Сассуоло - Ювентус 12 сентября обзор матча
Дата публикации: 14-09-2026
Сассуоло
3 : 2
Ювентус
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Ювентус
Турин
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|21
|зщ
|Джей Идзес
80'
|16
|зщ
|Федде Лейсен
|3
|зщ
|Джош Дойг
|18
|пз
|Неманья Матич
|35
|пз
|Лука Липани
55'
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
71'
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|10
|нп
|Доменико Берарди
71'
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
71'
|50
|пз
|Дэррил Баколя
55'
|17
|пз
|Василие Аджич
71'
|25
|нп
|Бенхамин Домингес
71'
|9
|нп
|Кирон Боуи
71'
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
80'
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|26
|зщ
|Джон Лукуми
46'
|2
|зщ
|Зеки Челик
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
71'
|12
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Шику Консейсау
60'
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|31
|нп
|Николас Гонсалес
60'
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
87'
|6
|зщ
|Ллойд Келли
46'
|11
|нп
|Эдон Жегрова
60'
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
60'
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
71'
|45
|Justin Oboavwoduo
87'
Запасные
|22
|вр
|Лоренцо Ньярко
|80
|вр
|Стефано Турати
|20
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|26
|зщ
|Кас Одентал
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
|8
|пз
|Андреа Гьон
|77
|пз
|Николас Пьерини
|55
|пз
|Ибраим Сулемана
|19
|нп
|Лаурс Скеллеруп
|1
|вр
|Камиль Грабара
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|41
|пз
|Аугусто Овусу
|43
|пз
|Филиппо Паньюкко
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
Голы
Себастьяно Эспозито
Неманья Матич
1:0
65'
Эдон Жегрова
1:1
82'
Кирон Боуи
Дэррил Баколя
2:1
89'
Эдон Жегрова
Рандаль Коло Муани
2:2
90+1'
Василие Аджич
Арман Лорьенте
3:2
90+4'
Наказания
Джон Лукуми
20'
Лука Липани
48'
Дуглас Луис
76'
Федде Лейсен
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Ювентус, который состоялся 12 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.