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Селтик - ЛАСК 19 августа обзор матча

Дата публикации: 20-08-2026
Селтик
Селтик
3 : 0
ЛАСК
ЛАСК
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
ЛАСК
Линц, Австрия
1 Финляндия вр Вильями Синисало
51 Шотландия зщ Колби Донован
83'
20 США зщ Кэмерон Картер-Викерс
6 США зщ Остон Трасти
63 Шотландия зщ Киран Тирни
76'
42 Шотландия пз Каллум Макгрегор
8 Швеция пз Беньямин Нюгрен
22 Германия пз Мика Баур
65'
11 Колумбия нп Камило Дуран
83'
9 Дания нп Каспер Хёг
13 Южная Корея нп Ян Хюн Чун
76'
41 Япония пз Рео Хататэ
65'
5 Ирландия зщ Лиам Скэйлз
76'
17 Тунис пз Себастьян Тунекти
76'
56 Шотландия зщ Энтони Ралстон
83'
23 Египет нп Хессем Хассан
83'
1 Австрия вр Лукас Юнгвирт
4 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
43 Бразилия зщ Alemao
16 Панама зщ Андрес Андраде
20 Дания пз Каспер Йоргенсен
9 Чехия пз Крыштоф Данек
65'
10 Австрия пз Роберт Любичич
30 Австрия пз Саша Хорват
2 США пз Джордж Белло
7 США нп Samuel Adeniran
8 Нигерия нп Мозес Усор
73'
18 Австрия пз Алессандро Шёпф
65'
27 Австрия нп Кристоф Ланг
73'
Голы
Беньямин Нюгрен
1:0
26'
Камило Дуран
2:0
38'
Камило Дуран
Беньямин Нюгрен
3:0
67'
Наказания
Каспер Йоргенсен
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Селтик - ЛАСК, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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