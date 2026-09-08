Удинезе - Лацио 7 сентября обзор матча Дата публикации: 08-09-2026 Удинезе 1 : 2 Лацио Составы команд Удинезе Удине Лацио Рим 40 вр Мадука Окойе 14 зщ Джеймс Абанква 76' 28 зщ Умар Соле 38' 77 зщ Энсо Эбосс 23 пз Мергим Войвода 24 пз Якуб Пётровски 15' 8 пз Йеспер Карлстрём 11 пз Хассан Камара 32 пз Юрген Эккеленкамп 46 пз Унай Гомес 46' 9 нп Кинан Дэвис 76' 38 пз Леннон Миллер 15' 27 зщ Кристиан Кабазель 38' 15 нп Вакун Байо 46' 13 зщ Николо Бертола 76' 6 пз Ойер Саррага 76' 35 вр Христос Мандас 15 зщ Романо Флориани 5 зщ Данило Дуки 25 зщ Оливер Нильсен 17 зщ Нуну Тавареш 16 пз Давиде Фраттези 80' 21 пз Реда Белахьяне 24 пз Кеннет Тейлор 10 нп Маттиа Дзакканьи 90+1' 9 нп Андреа Пинамонти 53' 11 нп Густав Исаксен 53' 14 нп Тейянни Нослин 53' 22 нп Маттео Канчелльери 53' 80 пз Альберт Гудмундссон 80' 23 зщ Альфонсо Педраса 90+1' Запасные 41 вр Бартош Мрозек 93 вр Даниэле Паделли 4 пз Санди Ловрич 30 пз Георгий Чакветадзе 7 нп Идрисса Гейе 45 нп Джулио Винчати 91 нп Лазар Йованович 40 вр Эдоардо Мотта 47 вр Давиде Ренцетти 37 зщ Йосип Шутало 28 пз Адриан Пшиборек 29 пз Мануэль Лаццари 71 пз Валерио Фаркомени 63 нп Федерико Серра 33 Ricardo Bordon Главные тренеры Коста Руньяич Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Голы Йеспер Карлстрём Кинан Дэвис 1:0 49' Давиде Фраттези Маттиа Дзакканьи 1:1 75' Альберт Гудмундссон Данило Дуки 1:2 88' Наказания Якуб Пётровски 13' Леннон Миллер 23' Густав Исаксен 25' Йеспер Карлстрём 45+4' Вакун Байо 67' Николо Бертола 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Лацио, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.