Барселона - Райо Вальекано 31 августа обзор матча
Дата публикации: 01-09-2026
Барселона
5 : 2
Райо Вальекано
Составы команд
Барселона
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|8
|пз
|Педри
77'
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
85'
|12
|пз
|Хави Эспарт
|22
|пз
|Марк Берналь
64'
|20
|пз
|Дани Ольмо
64'
|17
|пз
|Энтони Гордон
78'
|7
|пз
|Фермин Лопес
64'
|16
|пз
|Родри
64'
|2
|зщ
|Жоау Канселу
77'
|14
|пз
|Карим Адейеми
78'
|29
|нп
|Хамза Абделькарим
85'
|1
|вр
|Дани Карденас
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|33
|зщ
|Джошуа Вертроуд
32'
|6
|зщ
|Пате Сисс
|20
|зщ
|Иван Балиу
|8
|пз
|Унай Лопес
75'
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
57'
|23
|пз
|Оскар Мартин
|36
|пз
|Гнангоро Буаре
57'
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|10
|нп
|Серхио Камельо
75'
|17
|зщ
|Адрия Педроса
32'
|4
|пз
|Педро Диас
57'
|21
|пз
|Фран Перес
57'
|9
|нп
|Алешандре Журавски
75'
|11
|нп
|Ранди Нтекья
75'
Запасные
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|31
|вр
|Эдер Альер
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|18
|зщ
|Херард Мартин
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|28
|пз
|Брайан Фариньяс
|30
|вр
|Адриан Молина
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|14
|зщ
|Георгий Цитаишвили
|22
|зщ
|Пелайо Фернандес
|26
|зщ
|Марко де лас Сиас
|31
|Марко Роман
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
Голы
Серхио Камельо
Альваро Гарсия
0:1
12'
Рафинья
Хави Эспарт
1:1
19'
Ламин Ямаль
Марк Берналь
2:1
21'
Флорьян Лежён
3:1
51'
Серхио Камельо
Унай Лопес
3:2
59'
Рафинья
Энтони Гордон
4:2
71'
Ламин Ямаль
Карим Адейеми
5:2
90'
Наказания
Адрия Педроса
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Райо Вальекано, который состоялся 31 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.