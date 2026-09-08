АЕК Афины - ЛАСК 8 сентября обзор матча
Дата публикации: 08-09-2026
АЕК Афины
1 : 0
ЛАСК
Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
ЛАСК
Линц, Австрия
|91
|вр
|Альберто Бриньоли
|12
|зщ
|Лазарос Рота
|2
|зщ
|Ароль Мукуди
|44
|зщ
|Филипе Релвас
|3
|зщ
|Ставрос Пилиос
|14
|пз
|Ловро Майер
90+1'
|18
|пз
|Рэзван Марин
|27
|пз
|Милан Виталиш
|11
|пз
|Абубакари Койта
90+1'
|19
|нп
|Барнабаш Варга
|9
|нп
|Лука Йович
82'
|90
|нп
|Зини
82'
|8
|пз
|Мият Гачинович
90+1'
|16
|пз
|Кервин Арриага
90+1'
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|43
|зщ
|Alemao
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|6
|зщ
|Мелайро Богард
|20
|пз
|Каспер Йоргенсен
65'
|30
|пз
|Саша Хорват
|2
|пз
|Джордж Белло
|10
|пз
|Роберт Любичич
66'
|8
|нп
|Мозес Усор
|27
|нп
|Кристоф Ланг
74'
|29
|нп
|Флориан Флеккер
65'
|18
|пз
|Алессандро Шёпф
66'
|11
|нп
|Саша Калайджич
74'
Запасные
|21
|зщ
|Домагой Вида
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|6
|пз
|Каан Кайринен
|20
|пз
|Петрос Манталос
|10
|нп
|Александр Зубков
|41
|Marios Balamotis
|33
|вр
|Тобиас Шютценауэр
|50
|вр
|Фабиан Шиллингер
|3
|зщ
|Miguel Freckleton
|23
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|25
|зщ
|Иван Дибанго
|9
|пз
|Крыштоф Данек
|45
|нп
|Nael Kane
|21
|Manoel Verhaeghe
Главные тренеры
|Марко Николич
Голы
Рэзван Марин
1:0
21'
Наказания
Лука Йович
40'
Мелайро Богард
42'
Андрес Андраде
80'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн АЕК Афины - ЛАСК, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.