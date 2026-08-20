Слован - Целе 19 августа обзор матча Дата публикации: 20-08-2026 Слован Бр 1 : 1 Целе Составы команд Слован Бр Братислава, Словакия Целе Целе, Словения 71 вр Доминик Такач 28 зщ Сесар Блэкман 12 зщ Кенан Байрич 15 зщ Светозар Маркович 57 зщ Сандру Круш 70 пз Кристиан Мартинес 84' 3 пз Петер Покорны 20 пз Ален Мустафич 70' 11 пз Тигран Барсегян 84' 21 пз Сулейман Камара 70' 13 нп Роман Черепкаи 62' 14 пз Аласана Йираджанг 62' 88 пз Даики Мацуока 70' 19 нп Manasse Kianga 70' 5 пз Рахим Ибрахим 84' 99 нп Андраж Шпорар 84' 1 вр Жан-Люк Лебан 2 зщ Пиюс Ширвис 77' 4 зщ Дарко Хрка 6 зщ Артемиюс Тутишкинас 13 пз Папа Даниэль 77' 8 пз Марио Квешич 86' 19 пз Марк Забуковник 10 пз Свит Сешлар 77 нп Матиц Иваншек 57' 47 нп Армандас Кучис 57' 11 нп Милёт Авдюли 7 пз Беньямин Вербич 57' 17 пз Андрей Котник 57' 20 зщ Альфа Дьонку 77' 27 пз Ivan Ćalušić 77' 91 нп Яя Дукули 86' Запасные 1 вр Александар Попович 44 вр Матуш Мацик 2 зщ Самуэль Козловский 6 зщ Кевин Виммер 8 пз Артур Гайдош 29 пз Alexej Maros 77 пз Данил Игнатенко 12 вр Лука Колар 23 вр Жига Фрелих 3 зщ Дамьян Вуклишевич 33 зщ Леонардо Кутрис 25 пз Ветон Туша 94 пз Rudi Vancas 99 нп Matej Poplatnik Главные тренеры Витор Кампелуш Голы Роман Черепкаи Кристиан Мартинес 1:0 15' Милёт Авдюли 1:1 41' Наказания Кенан Байрич 45' Милёт Авдюли 59' Сесар Блэкман 83' Марк Забуковник 86'

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