НЕК Неймеген - Будё-Глимт 19 августа обзор матча
Дата публикации: 20-08-2026
НЕК Неймеген
1 : 3
Будё-Глимт
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
|1
|вр
|Гонсало Креттас
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
68'
|21
|зщ
|Тобиас Шторм
|24
|зщ
|Деверон Фонвилл
82'
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|9
|пз
|Тьяронн Чери
82'
|20
|пз
|Ноэ Лебретон
|99
|пз
|Клемент Бисхофф
|7
|нп
|Эмре Мор
68'
|10
|нп
|Душан Тадич
|30
|нп
|Брайан Линссен
68'
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
68'
|19
|пз
|Adam Tahaui
68'
|14
|нп
|Кай Сирхёйс
68'
|66
|зщ
|Альмугера Кабар
82'
|34
|нп
|Кевин Керс
82'
|12
|вр
|Никита Хайкин
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|5
|зщ
|Хайтам Алеесами
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
76'
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|7
|пз
|Патрик Берг
|8
|пз
|Сондре Эукленн
90+2'
|19
|пз
|Сондре Брунстад
90+2'
|9
|нп
|Андреас Хельмерсен
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
59'
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
76'
|17
|нп
|Ола Брюнхильдсен
59'
|16
|пз
|Джошуа Китолано
76'
|25
|нп
|Исак Дюбвик Мяяття
76'
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
90+2'
|22
|зщ
|Йоэль Мугиша
90+2'
Запасные
|12
|вр
|Николас Польстер
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|17
|зщ
|Брам Нёйтинк
|73
|зщ
|Габриэл Браш
|8
|пз
|Исак Хансен-Аарёэн
|11
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|32
|пз
|Вито ван Крой
|1
|вр
|Юлиан Файе Лунн
|14
|пз
|Ульрик Салтнес
|24
|нп
|Даниэль Басси
|31
|нп
|Хиндрин Наджа Чули
|32
|Kasper Johansen Solhaug
|43
|Martin Lund Andersen
Главные тренеры
|Дик Схрёдер
|Хьетиль Кнутсен
Голы
Сондре Брунстад
Йенс Петтер Хёуге
0:1
25'
Андреас Хельмерсен
0:2
44'
Хайтам Алеесами
Патрик Берг
0:3
50'
Клемент Бисхофф
Душан Тадич
1:3
85'
Наказания
Тобиас Шторм
43'
Ола Брюнхильдсен
64'
Жамиру Монтейру
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн НЕК Неймеген - Будё-Глимт, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.