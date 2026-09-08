Эшторил - Арока 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 08-09-2026
Эшторил
0 : 0
Арока
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Арока
Арока
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|2
|зщ
|Рикард Санчес
79'
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
46'
|3
|зщ
|Фернандо Медрано
|10
|зщ
|Джордан Холсгров
85'
|15
|пз
|Исмаэль Сиерра
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|7
|нп
|Andre Lacximicant
79'
|14
|нп
|Янис Беграуи
|98
|нп
|Fabricio Garcia
75'
|42
|Jordan Arnolin
46'
|17
|нп
|Peixinho
75'
|99
|пз
|Рафик Гюйтан
79'
|22
|пз
|Pedro Carvalho
79'
|90
|пз
|Tiago Brito
85'
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|18
|зщ
|Орест Лебеденко
|5
|зщ
|Борис Попович
|6
|пз
|Espen van Ee
46'
|8
|пз
|Таити Фукуи
|19
|пз
|Alfonso Trezza
85'
|7
|пз
|Найс Джуара
|10
|нп
|Пабло Госальбес
75'
|17
|нп
|Ivan Barbero
75'
|89
|пз
|Педру Сантуш
46'
|21
|зщ
|Матео Флорес
75'
|23
|нп
|Dylan Nandin
75'
|24
|пз
|Брайан Мансилья
85'
Наказания
Антеф Тсунги
30'
Франсишку Феррейра
45'
Jordan Arnolin
71'
Жоау Карвалью
72'
Брайан Мансилья
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эшторил - Арока, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.