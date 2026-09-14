Сассуоло - Ювентус 12 сентября обзор матча Дата публикации: 14-09-2026 Сассуоло 3 : 2 Ювентус Составы команд Сассуоло Сассуоло Ювентус Турин 49 вр Ариянет Мурич 46 зщ Симоне Чинквеграно 21 зщ Джей Идзес 80' 16 зщ Федде Лейсен 3 зщ Джош Дойг 18 пз Неманья Матич 35 пз Лука Липани 55' 42 пз Кристиан Торстведт 71' 45 нп Арман Лорьенте 10 нп Доменико Берарди 71' 94 нп Себастьяно Эспозито 71' 50 пз Дэррил Баколя 55' 17 пз Василие Аджич 71' 25 нп Бенхамин Домингес 71' 9 нп Кирон Боуи 71' 15 зщ Дуе Чалета-Цар 80' 25 вр Гульельмо Викарио 15 зщ Пьер Калюлю 3 зщ Бремер 26 зщ Джон Лукуми 46' 2 зщ Зеки Челик 8 пз Тён Копмейнерс 71' 12 пз Дуглас Луис 7 пз Шику Консейсау 60' 9 нп Рандаль Коло Муани 31 нп Николас Гонсалес 60' 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 87' 6 зщ Ллойд Келли 46' 11 нп Эдон Жегрова 60' 27 нп Ник Вольтемаде 60' 29 пз Папе Матар Сарр 71' 45 Justin Oboavwoduo 87' Запасные 22 вр Лоренцо Ньярко 80 вр Стефано Турати 20 зщ Игнасе ван дер Бремпт 26 зщ Кас Одентал 33 зщ Рафа Обрадор 8 пз Андреа Гьон 77 пз Николас Пьерини 55 пз Ибраим Сулемана 19 нп Лаурс Скеллеруп 1 вр Камиль Грабара 23 вр Карло Пинсольо 4 зщ Федерико Гатти 24 зщ Даниэле Ругани 41 пз Аугусто Овусу 43 пз Филиппо Паньюкко Главные тренеры Лучано Спаллетти Голы Себастьяно Эспозито Неманья Матич 1:0 65' Эдон Жегрова 1:1 82' Кирон Боуи Дэррил Баколя 2:1 89' Эдон Жегрова Рандаль Коло Муани 2:2 90+1' Василие Аджич Арман Лорьенте 3:2 90+4' Наказания Джон Лукуми 20' Лука Липани 48' Дуглас Луис 76' Федде Лейсен 90+3'

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