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Эспаньол - Севилья 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 07-09-2026
Эспаньол
Эспаньол
1 : 1
Севилья
Севилья
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Севилья
Севилья
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
75'
14ИспаниязщУнай Нуньес
86'
21ИспаниязщРохер Инохо
86'
6УругвайзщЛеандро Кабрера
8ИспанияпзЭду Эспосито
22ИспанияпзAлекс Калатрава
59'
28ИспанияпзХави Эрнандес
20БразилияпзГабриэл Москардо
59'
24АнглиянпТайрис Долан
9ИспаниянпРоберто Фернандес
4ИспанияпзУрко Гонсалес
59'
18ИспаниянпМаркос Фернандес
59'
15ИспанияпзБрайан Сарагоса
75'
5ГерманиязщКлеменс Ридель
86'
3НидерландызщКвилиндсхи Хартман
86'
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХуан Иглесиас
4ИспаниязщКике Салас
17ЧилизщГабриэль Суасо
12СенегалзщАруна Санганте
18ИспанияпзХон Гуриди
71'
30ИспанияпзМигель Сьерра
71'
6ФранцияпзЛюсьен Агуме
8ГрузияпзГеоргий Кочорашвили
54'
9ШотландиянпРобби Юр
54'
21НигериянпЧидера Эджуке
61'
24ФранцияпзЮссуф Фофана
54'
19БельгиянпЛукас Стассин
54'
5ИспаниязщАндрес Кастрин
61'
22ИспаниязщХосе Анхель Кармона
71'
14ИспанияпзМануэль Буэно
71'
Запасные
1ИспанияврАнхель Фортуньо
16СловениязщВанья Дркушич
32ИспаниязщХосе Анхель Лопес
26ИспанияпзРафель Бауса
10ИспанияпзПоль Лосано
11ИспаниянпПере Милья
17ИспаниянпХофре Каррерас
13ИспанияврФран Гонсалес
3ИспаниязщХулио Диас
34ИспаниязщИкер Муньос
20ПортугалияпзФелиш Коррея
7ИспаниянпАльфонсо Гонсалес
10Испаниянп Пеке
16ИспаниянпИсаак Ромеро
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
Голы
Лукас Стассин
0:1
86'
Маркос Фернандес
1:1
90+8'
Наказания
Георгий Кочорашвили
2'
Aлекс Калатрава
14'
Робби Юр
27'
Мигель Сьерра
40'
Габриэл Москардо
46'
Аруна Санганте
56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эспаньол - Севилья, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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