Барселона - Райо Вальекано 31 августа обзор матча Дата публикации: 01-09-2026 Барселона 5 : 2 Райо Вальекано Составы команд Барселона Барселона Райо Вальекано Мадрид 1 вр Жоан Гарсия 5 зщ Пау Кубарси 23 зщ Жюль Кунде 15 зщ Андреас Кристенсен 8 пз Педри 77' 10 пз Ламин Ямаль 11 пз Рафинья 85' 12 пз Хави Эспарт 22 пз Марк Берналь 64' 20 пз Дани Ольмо 64' 17 пз Энтони Гордон 78' 7 пз Фермин Лопес 64' 16 пз Родри 64' 2 зщ Жоау Канселу 77' 14 пз Карим Адейеми 78' 29 нп Хамза Абделькарим 85' 1 вр Дани Карденас 24 зщ Флорьян Лежён 33 зщ Джошуа Вертроуд 32' 6 зщ Пате Сисс 20 зщ Иван Балиу 8 пз Унай Лопес 75' 19 пз Хорхе де Фрутос 57' 23 пз Оскар Мартин 36 пз Гнангоро Буаре 57' 18 пз Альваро Гарсия 10 нп Серхио Камельо 75' 17 зщ Адрия Педроса 32' 4 пз Педро Диас 57' 21 пз Фран Перес 57' 9 нп Алешандре Журавски 75' 11 нп Ранди Нтекья 75' Запасные 13 вр Войцех Щенсны 31 вр Эдер Альер 3 зщ Алекс Бальде 18 зщ Херард Мартин 24 зщ Эрик Гарсия 28 пз Брайан Фариньяс 30 вр Адриан Молина 2 зщ Андрей Рациу 14 зщ Георгий Цитаишвили 22 зщ Пелайо Фернандес 26 зщ Марко де лас Сиас 31 Марко Роман Главные тренеры Ханс-Дитер Флик Голы Серхио Камельо Альваро Гарсия 0:1 12' Рафинья Хави Эспарт 1:1 19' Ламин Ямаль Марк Берналь 2:1 21' Флорьян Лежён 3:1 51' Серхио Камельо Унай Лопес 3:2 59' Рафинья Энтони Гордон 4:2 71' Ламин Ямаль Карим Адейеми 5:2 90' Наказания Адрия Педроса 90'

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