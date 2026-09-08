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Эшторил - Арока 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 08-09-2026
Эшторил
Эшторил
0 : 0
Арока
Арока
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Арока
Арока
1ИспанияврХоэль Роблес
4ПортугалиязщФрансишку Феррейра
2ИспаниязщРикард Санчес
79'
5БельгиязщАнтеф Тсунги
46'
3ИспаниязщФернандо Медрано
10ШотландиязщДжордан Холсгров
85'
15ИспанияпзИсмаэль Сиерра
12ПортугалияпзЖоау Карвалью
7ПортугалиянпAndre Lacximicant
79'
14ФранциянпЯнис Беграуи
98Кабо-ВерденпFabricio Garcia
75'
42ПортугалияJordan Arnolin
46'
17Португалиянп Peixinho
75'
99ФранцияпзРафик Гюйтан
79'
22ПортугалияпзPedro Carvalho
79'
90ПортугалияпзTiago Brito
85'
12УругвайврИгнасио Де Арруабаррена
28ПортугалиязщТиагу Эшгаю
3ИспаниязщХосе Фонтан
18УкраиназщОрест Лебеденко
5СербиязщБорис Попович
6НидерландыпзEspen van Ee
46'
8ЯпонияпзТаити Фукуи
19УругвайпзAlfonso Trezza
85'
7ФранцияпзНайс Джуара
10ИспаниянпПабло Госальбес
75'
17ИспаниянпIvan Barbero
75'
89ПортугалияпзПедру Сантуш
46'
21ИспаниязщМатео Флорес
75'
23УругвайнпDylan Nandin
75'
24УругвайпзБрайан Мансилья
85'
Наказания
Антеф Тсунги
30'
Франсишку Феррейра
45'
Jordan Arnolin
71'
Жоау Карвалью
72'
Брайан Мансилья
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эшторил - Арока, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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