Эспаньол - Севилья 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 07-09-2026
Эспаньол
1 : 1
Севилья
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
75'
|14
|зщ
|Унай Нуньес
86'
|21
|зщ
|Рохер Инохо
86'
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|8
|пз
|Эду Эспосито
|22
|пз
|Aлекс Калатрава
59'
|28
|пз
|Хави Эрнандес
|20
|пз
|Габриэл Москардо
59'
|24
|нп
|Тайрис Долан
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|4
|пз
|Урко Гонсалес
59'
|18
|нп
|Маркос Фернандес
59'
|15
|пз
|Брайан Сарагоса
75'
|5
|зщ
|Клеменс Ридель
86'
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
86'
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|12
|зщ
|Аруна Санганте
|18
|пз
|Хон Гуриди
71'
|30
|пз
|Мигель Сьерра
71'
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|8
|пз
|Георгий Кочорашвили
54'
|9
|нп
|Робби Юр
54'
|21
|нп
|Чидера Эджуке
61'
|24
|пз
|Юссуф Фофана
54'
|19
|нп
|Лукас Стассин
54'
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
61'
|22
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
71'
|14
|пз
|Мануэль Буэно
71'
Запасные
|1
|вр
|Анхель Фортуньо
|16
|зщ
|Ванья Дркушич
|32
|зщ
|Хосе Анхель Лопес
|26
|пз
|Рафель Бауса
|10
|пз
|Поль Лосано
|11
|нп
|Пере Милья
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|13
|вр
|Фран Гонсалес
|3
|зщ
|Хулио Диас
|34
|зщ
|Икер Муньос
|20
|пз
|Фелиш Коррея
|7
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|10
|нп
|Пеке
|16
|нп
|Исаак Ромеро
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Луис Гарсия Пласа
Голы
Лукас Стассин
0:1
86'
Маркос Фернандес
1:1
90+8'
Наказания
Георгий Кочорашвили
2'
Aлекс Калатрава
14'
Робби Юр
27'
Мигель Сьерра
40'
Габриэл Москардо
46'
Аруна Санганте
56'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эспаньол - Севилья, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.