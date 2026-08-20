Селтик - ЛАСК 19 августа обзор матча Дата публикации: 20-08-2026 Селтик 3 : 0 ЛАСК Составы команд Селтик Глазго, Шотландия ЛАСК Линц, Австрия 1 вр Вильями Синисало 51 зщ Колби Донован 83' 20 зщ Кэмерон Картер-Викерс 6 зщ Остон Трасти 63 зщ Киран Тирни 76' 42 пз Каллум Макгрегор 8 пз Беньямин Нюгрен 22 пз Мика Баур 65' 11 нп Камило Дуран 83' 9 нп Каспер Хёг 13 нп Ян Хюн Чун 76' 41 пз Рео Хататэ 65' 5 зщ Лиам Скэйлз 76' 17 пз Себастьян Тунекти 76' 56 зщ Энтони Ралстон 83' 23 нп Хессем Хассан 83' 1 вр Лукас Юнгвирт 4 зщ Ксавье Мбуямба 43 зщ Alemao 16 зщ Андрес Андраде 20 пз Каспер Йоргенсен 9 пз Крыштоф Данек 65' 10 пз Роберт Любичич 30 пз Саша Хорват 2 пз Джордж Белло 7 нп Samuel Adeniran 8 нп Мозес Усор 73' 18 пз Алессандро Шёпф 65' 27 нп Кристоф Ланг 73' Голы Беньямин Нюгрен 1:0 26' Камило Дуран 2:0 38' Камило Дуран Беньямин Нюгрен 3:0 67' Наказания Каспер Йоргенсен 82'

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