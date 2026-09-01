Факел - Краснодар 1 сентября обзор матча
Дата публикации: 01-09-2026
Факел
1 : 13 : 4
Краснодар
Составы команд
Факел
Воронеж
Краснодар
Краснодар
|35
|вр
|Вячеслав Доровских
|53
|зщ
|Матвей Бардачёв
|22
|зщ
|Ходейфа Эль-Мхассани
|20
|зщ
|Игорь Юрганов
|40
|зщ
|Клейтон
73'
|8
|пз
|Абдула Багамаев
65'
|23
|пз
|Вячеслав Якимов
46'
|17
|пз
|Антон Ковалёв
|97
|пз
|Бутта Магомедов
|19
|нп
|Белайди Пуси
78'
|7
|нп
|Максим Турищев
65'
|52
|пз
|Равиль Нетфуллин
46'
|99
|пз
|Николай Гиоргобиани
65'
|9
|нп
|Аксель Гнапи
65'
|5
|зщ
|Альберт Габараев
73'
|55
|зщ
|Дарко Тодорович
78'
|16
|вр
|Александр Корякин
|59
|зщ
|Артем Хмарин
|17
|зщ
|Валентин Пальцев
|4
|зщ
|Диего Коста
|30
|зщ
|Степан Садчиков
|21
|пз
|Магомед Оздоев
|6
|пз
|Кевин Ленини
|47
|пз
|Даниил Уткин
87'
|11
|нп
|Жоау Батчи
77'
|96
|нп
|Александр Кокшаров
46'
|23
|нп
|Хуан Боселли
61'
|70
|нп
|Артем Дряхлов
46'
|10
|нп
|Дмитрий Воробьёв
61'
|74
|нп
|Даниэль Амбарцумов
77'
|60
|пз
|Андрей Полевой
87'
Запасные
|1
|вр
|Даниил Фролкин
|96
|вр
|Игорь Обухов
|44
|зщ
|Юрий Журавлёв
|25
|нп
|Александр Беляев
|11
|нп
|Алексей Сутормин
|93
|нп
|Мераби Уридия
|86
|вр
|Арсений Урбин
|50
|зщ
|Никита Закарлюка
|84
|зщ
|Богдан Кудзаву
|75
|нп
|Олег Семизаров
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Мурад Олегович Мусаев
Голы
Антон Ковалёв
Бутта Магомедов
1:0
59'
Магомед Оздоев
Степан Садчиков
1:1
60'
Послематчевые пенальти
Матвей Бардачёв
1:0
Валентин Пальцев
1:1
Аксель Гнапи
2:1
Диего Коста
2:1
Николай Гиоргобиани
2:1
Дмитрий Воробьёв
2:2
Бутта Магомедов
2:2
Кевин Ленини
2:3
Дарко Тодорович
3:3
Магомед Оздоев
3:4
Наказания
Игорь Юрганов
52'
Артем Дряхлов
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Краснодар, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.