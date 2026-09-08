Удинезе - Лацио 7 сентября обзор матча
Дата публикации: 08-09-2026
Удинезе
1 : 2
Лацио
Составы команд
Удинезе
Удине
Лацио
Рим
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
76'
|28
|зщ
|Умар Соле
38'
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|23
|пз
|Мергим Войвода
|24
|пз
|Якуб Пётровски
15'
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|11
|пз
|Хассан Камара
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|46
|пз
|Унай Гомес
46'
|9
|нп
|Кинан Дэвис
76'
|38
|пз
|Леннон Миллер
15'
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
38'
|15
|нп
|Вакун Байо
46'
|13
|зщ
|Николо Бертола
76'
|6
|пз
|Ойер Саррага
76'
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|5
|зщ
|Данило Дуки
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|16
|пз
|Давиде Фраттези
80'
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
90+1'
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
53'
|11
|нп
|Густав Исаксен
53'
|14
|нп
|Тейянни Нослин
53'
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
53'
|80
|пз
|Альберт Гудмундссон
80'
|23
|зщ
|Альфонсо Педраса
90+1'
Запасные
|41
|вр
|Бартош Мрозек
|93
|вр
|Даниэле Паделли
|4
|пз
|Санди Ловрич
|30
|пз
|Георгий Чакветадзе
|7
|нп
|Идрисса Гейе
|45
|нп
|Джулио Винчати
|91
|нп
|Лазар Йованович
|40
|вр
|Эдоардо Мотта
|47
|вр
|Давиде Ренцетти
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|28
|пз
|Адриан Пшиборек
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|71
|пз
|Валерио Фаркомени
|63
|нп
|Федерико Серра
|33
|Ricardo Bordon
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
Голы
Йеспер Карлстрём
Кинан Дэвис
1:0
49'
Давиде Фраттези
Маттиа Дзакканьи
1:1
75'
Альберт Гудмундссон
Данило Дуки
1:2
88'
Наказания
Якуб Пётровски
13'
Леннон Миллер
23'
Густав Исаксен
25'
Йеспер Карлстрём
45+4'
Вакун Байо
67'
Николо Бертола
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Лацио, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.