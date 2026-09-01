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Барселона - Райо Вальекано 31 августа обзор матча

Дата публикации: 01-09-2026
Барселона
Барселона
5 : 2
Райо Вальекано
Райо Вальекано
Составы команд
Барселона
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврЖоан Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
23ФранциязщЖюль Кунде
15ДаниязщАндреас Кристенсен
8Испанияпз Педри
77'
10ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
85'
12ИспанияпзХави Эспарт
22ИспанияпзМарк Берналь
64'
20ИспанияпзДани Ольмо
64'
17АнглияпзЭнтони Гордон
78'
7ИспанияпзФермин Лопес
64'
16Испанияпз Родри
64'
2ПортугалиязщЖоау Канселу
77'
14ГерманияпзКарим Адейеми
78'
29ЕгипетнпХамза Абделькарим
85'
1ИспанияврДани Карденас
24ФранциязщФлорьян Лежён
33НидерландызщДжошуа Вертроуд
32'
6СенегалзщПате Сисс
20АлбаниязщИван Балиу
8ИспанияпзУнай Лопес
75'
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
57'
23ИспанияпзОскар Мартин
36ИспанияпзГнангоро Буаре
57'
18ИспанияпзАльваро Гарсия
10ИспаниянпСерхио Камельо
75'
17ИспаниязщАдрия Педроса
32'
4ИспанияпзПедро Диас
57'
21ИспанияпзФран Перес
57'
9БразилиянпАлешандре Журавски
75'
11АнголанпРанди Нтекья
75'
Запасные
13ПольшаврВойцех Щенсны
31ИспанияврЭдер Альер
3ИспаниязщАлекс Бальде
18ИспаниязщХерард Мартин
24ИспаниязщЭрик Гарсия
28ИспанияпзБрайан Фариньяс
30ИспанияврАдриан Молина
2РумыниязщАндрей Рациу
14ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
22ИспаниязщПелайо Фернандес
26ИспаниязщМарко де лас Сиас
31ИспанияМарко Роман
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
Голы
Серхио Камельо
Альваро Гарсия
0:1
12'
Рафинья
Хави Эспарт
1:1
19'
Ламин Ямаль
Марк Берналь
2:1
21'
Флорьян Лежён
3:1
51'
Серхио Камельо
Унай Лопес
3:2
59'
Рафинья
Энтони Гордон
4:2
71'
Ламин Ямаль
Карим Адейеми
5:2
90'
Наказания
Адрия Педроса
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Райо Вальекано, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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