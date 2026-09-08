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Удинезе - Лацио 7 сентября обзор матча

Дата публикации: 08-09-2026
Удинезе
Удинезе
1 : 2
Лацио
Лацио
Составы команд
Удинезе
Удине
Лацио
Рим
40НигерияврМадука Окойе
14ИрландиязщДжеймс Абанква
76'
28ФранциязщУмар Соле
38'
77КамерунзщЭнсо Эбосс
23КосовопзМергим Войвода
24ПольшапзЯкуб Пётровски
15'
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
11Кот-д&#039;ИвуарпзХассан Камара
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
46ИспанияпзУнай Гомес
46'
9АнглиянпКинан Дэвис
76'
38ШотландияпзЛеннон Миллер
15'
27БельгиязщКристиан Кабазель
38'
15Кот-д&#039;ИвуарнпВакун Байо
46'
13ИталиязщНиколо Бертола
76'
6ИспанияпзОйер Саррага
76'
35ГрецияврХристос Мандас
15ИталиязщРомано Флориани
5НидерландызщДанило Дуки
25ДаниязщОливер Нильсен
17ПортугалиязщНуну Тавареш
16ИталияпзДавиде Фраттези
80'
21ФранцияпзРеда Белахьяне
24НидерландыпзКеннет Тейлор
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
90+1'
9ИталиянпАндреа Пинамонти
53'
11ДаниянпГустав Исаксен
53'
14НидерландынпТейянни Нослин
53'
22ИталиянпМаттео Канчелльери
53'
80ИсландияпзАльберт Гудмундссон
80'
23ИспаниязщАльфонсо Педраса
90+1'
Запасные
41ПольшаврБартош Мрозек
93ИталияврДаниэле Паделли
4СловенияпзСанди Ловрич
30ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
7СенегалнпИдрисса Гейе
45БолгариянпДжулио Винчати
91СербиянпЛазар Йованович
40ИталияврЭдоардо Мотта
47ИталияврДавиде Ренцетти
37ХорватиязщЙосип Шутало
28ПольшапзАдриан Пшиборек
29ИталияпзМануэль Лаццари
71ИталияпзВалерио Фаркомени
63ИталиянпФедерико Серра
33БразилияRicardo Bordon
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияДженнаро Гаттузо
Голы
Йеспер Карлстрём
Кинан Дэвис
1:0
49'
Давиде Фраттези
Маттиа Дзакканьи
1:1
75'
Альберт Гудмундссон
Данило Дуки
1:2
88'
Наказания
Якуб Пётровски
13'
Леннон Миллер
23'
Густав Исаксен
25'
Йеспер Карлстрём
45+4'
Вакун Байо
67'
Николо Бертола
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Лацио, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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