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Факел - Краснодар 1 сентября обзор матча

Дата публикации: 01-09-2026
Факел
Факел
1 : 13 : 4
Краснодар
Краснодар
Составы команд
Факел
Воронеж
Краснодар
Краснодар
35РоссияврВячеслав Доровских
53РоссиязщМатвей Бардачёв
22МароккозщХодейфа Эль-Мхассани
20РоссиязщИгорь Юрганов
40Бразилиязщ Клейтон
73'
8РоссияпзАбдула Багамаев
65'
23РоссияпзВячеслав Якимов
46'
17БеларусьпзАнтон Ковалёв
97РоссияпзБутта Магомедов
19АлбаниянпБелайди Пуси
78'
7РоссиянпМаксим Турищев
65'
52РоссияпзРавиль Нетфуллин
46'
99РоссияпзНиколай Гиоргобиани
65'
9ФранциянпАксель Гнапи
65'
5РоссиязщАльберт Габараев
73'
55Босния и ГерцеговиназщДарко Тодорович
78'
16РоссияврАлександр Корякин
59РоссиязщАртем Хмарин
17РоссиязщВалентин Пальцев
4БразилиязщДиего Коста
30РоссиязщСтепан Садчиков
21РоссияпзМагомед Оздоев
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
47РоссияпзДаниил Уткин
87'
11АнголанпЖоау Батчи
77'
96РоссиянпАлександр Кокшаров
46'
23УругвайнпХуан Боселли
61'
70РоссиянпАртем Дряхлов
46'
10РоссиянпДмитрий Воробьёв
61'
74РоссиянпДаниэль Амбарцумов
77'
60РоссияпзАндрей Полевой
87'
Запасные
1РоссияврДаниил Фролкин
96РоссияврИгорь Обухов
44РоссиязщЮрий Журавлёв
25РоссиянпАлександр Беляев
11РоссиянпАлексей Сутормин
93РоссиянпМераби Уридия
86РоссияврАрсений Урбин
50РоссиязщНикита Закарлюка
84РоссиязщБогдан Кудзаву
75РоссиянпОлег Семизаров
Главные тренеры
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияМурад Олегович Мусаев
Голы
Антон Ковалёв
Бутта Магомедов
1:0
59'
Магомед Оздоев
Степан Садчиков
1:1
60'
Послематчевые пенальти
Матвей Бардачёв
1:0
Валентин Пальцев
1:1
Аксель Гнапи
2:1
Диего Коста
2:1
Николай Гиоргобиани
2:1
Дмитрий Воробьёв
2:2
Бутта Магомедов
2:2
Кевин Ленини
2:3
Дарко Тодорович
3:3
Магомед Оздоев
3:4
Наказания
Игорь Юрганов
52'
Артем Дряхлов
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Краснодар, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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