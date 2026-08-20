Хапоэль Б-Ш - Сабах 19 августа обзор матча Дата публикации: 20-08-2026 Хапоэль Б-Ш 2 : 1 Сабах Составы команд Хапоэль Б-Ш Беэр-Шева, Израиль Сабах Баку, Азербайджан 1 вр Офир Марсиано 2 зщ Гай Мизрахи 4 зщ Мигел Витор 12 зщ Итай Ротман 5 зщ Педру Амадор 28 пз Нив Иеошуа 85' 25 пз Нонока 7 пз Элиэль Перец 20 нп Javon East 71' 66 нп Игор Златанович 85' 9 нп Захи Ахмед 66' 11 пз Амир Ганах 66' 45 пз Мохаммед Абу Руми 71' 8 пз Мохаммад Кнаан 85' 14 нп Йонас Маледе 85' 92 вр Стас Покатилов 80 зщ Аким Зедадка 3 зщ Стив Сольве 89' 5 зщ Рахман Дашдамиров 27 зщ Тимотеуш Пухач 7 пз Умарали Рахмоналиев 13 пз Иван Лепиница 10 пз Алексей Исаев 74' 34 нп Ксандер Северина 56' 21 нп Велько Шимич 20 нп Джой-Лэнс Миккельс 99 нп Орфе Мбина 56' 8 пз Christian Nwachukwu 74' 33 зщ Жуниор Алмейда 89' Запасные 34 вр Марко Вольф 3 зщ Матан Балтакса 13 зщ Офир Давидзада 18 зщ Рой Леви 44 зщ Джибриль Диоп 23 пз Итай Хазут 27 пз Йоан Стоянов 19 Amit Ohana 1 вр Амин Рамазанов 94 вр Реван Мирземмедов 4 зщ Эйден Маккарти 17 зщ Теллур Мютеллимов 6 пз Абдулла Хайбулаев 16 пз Рауф Рюстемли 88 пз Родригу Фернандеш 11 нп Кахим Пэррис 23 нп Юнес Лашааб Главные тренеры Ран Козух Валдас Дамбраускас Голы Велько Шимич Тимотеуш Пухач 0:1 6' Javon East Педру Амадор 1:1 43' Игор Златанович Элиэль Перец 2:1 79' Наказания Мигел Витор 76' Итай Ротман 77' Амир Ганах 85'

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