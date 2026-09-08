АЕК Афины - ЛАСК 8 сентября обзор матча Дата публикации: 08-09-2026 АЕК Афины 1 : 0 ЛАСК Составы команд АЕК Афины Афины, Греция ЛАСК Линц, Австрия 91 вр Альберто Бриньоли 12 зщ Лазарос Рота 2 зщ Ароль Мукуди 44 зщ Филипе Релвас 3 зщ Ставрос Пилиос 14 пз Ловро Майер 90+1' 18 пз Рэзван Марин 27 пз Милан Виталиш 11 пз Абубакари Койта 90+1' 19 нп Барнабаш Варга 9 нп Лука Йович 82' 90 нп Зини 82' 8 пз Мият Гачинович 90+1' 16 пз Кервин Арриага 90+1' 1 вр Лукас Юнгвирт 4 зщ Ксавье Мбуямба 43 зщ Alemao 16 зщ Андрес Андраде 6 зщ Мелайро Богард 20 пз Каспер Йоргенсен 65' 30 пз Саша Хорват 2 пз Джордж Белло 10 пз Роберт Любичич 66' 8 нп Мозес Усор 27 нп Кристоф Ланг 74' 29 нп Флориан Флеккер 65' 18 пз Алессандро Шёпф 66' 11 нп Саша Калайджич 74' Запасные 21 зщ Домагой Вида 22 зщ Хараламбос Ликояннис 23 зщ Жоау Мариу 6 пз Каан Кайринен 20 пз Петрос Манталос 10 нп Александр Зубков 41 Marios Balamotis 33 вр Тобиас Шютценауэр 50 вр Фабиан Шиллингер 3 зщ Miguel Freckleton 23 зщ Даниэль Эльфадли 25 зщ Иван Дибанго 9 пз Крыштоф Данек 45 нп Nael Kane 21 Manoel Verhaeghe Главные тренеры Марко Николич Голы Рэзван Марин 1:0 21' Наказания Лука Йович 40' Мелайро Богард 42' Андрес Андраде 80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн АЕК Афины - ЛАСК, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.