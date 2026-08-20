Слован - Целе 19 августа обзор матча
Дата публикации: 20-08-2026
Слован Бр
1 : 1
Целе
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Целе
Целе, Словения
|71
|вр
|Доминик Такач
|28
|зщ
|Сесар Блэкман
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|15
|зщ
|Светозар Маркович
|57
|зщ
|Сандру Круш
|70
|пз
|Кристиан Мартинес
84'
|3
|пз
|Петер Покорны
|20
|пз
|Ален Мустафич
70'
|11
|пз
|Тигран Барсегян
84'
|21
|пз
|Сулейман Камара
70'
|13
|нп
|Роман Черепкаи
62'
|14
|пз
|Аласана Йираджанг
62'
|88
|пз
|Даики Мацуока
70'
|19
|нп
|Manasse Kianga
70'
|5
|пз
|Рахим Ибрахим
84'
|99
|нп
|Андраж Шпорар
84'
|1
|вр
|Жан-Люк Лебан
|2
|зщ
|Пиюс Ширвис
77'
|4
|зщ
|Дарко Хрка
|6
|зщ
|Артемиюс Тутишкинас
|13
|пз
|Папа Даниэль
77'
|8
|пз
|Марио Квешич
86'
|19
|пз
|Марк Забуковник
|10
|пз
|Свит Сешлар
|77
|нп
|Матиц Иваншек
57'
|47
|нп
|Армандас Кучис
57'
|11
|нп
|Милёт Авдюли
|7
|пз
|Беньямин Вербич
57'
|17
|пз
|Андрей Котник
57'
|20
|зщ
|Альфа Дьонку
77'
|27
|пз
|Ivan Ćalušić
77'
|91
|нп
|Яя Дукули
86'
Запасные
|1
|вр
|Александар Попович
|44
|вр
|Матуш Мацик
|2
|зщ
|Самуэль Козловский
|6
|зщ
|Кевин Виммер
|8
|пз
|Артур Гайдош
|29
|пз
|Alexej Maros
|77
|пз
|Данил Игнатенко
|12
|вр
|Лука Колар
|23
|вр
|Жига Фрелих
|3
|зщ
|Дамьян Вуклишевич
|33
|зщ
|Леонардо Кутрис
|25
|пз
|Ветон Туша
|94
|пз
|Rudi Vancas
|99
|нп
|Matej Poplatnik
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
Голы
Роман Черепкаи
Кристиан Мартинес
1:0
15'
Милёт Авдюли
1:1
41'
Наказания
Кенан Байрич
45'
Милёт Авдюли
59'
Сесар Блэкман
83'
Марк Забуковник
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Слован - Целе, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.