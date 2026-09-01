Акрон - Локомотив 1 сентября обзор матча
Дата публикации: 01-09-2026
Акрон
0 : 01 : 1
Локомотив М
Составы команд
Акрон
Тольятти
Локомотив М
Москва
|32
|вр
|Игнат Тереховский
|47
|зщ
|Егор Ведерников
|3
|зщ
|Пауло Витор
|89
|зщ
|Денис Попенков
|81
|пз
|Никита Базилевский
67'
|67
|пз
|Никита Платон
67'
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
46'
|15
|пз
|Стефан Лончар
46'
|80
|пз
|Хетаг Хосонов
|39
|нп
|Назар Макеев
|69
|нп
|Арсений Дмитриев
|13
|зщ
|Вячеслав Бардыбахин
46'
|22
|пз
|Константин Марадишвили
46'
|6
|пз
|Карлен Оганесян
67'
|7
|нп
|Жилсон Беншимол
67'76'
|11
|нп
|Дуду
76'
|22
|вр
|Илья Лантратов
|85
|зщ
|Евгений Морозов
|24
|зщ
|Максим Ненахов
58'
|23
|зщ
|Сесар Монтес
|45
|зщ
|Александр Сильянов
|88
|пз
|Михаил Щетинин
46'
|6
|пз
|Сергей Бабкин
|47
|пз
|Данила Годяев
|7
|нп
|Зелимхан Бакаев
58'
|11
|нп
|Вадим Раков
58'
|19
|нп
|Александр Руденко
80'
|8
|пз
|Александр Коваленко
46'
|74
|пз
|Даниил Чевардин
58'
|9
|нп
|Сергей Пиняев
58'
|17
|нп
|Никита Салтыков
58'
|63
|нп
|Владислав Голубев
80'
Запасные
|98
|вр
|Роман Волочай
|88
|вр
|Виталий Гудиев
|2
|зщ
|Йомар Роча
|72
|зщ
|Марат Хаметов
|26
|зщ
|Родригу Эшковал
|33
|нп
|Максим Холодов
|1
|вр
|Антон Митрюшкин
|16
|вр
|Даниил Веселов
|3
|зщ
|Лукас Фассон
|59
|зщ
|Егор Погостнов
|75
|пз
|Илья Еремеев
|99
|нп
|Руслан Мялковский
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
|Михаил Михайлович Галактионов
Послематчевые пенальти
Сесар Монтес
0:1
Хетаг Хосонов
1:1
Наказания
Стефан Лончар
26'
Сергей Бабкин
37'
Максим Ненахов
52'
Евгений Морозов
62'
Александр Руденко
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Локомотив, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.