Акрон - Локомотив 1 сентября обзор матча Дата публикации: 01-09-2026 Акрон 0 : 0 1 : 1 Локомотив М Составы команд Акрон Тольятти Локомотив М Москва 32 вр Игнат Тереховский 47 зщ Егор Ведерников 3 зщ Пауло Витор 89 зщ Денис Попенков 81 пз Никита Базилевский 67' 67 пз Никита Платон 67' 8 пз Кристиян Бистрович 46' 15 пз Стефан Лончар 46' 80 пз Хетаг Хосонов 39 нп Назар Макеев 69 нп Арсений Дмитриев 13 зщ Вячеслав Бардыбахин 46' 22 пз Константин Марадишвили 46' 6 пз Карлен Оганесян 67' 7 нп Жилсон Беншимол 67'76' 11 нп Дуду 76' 22 вр Илья Лантратов 85 зщ Евгений Морозов 24 зщ Максим Ненахов 58' 23 зщ Сесар Монтес 45 зщ Александр Сильянов 88 пз Михаил Щетинин 46' 6 пз Сергей Бабкин 47 пз Данила Годяев 7 нп Зелимхан Бакаев 58' 11 нп Вадим Раков 58' 19 нп Александр Руденко 80' 8 пз Александр Коваленко 46' 74 пз Даниил Чевардин 58' 9 нп Сергей Пиняев 58' 17 нп Никита Салтыков 58' 63 нп Владислав Голубев 80' Запасные 98 вр Роман Волочай 88 вр Виталий Гудиев 2 зщ Йомар Роча 72 зщ Марат Хаметов 26 зщ Родригу Эшковал 33 нп Максим Холодов 1 вр Антон Митрюшкин 16 вр Даниил Веселов 3 зщ Лукас Фассон 59 зщ Егор Погостнов 75 пз Илья Еремеев 99 нп Руслан Мялковский Главные тренеры Срджан Благоевич Михаил Михайлович Галактионов Послематчевые пенальти Сесар Монтес 0:1 Хетаг Хосонов 1:1 Наказания Стефан Лончар 26' Сергей Бабкин 37' Максим Ненахов 52' Евгений Морозов 62' Александр Руденко 73'

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