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НЕК Неймеген - Будё-Глимт 19 августа обзор матча

Дата публикации: 20-08-2026
НЕК Неймеген
НЕК Неймеген
1 : 3
Будё-Глимт
Будё-Глимт
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1АргентинаврГонсало Креттас
2ФранциязщБрайанн Перейра
68'
21ДаниязщТобиас Шторм
24КюрасаозщДеверон Фонвилл
82'
6ХорватияпзДарко Неяшмич
9СуринампзТьяронн Чери
82'
20ФранцияпзНоэ Лебретон
99ДанияпзКлемент Бисхофф
7ТурциянпЭмре Мор
68'
10СербиянпДушан Тадич
30НидерландынпБрайан Линссен
68'
35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
68'
19НидерландыпзAdam Tahaui
68'
14НидерландынпКай Сирхёйс
68'
66ГерманиязщАльмугера Кабар
82'
34НидерландынпКевин Керс
82'
12РоссияврНикита Хайкин
4НорвегиязщОдин Бёртуфт
5НорвегиязщХайтам Алеесами
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
76'
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
7НорвегияпзПатрик Берг
8НорвегияпзСондре Эукленн
90+2'
19НорвегияпзСондре Брунстад
90+2'
9НорвегиянпАндреас Хельмерсен
10НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
59'
11НорвегиянпОле-Дидрик Бломберг
76'
17НорвегиянпОла Брюнхильдсен
59'
16НорвегияпзДжошуа Китолано
76'
25НорвегиянпИсак Дюбвик Мяяття
76'
2ДаниязщВилладс Нильсен
90+2'
22НорвегиязщЙоэль Мугиша
90+2'
Запасные
12АвстрияврНиколас Польстер
5НидерландызщТомас Ауэян
17НидерландызщБрам Нёйтинк
73ПортугалиязщГабриэл Браш
8НорвегияпзИсак Хансен-Аарёэн
11ИсландияпзВиллюм-Тор Виллюмссон
32НидерландыпзВито ван Крой
1НорвегияврЮлиан Файе Лунн
14НорвегияпзУльрик Салтнес
24НорвегиянпДаниэль Басси
31НорвегиянпХиндрин Наджа Чули
32НорвегияKasper Johansen Solhaug
43НорвегияMartin Lund Andersen
Главные тренеры
НидерландыДик Схрёдер
НорвегияХьетиль Кнутсен
Голы
Сондре Брунстад
Йенс Петтер Хёуге
0:1
25'
Андреас Хельмерсен
0:2
44'
Хайтам Алеесами
Патрик Берг
0:3
50'
Клемент Бисхофф
Душан Тадич
1:3
85'
Наказания
Тобиас Шторм
43'
Ола Брюнхильдсен
64'
Жамиру Монтейру
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн НЕК Неймеген - Будё-Глимт, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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