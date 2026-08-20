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Слован - Целе 19 августа обзор матча

Дата публикации: 20-08-2026
Слован Бр
Слован Бр
1 : 1
Целе
Целе
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Целе
Целе, Словения
71СловакияврДоминик Такач
28ПанамазщСесар Блэкман
12СловениязщКенан Байрич
15СербиязщСветозар Маркович
57АнголазщСандру Круш
70ПанамапзКристиан Мартинес
84'
3СловакияпзПетер Покорны
20Босния и ГерцеговинапзАлен Мустафич
70'
11АрменияпзТигран Барсегян
84'
21ГамбияпзСулейман Камара
70'
13СловакиянпРоман Черепкаи
62'
14ГамбияпзАласана Йираджанг
62'
88ЯпонияпзДаики Мацуока
70'
19АнглиянпManasse Kianga
70'
5ГанапзРахим Ибрахим
84'
99СловениянпАндраж Шпорар
84'
1СловенияврЖан-Люк Лебан
2ЛитвазщПиюс Ширвис
77'
4СловениязщДарко Хрка
6ЛитвазщАртемиюс Тутишкинас
13НигерияпзПапа Даниэль
77'
8Босния и ГерцеговинапзМарио Квешич
86'
19СловенияпзМарк Забуковник
10СловенияпзСвит Сешлар
77СловениянпМатиц Иваншек
57'
47ЛитванпАрмандас Кучис
57'
11КосовонпМилёт Авдюли
7СловенияпзБеньямин Вербич
57'
17СловенияпзАндрей Котник
57'
20СенегалзщАльфа Дьонку
77'
27ХорватияпзIvan Ćalušić
77'
91АвстралиянпЯя Дукули
86'
Запасные
1СербияврАлександар Попович
44СловакияврМатуш Мацик
2СловакиязщСамуэль Козловский
6АвстриязщКевин Виммер
8СловакияпзАртур Гайдош
29СловакияпзAlexej Maros
77УкраинапзДанил Игнатенко
12СловенияврЛука Колар
23СловенияврЖига Фрелих
3СловениязщДамьян Вуклишевич
33ГрециязщЛеонардо Кутрис
25КосовопзВетон Туша
94СловенияпзRudi Vancas
99СловениянпMatej Poplatnik
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
Голы
Роман Черепкаи
Кристиан Мартинес
1:0
15'
Милёт Авдюли
1:1
41'
Наказания
Кенан Байрич
45'
Милёт Авдюли
59'
Сесар Блэкман
83'
Марк Забуковник
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Слован - Целе, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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