррерас 13 вр Фран Гонсалес 3 зщ Хулио Диас 34 зщ Икер Муньос 20 пз Фелиш Коррея 7 нп Альфонсо Гонсалес 10 нп Пеке 16 нп Исаак Ромеро Главные тренеры Маноло Гонсалес Луис Гарсия Пласа Голы Лукас Стассин 0:1 86' Маркос Фернандес 1:1 90+8' Наказания Георгий Кочорашвили 2' Aлекс Калатрава 14' Робби Юр 27' Мигель Сьерра 40' Габриэл Москардо 46' Аруна Санганте 56'

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