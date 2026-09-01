Факел - Краснодар 1 сентября обзор матча Дата публикации: 01-09-2026 Факел 1 : 1 3 : 4 Краснодар Составы команд Факел Воронеж Краснодар Краснодар 35 вр Вячеслав Доровских 53 зщ Матвей Бардачёв 22 зщ Ходейфа Эль-Мхассани 20 зщ Игорь Юрганов 40 зщ Клейтон 73' 8 пз Абдула Багамаев 65' 23 пз Вячеслав Якимов 46' 17 пз Антон Ковалёв 97 пз Бутта Магомедов 19 нп Белайди Пуси 78' 7 нп Максим Турищев 65' 52 пз Равиль Нетфуллин 46' 99 пз Николай Гиоргобиани 65' 9 нп Аксель Гнапи 65' 5 зщ Альберт Габараев 73' 55 зщ Дарко Тодорович 78' 16 вр Александр Корякин 59 зщ Артем Хмарин 17 зщ Валентин Пальцев 4 зщ Диего Коста 30 зщ Степан Садчиков 21 пз Магомед Оздоев 6 пз Кевин Ленини 47 пз Даниил Уткин 87' 11 нп Жоау Батчи 77' 96 нп Александр Кокшаров 46' 23 нп Хуан Боселли 61' 70 нп Артем Дряхлов 46' 10 нп Дмитрий Воробьёв 61' 74 нп Даниэль Амбарцумов 77' 60 пз Андрей Полевой 87' Запасные 1 вр Даниил Фролкин 96 вр Игорь Обухов 44 зщ Юрий Журавлёв 25 нп Александр Беляев 11 нп Алексей Сутормин 93 нп Мераби Уридия 86 вр Арсений Урбин 50 зщ Никита Закарлюка 84 зщ Богдан Кудзаву 75 нп Олег Семизаров Главные тренеры Олег Петрович Василенко Мурад Олегович Мусаев Голы Антон Ковалёв Бутта Магомедов 1:0 59' Магомед Оздоев Степан Садчиков 1:1 60' Послематчевые пенальти Матвей Бардачёв 1:0 Валентин Пальцев 1:1 Аксель Гнапи 2:1 Диего Коста 2:1 Николай Гиоргобиани 2:1 Дмитрий Воробьёв 2:2 Бутта Магомедов 2:2 Кевин Ленини 2:3 Дарко Тодорович 3:3 Магомед Оздоев 3:4 Наказания Игорь Юрганов 52' Артем Дряхлов 90'

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