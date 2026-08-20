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Хапоэль Б-Ш - Сабах 19 августа обзор матча

Дата публикации: 20-08-2026
Хапоэль Б-Ш
Хапоэль Б-Ш
2 : 1
Сабах
Сабах
Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Сабах
Баку, Азербайджан
1ИзраильврОфир Марсиано
2ИзраильзщГай Мизрахи
4ИзраильзщМигел Витор
12ИзраильзщИтай Ротман
5ПортугалиязщПедру Амадор
28ИзраильпзНив Иеошуа
85'
25Бразилияпз Нонока
7ИзраильпзЭлиэль Перец
20ЯмайканпJavon East
71'
66СербиянпИгор Златанович
85'
9ИзраильнпЗахи Ахмед
66'
11ИзраильпзАмир Ганах
66'
45ИзраильпзМохаммед Абу Руми
71'
8ИзраильпзМохаммад Кнаан
85'
14ИзраильнпЙонас Маледе
85'
92КазахстанврСтас Покатилов
80АлжирзщАким Зедадка
3ГваделупазщСтив Сольве
89'
5АзербайджанзщРахман Дашдамиров
27ПольшазщТимотеуш Пухач
7УзбекистанпзУмарали Рахмоналиев
13ХорватияпзИван Лепиница
10АзербайджанпзАлексей Исаев
74'
34КюрасаонпКсандер Северина
56'
21СербиянпВелько Шимич
20РуанданпДжой-Лэнс Миккельс
99ГабоннпОрфе Мбина
56'
8НигерияпзChristian Nwachukwu
74'
33БразилиязщЖуниор Алмейда
89'
Запасные
34АргентинаврМарко Вольф
3ИзраильзщМатан Балтакса
13ИзраильзщОфир Давидзада
18ИзраильзщРой Леви
44СенегалзщДжибриль Диоп
23ИзраильпзИтай Хазут
27БолгарияпзЙоан Стоянов
19ИзраильAmit Ohana
1АзербайджанврАмин Рамазанов
94АзербайджанврРеван Мирземмедов
4ЮАРзщЭйден Маккарти
17АзербайджанзщТеллур Мютеллимов
6АзербайджанпзАбдулла Хайбулаев
16АзербайджанпзРауф Рюстемли
88ПортугалияпзРодригу Фернандеш
11ЯмайканпКахим Пэррис
23ФранциянпЮнес Лашааб
Главные тренеры
ИзраильРан Козух
ЛитваВалдас Дамбраускас
Голы
Велько Шимич
Тимотеуш Пухач
0:1
6'
Javon East
Педру Амадор
1:1
43'
Игор Златанович
Элиэль Перец
2:1
79'
Наказания
Мигел Витор
76'
Итай Ротман
77'
Амир Ганах
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хапоэль Б-Ш - Сабах, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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