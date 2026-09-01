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Акрон - Локомотив 1 сентября обзор матча

Дата публикации: 01-09-2026
Акрон
Акрон
0 : 01 : 1
Локомотив М
Локомотив М
Составы команд
Акрон
Тольятти
Локомотив М
Москва
32РоссияврИгнат Тереховский
47РоссиязщЕгор Ведерников
3БразилиязщПауло Витор
89РоссиязщДенис Попенков
81РоссияпзНикита Базилевский
67'
67РоссияпзНикита Платон
67'
8ХорватияпзКристиян Бистрович
46'
15ЧерногорияпзСтефан Лончар
46'
80РоссияпзХетаг Хосонов
39РоссиянпНазар Макеев
69РоссиянпАрсений Дмитриев
13РоссиязщВячеслав Бардыбахин
46'
22РоссияпзКонстантин Марадишвили
46'
6АрменияпзКарлен Оганесян
67'
7Кабо-ВерденпЖилсон Беншимол
67'76'
11Бразилиянп Дуду
76'
22РоссияврИлья Лантратов
85РоссиязщЕвгений Морозов
24РоссиязщМаксим Ненахов
58'
23МексиказщСесар Монтес
45РоссиязщАлександр Сильянов
88РоссияпзМихаил Щетинин
46'
6РоссияпзСергей Бабкин
47РоссияпзДанила Годяев
7РоссиянпЗелимхан Бакаев
58'
11РоссиянпВадим Раков
58'
19РоссиянпАлександр Руденко
80'
8РоссияпзАлександр Коваленко
46'
74РоссияпзДаниил Чевардин
58'
9РоссиянпСергей Пиняев
58'
17РоссиянпНикита Салтыков
58'
63РоссиянпВладислав Голубев
80'
Запасные
98РоссияврРоман Волочай
88РоссияврВиталий Гудиев
2БоливиязщЙомар Роча
72РоссиязщМарат Хаметов
26ПортугалиязщРодригу Эшковал
33РоссиянпМаксим Холодов
1РоссияврАнтон Митрюшкин
16РоссияврДаниил Веселов
3БразилиязщЛукас Фассон
59РоссиязщЕгор Погостнов
75РоссияпзИлья Еремеев
99БеларусьнпРуслан Мялковский
Главные тренеры
СербияСрджан Благоевич
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
Послематчевые пенальти
Сесар Монтес
0:1
Хетаг Хосонов
1:1
Наказания
Стефан Лончар
26'
Сергей Бабкин
37'
Максим Ненахов
52'
Евгений Морозов
62'
Александр Руденко
73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Локомотив, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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