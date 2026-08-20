Селтик - ЛАСК 19 августа обзор матча
Дата публикации: 20-08-2026
Селтик
3 : 0
ЛАСК
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
ЛАСК
Линц, Австрия
|1
|вр
|Вильями Синисало
|51
|зщ
|Колби Донован
|
83'
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|6
|зщ
|Остон Трасти
|63
|зщ
|Киран Тирни
|
76'
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|8
|пз
|Беньямин Нюгрен
|22
|пз
|Мика Баур
|
65'
|11
|нп
|Камило Дуран
|
83'
|9
|нп
|Каспер Хёг
|13
|нп
|Ян Хюн Чун
|
76'
|41
|пз
|Рео Хататэ
|
65'
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|
76'
|17
|пз
|Себастьян Тунекти
|
76'
|56
|зщ
|Энтони Ралстон
|
83'
|23
|нп
|Хессем Хассан
|
83'
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|43
|зщ
|Alemao
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|20
|пз
|Каспер Йоргенсен
|9
|пз
|Крыштоф Данек
|
65'
|10
|пз
|Роберт Любичич
|30
|пз
|Саша Хорват
|2
|пз
|Джордж Белло
|7
|нп
|Samuel Adeniran
|8
|нп
|Мозес Усор
|
73'
|18
|пз
|Алессандро Шёпф
|
65'
|27
|нп
|Кристоф Ланг
|
73'
Голы
Беньямин Нюгрен
1:0
26'
Камило Дуран
2:0
38'
Камило Дуран
Беньямин Нюгрен
3:0
67'
Наказания
Каспер Йоргенсен
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Селтик - ЛАСК, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.