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Сассуоло - Ювентус 12 сентября обзор матча

Дата публикации: 14-09-2026
Сассуоло
Сассуоло
3 : 2
Ювентус
Ювентус
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Ювентус
Турин
49КосововрАриянет Мурич
46ИталиязщСимоне Чинквеграно
21ИндонезиязщДжей Идзес
80'
16БельгиязщФедде Лейсен
3ШотландиязщДжош Дойг
18СербияпзНеманья Матич
35ИталияпзЛука Липани
55'
42НорвегияпзКристиан Торстведт
71'
45ФранциянпАрман Лорьенте
10ИталиянпДоменико Берарди
71'
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
71'
50ФранцияпзДэррил Баколя
55'
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
71'
25АргентинанпБенхамин Домингес
71'
9ШотландиянпКирон Боуи
71'
15ХорватиязщДуе Чалета-Цар
80'
25ИталияврГульельмо Викарио
15ФранциязщПьер Калюлю
3Бразилиязщ Бремер
26КолумбиязщДжон Лукуми
46'
2ТурциязщЗеки Челик
8НидерландыпзТён Копмейнерс
71'
12БразилияпзДуглас Луис
7ПортугалияпзШику Консейсау
60'
9ФранциянпРандаль Коло Муани
31АргентинанпНиколас Гонсалес
60'
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
87'
6АнглиязщЛлойд Келли
46'
11КосовонпЭдон Жегрова
60'
27ГерманиянпНик Вольтемаде
60'
29СенегалпзПапе Матар Сарр
71'
45АнглияJustin Oboavwoduo
87'
Запасные
22ИталияврЛоренцо Ньярко
80ИталияврСтефано Турати
20БельгиязщИгнасе ван дер Бремпт
26НидерландызщКас Одентал
33ИспаниязщРафа Обрадор
8ИталияпзАндреа Гьон
77ИталияпзНиколас Пьерини
55ГанапзИбраим Сулемана
19ДаниянпЛаурс Скеллеруп
1ПольшаврКамиль Грабара
23ИталияврКарло Пинсольо
4ИталиязщФедерико Гатти
24ИталиязщДаниэле Ругани
41ИталияпзАугусто Овусу
43ИталияпзФилиппо Паньюкко
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
Голы
Себастьяно Эспозито
Неманья Матич
1:0
65'
Эдон Жегрова
1:1
82'
Кирон Боуи
Дэррил Баколя
2:1
89'
Эдон Жегрова
Рандаль Коло Муани
2:2
90+1'
Василие Аджич
Арман Лорьенте
3:2
90+4'
Наказания
Джон Лукуми
20'
Лука Липани
48'
Дуглас Луис
76'
Федде Лейсен
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Ювентус, который состоялся 12 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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