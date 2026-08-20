НЕК Неймеген - Будё-Глимт 19 августа обзор матча Дата публикации: 20-08-2026 НЕК Неймеген 1 : 3 Будё-Глимт Составы команд НЕК Неймеген Неймеген, Нидерланды Будё-Глимт Будё, Норвегия 1 вр Гонсало Креттас 2 зщ Брайанн Перейра 68' 21 зщ Тобиас Шторм 24 зщ Деверон Фонвилл 82' 6 пз Дарко Неяшмич 9 пз Тьяронн Чери 82' 20 пз Ноэ Лебретон 99 пз Клемент Бисхофф 7 нп Эмре Мор 68' 10 нп Душан Тадич 30 нп Брайан Линссен 68' 35 пз Жамиру Монтейру 68' 19 пз Adam Tahaui 68' 14 нп Кай Сирхёйс 68' 66 зщ Альмугера Кабар 82' 34 нп Кевин Керс 82' 12 вр Никита Хайкин 4 зщ Один Бёртуфт 5 зщ Хайтам Алеесами 15 зщ Фредрик Бьёркан 76' 20 зщ Фредрик Шёвольд 7 пз Патрик Берг 8 пз Сондре Эукленн 90+2' 19 пз Сондре Брунстад 90+2' 9 нп Андреас Хельмерсен 10 нп Йенс Петтер Хёуге 59' 11 нп Оле-Дидрик Бломберг 76' 17 нп Ола Брюнхильдсен 59' 16 пз Джошуа Китолано 76' 25 нп Исак Дюбвик Мяяття 76' 2 зщ Вилладс Нильсен 90+2' 22 зщ Йоэль Мугиша 90+2' Запасные 12 вр Николас Польстер 5 зщ Томас Ауэян 17 зщ Брам Нёйтинк 73 зщ Габриэл Браш 8 пз Исак Хансен-Аарёэн 11 пз Виллюм-Тор Виллюмссон 32 пз Вито ван Крой 1 вр Юлиан Файе Лунн 14 пз Ульрик Салтнес 24 нп Даниэль Басси 31 нп Хиндрин Наджа Чули 32 Kasper Johansen Solhaug 43 Martin Lund Andersen Главные тренеры Дик Схрёдер Хьетиль Кнутсен Голы Сондре Брунстад Йенс Петтер Хёуге 0:1 25' Андреас Хельмерсен 0:2 44' Хайтам Алеесами Патрик Берг 0:3 50' Клемент Бисхофф Душан Тадич 1:3 85' Наказания Тобиас Шторм 43' Ола Брюнхильдсен 64' Жамиру Монтейру 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн НЕК Неймеген - Будё-Глимт, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.