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АЕК Афины - ЛАСК 8 сентября обзор матча

Дата публикации: 08-09-2026
АЕК Афины
АЕК Афины
1 : 0
ЛАСК
ЛАСК
Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
ЛАСК
Линц, Австрия
91ИталияврАльберто Бриньоли
12ГрециязщЛазарос Рота
2КамерунзщАроль Мукуди
44ПортугалиязщФилипе Релвас
3АлбаниязщСтаврос Пилиос
14ХорватияпзЛовро Майер
90+1'
18РумынияпзРэзван Марин
27ВенгрияпзМилан Виталиш
11МавританияпзАбубакари Койта
90+1'
19ВенгриянпБарнабаш Варга
9СербиянпЛука Йович
82'
90Анголанп Зини
82'
8СербияпзМият Гачинович
90+1'
16ГондураспзКервин Арриага
90+1'
1АвстрияврЛукас Юнгвирт
4НидерландызщКсавье Мбуямба
43Бразилиязщ Alemao
16ПанамазщАндрес Андраде
6СуринамзщМелайро Богард
20ДанияпзКаспер Йоргенсен
65'
30АвстрияпзСаша Хорват
2СШАпзДжордж Белло
10АвстрияпзРоберт Любичич
66'
8НигериянпМозес Усор
27АвстриянпКристоф Ланг
74'
29АвстриянпФлориан Флеккер
65'
18АвстрияпзАлессандро Шёпф
66'
11АвстриянпСаша Калайджич
74'
Запасные
21ХорватиязщДомагой Вида
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
23ПортугалиязщЖоау Мариу
6ФинляндияпзКаан Кайринен
20ГрецияпзПетрос Манталос
10УкраинанпАлександр Зубков
41ГрецияMarios Balamotis
33АвстрияврТобиас Шютценауэр
50АвстрияврФабиан Шиллингер
3АнглиязщMiguel Freckleton
23ГерманиязщДаниэль Эльфадли
25КамерунзщИван Дибанго
9ЧехияпзКрыштоф Данек
45КанаданпNael Kane
21БельгияManoel Verhaeghe
Главные тренеры
СербияМарко Николич
Голы
Рэзван Марин
1:0
21'
Наказания
Лука Йович
40'
Мелайро Богард
42'
Андрес Андраде
80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн АЕК Афины - ЛАСК, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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