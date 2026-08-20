Хапоэль Б-Ш - Сабах 19 августа обзор матча
Дата публикации: 20-08-2026
Хапоэль Б-Ш
2 : 1
Сабах
Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Сабах
Баку, Азербайджан
|1
|вр
|Офир Марсиано
|2
|зщ
|Гай Мизрахи
|4
|зщ
|Мигел Витор
|12
|зщ
|Итай Ротман
|5
|зщ
|Педру Амадор
|28
|пз
|Нив Иеошуа
85'
|25
|пз
|Нонока
|7
|пз
|Элиэль Перец
|20
|нп
|Javon East
71'
|66
|нп
|Игор Златанович
85'
|9
|нп
|Захи Ахмед
66'
|11
|пз
|Амир Ганах
66'
|45
|пз
|Мохаммед Абу Руми
71'
|8
|пз
|Мохаммад Кнаан
85'
|14
|нп
|Йонас Маледе
85'
|92
|вр
|Стас Покатилов
|80
|зщ
|Аким Зедадка
|3
|зщ
|Стив Сольве
89'
|5
|зщ
|Рахман Дашдамиров
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|7
|пз
|Умарали Рахмоналиев
|13
|пз
|Иван Лепиница
|10
|пз
|Алексей Исаев
74'
|34
|нп
|Ксандер Северина
56'
|21
|нп
|Велько Шимич
|20
|нп
|Джой-Лэнс Миккельс
|99
|нп
|Орфе Мбина
56'
|8
|пз
|Christian Nwachukwu
74'
|33
|зщ
|Жуниор Алмейда
89'
Запасные
|34
|вр
|Марко Вольф
|3
|зщ
|Матан Балтакса
|13
|зщ
|Офир Давидзада
|18
|зщ
|Рой Леви
|44
|зщ
|Джибриль Диоп
|23
|пз
|Итай Хазут
|27
|пз
|Йоан Стоянов
|19
|Amit Ohana
|1
|вр
|Амин Рамазанов
|94
|вр
|Реван Мирземмедов
|4
|зщ
|Эйден Маккарти
|17
|зщ
|Теллур Мютеллимов
|6
|пз
|Абдулла Хайбулаев
|16
|пз
|Рауф Рюстемли
|88
|пз
|Родригу Фернандеш
|11
|нп
|Кахим Пэррис
|23
|нп
|Юнес Лашааб
Главные тренеры
|Ран Козух
|Валдас Дамбраускас
Голы
Велько Шимич
Тимотеуш Пухач
0:1
6'
Javon East
Педру Амадор
1:1
43'
Игор Златанович
Элиэль Перец
2:1
79'
Наказания
Мигел Витор
76'
Итай Ротман
77'
Амир Ганах
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хапоэль Б-Ш - Сабах, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.