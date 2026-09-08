Эшторил - Арока 6 сентября обзор матча Дата публикации: 08-09-2026 Эшторил 0 : 0 Арока Составы команд Эшторил Эшторил Арока Арока 1 вр Хоэль Роблес 4 зщ Франсишку Феррейра 2 зщ Рикард Санчес 79' 5 зщ Антеф Тсунги 46' 3 зщ Фернандо Медрано 10 зщ Джордан Холсгров 85' 15 пз Исмаэль Сиерра 12 пз Жоау Карвалью 7 нп Andre Lacximicant 79' 14 нп Янис Беграуи 98 нп Fabricio Garcia 75' 42 Jordan Arnolin 46' 17 нп Peixinho 75' 99 пз Рафик Гюйтан 79' 22 пз Pedro Carvalho 79' 90 пз Tiago Brito 85' 12 вр Игнасио Де Арруабаррена 28 зщ Тиагу Эшгаю 3 зщ Хосе Фонтан 18 зщ Орест Лебеденко 5 зщ Борис Попович 6 пз Espen van Ee 46' 8 пз Таити Фукуи 19 пз Alfonso Trezza 85' 7 пз Найс Джуара 10 нп Пабло Госальбес 75' 17 нп Ivan Barbero 75' 89 пз Педру Сантуш 46' 21 зщ Матео Флорес 75' 23 нп Dylan Nandin 75' 24 пз Брайан Мансилья 85' Наказания Антеф Тсунги 30' Франсишку Феррейра 45' Jordan Arnolin 71' Жоау Карвалью 72' Брайан Мансилья 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эшторил - Арока, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.